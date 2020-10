Po chybě s pilou se zavřel do auta. Poté získal juniorský mistrovský titul

„Měl jsem svoje ambice, navíc se ode mě něco očekávalo, byl jsem z toho takový nervózní. Když jsem nastupoval na první disciplínu, tak jsem zpanikařil a špatně nasadil pilu,“ vrací se jednadvacetiletý závodník ze Žďáru nad Sázavou k minulé sobotě.

Ve vymezeném prostoru mu pak už nezbylo dost místa na doříznutí druhého koláče, což se snažil napravit dalším říznutím kulánu shora, což pravidla nepovolují.

„To už si budu dobře pamatovat,“ sype si popel na hlavu.

Táta Leoš, který už roky patří v timbersportu do české špičky, jej poplácal po rameni: „Nevadí, to se stane. Povede se to příště.“

V tu chvíli si oba mysleli, že je po naději na zlato.

Přitom si Klíma junior tolik věřil! Letos se mu s motorovkou dařilo. Jen o týden dříve, při domácím závodu Českého poháru u žďárské Pilské nádrže, byl mezi muži třetí a při Stock Saw předvedl časem 9,02 fantastický výkon.

„To je neoficiální světový rekord, uznaný nebude kvůli tomu, že na místě nebyla oficiální časomíra a centrální dřevo, které se bere na světové závody z holandské plantáže,“ vysvětluje.

Zato v Novém Městě na pódiu pod sjezdovkou na sebe byl pořádně naštvaný. „Říkal jsem si, zda je ještě nějaká možnost být aspoň na bedně. Zalezl jsem do auta, snažil jsem se zkoncentrovat,“ vybavuje si.

Jakoby z něj pak všechna tíha spadla. Další tři sekací a řezací disciplíny (Standing Block Chop, Single Buck a Underhand Chop) zvládl špičkově – skončil v nich třetí, první a druhý. Tyto body mu nakonec v konkurenci polských, rakouských, italských a francouzských borců stačily na celkové vítězství.

Mezi nejlepšími na světě

Loni byl Matyáš Klíma sedmý na mistrovství světa juniorů a nakukoval do české seniorské špičky. V přípravném období pak na sobě makal.

„Přes zimu a během vynucené pauzy jsem do toho dost šlapal a trénoval, výkonnostně i mentálně jsem se posunul,“ míní. „Kdybych byl loni diskvalifikován v první disciplíně, už bych nebyl schopný provést další disciplíny jako teď naposledy,“ popisuje svůj vývoj.

Kategorie Rookie je vypsaná do 25 let věku. Závodník však může mít pouze dva starty na juniorském MS. „O ten druhý jsem letos přišel, šampionát ve Vídni byl kvůli covidu zrušen,“ vysvětluje.

Zdá se, že v tomto extrémním sportu, který v Česku proslavil hlavně mistr Evropy a světa Martin Komárek, roste další velký závodník.

Pomáhají mu i hvězdní cizinci

Už letos byl mladík Klíma v Českém poháru dospělých třikrát na bedně. A míří ještě výš. „Chci soupeře pozlobit a vyhrávat,“ neskrývá svoje ambice.

Dříve Matyáš Klíma hrával basketbal, svůj první dřevorubecký kemp absolvoval v sedmnácti letech a vydal se i bez přemlouvání ve stopách svého otce. „Je to neuvěřitelné, jak se táta pořád drží v top 10, i když už dlouho prakticky netrénuje. Má na tento sport velký talent a cit,“ oceňuje svého kouče.

Pro svůj úspěch dělá Klíma junior hodně. Rady čerpá i od zahraničních hvězd dřevorubeckého sportu, Američana Matta Cogara nebo Australana Laurence O’Toolea.