Expertům se líbí, dětem slouží k hraní. Rybochod je vodní stavbou roku

Líbí se lidem a nyní uspěl rybochod z velkých balvanů v korytě řeky Jihlavy pod jezem v Lukách nad Jihlavou i u odborníků. Loňská rekonstrukce Konvalinkova jezu u osady Předboř v Lukách nad Jihlavou získala ocenění Vodohospodářská stavba roku.
Zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s prohlubněmi. Pro vodní živočichy zde vznikly migrační trasy. (9. dubna 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Zaujala inovativním provedením, citlivým zasazením do okolního prostředí a přínosem pro zlepšení vodního režimu i ekologických funkcí toku,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Stavební práce na přestavbě splavu se odehrávaly od října 2024 do června loňského roku. Stavba stála necelých 18 milionů korun.

Jez mohou využívat k migraci nejen ryby, ale všichni vodní živočichové. Využívají ho k tomu účelu i lidé. Ačkoli to není povoleno, děti si užívají balvany rybochodu po svém. Skákají po nich a prolézají kolem.

„Děti skotačí, cvičí si tělesnou koordinaci. Stát tam a hlídat denně není možné, každý si ale takhle hrál, když byl malý. Problém by mohl nastat, kdyby tam nějaké dítě zapadlo a uvízlo, protože balvany jsou blízko u sebe. Snažíme se na to riziko upozorňovat,“ řekl starosta Luk nad Jihlavou Martin Dvořák.

Původní zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s několika prohlubněmi. Pro vodní živočichy zde vznikly dvě migrační trasy. Jednu tvoří zahloubené koryto s přepážkami a třemi odpočinkovými místy. Druhá vede mezi odpočinkovými tůněmi.

Podle starosty Dvořáka si přestavba jezu rychle získala sympatie místních obyvatel i lidí na přilehlé cyklostezce. „Vypadá to dobře, lidi tam zastavují, každý to obdivuje, takže tam žádné slabiny zatím nevidíme,“ dodal Dvořák.

Konvalinkův splav v Lukách bude k nepoznání. Vzniká zde rybochod pro migraci ryb

Zatím nezodpovězenou otázkou však podle něj je, co se stane, až do jezu při potenciální povodni vletí velká voda od Jihlavy. „Stává se, že při velké vodě přeteče čistírna vody v Jihlavě a pak se odpadky z čistírny zachytávají po proudu v řece kdekoli, kde to je možné. Naposledy se to stalo před dvěma a půl lety, ještě než přestavba jezu začala. Pak není jasné, co to udělá na Konvalinkově jezu, jak se to v těch mezerách mezi balvany bude čistit,“ pověděl Dvořák.

Od jezu až ke splavu u továrny

Nově migračně prostupný úsek řeky Jihlavy měří 4,5 kilometru – od jezu u Petrovického mlýna pod osadou Petrovice až ke splavu u továrny na okraji Luk nad Jihlavou.

Skluzovou plochu tvoří tunové balvany uložené na výšku těsně vedle sebe. Celkem se zde vyskytuje dvacet tři druhů ryb, včetně zvláště chráněných druhů ouklejky pruhované a mníka jednovousého, které byly před zahájením prací sloveny a vypuštěny do jiné části toku stejné řeky.

Nový rybochod za miliony pomůže rybám a škeblím proti proudu Šlapanky

Podle hodnotící komise projekt využil moderní postupy a je progresivním řešením, které spojuje technickou stabilitu s ekologickou funkcí řeky.

Konvalinkův jez získal ocenění v kategorii Vodní toky. Investici částečně zaplatila Unie z fondu Next Generation EU.

Soutěž o Vodohospodářskou stavbu roku vyhlašuje tuzemský Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.

V Kraji Vysočina funguje několik rybochodů. Na Šlapance mezi Šlapanovem a Věžnicí byl zprovozněn v roce 2016. Tři rybochody jsou na Bobrůvce v Radešínské Svratce a ve Strážku.

5. února 2025
Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci byly desítky hasičů

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště....

Až pětadvacet hasičských vozů zasahovalo u velkého požáru lesa poblíž Žďáru nad Sázavou. Odpoledne a v podvečer hořelo na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle...

Drama v rychlíku. Sanitka se nedostala k pacientovi, záchranáři s ním jeli vlakem

Po pětiminutovém ošetřování za jízdy předávají záchranáři muže s astmatickým...

Netradiční zásah mají za sebou záchranáři na Vysočině. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci nádraží Jihlava-město se sanitka nemohla dostat k nástupišti, kde v zastaveném rychlíku čekal muž s akutním...

Igráčka s rouškou jsme měli za týden, ale paleontolog nám dal zabrat, říká výrobce

Premium
Majitel firmy Efko Miroslav Kotík

Hračka, kterou znalo za minulého režimu snad každé dítě, nachází díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku místo i v dnešních rodinách. Právě letos slaví...

Na Žďársku hořel les. Platil druhý stupeň poplachu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Hasiči z Vysočiny museli v pondělí odpoledne vyjet kvůli lesnímu požáru u Bystřice nad Pernštejnem. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň podle mluvčí krajských hasičů Petry...

Muž zastřelil synovce na ulici před zraky policistů a hasičů, u soudu dostal 17 let

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)

Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil sedmašedesátiletému muži, který loni v únoru na Jihlavsku zastřelil svého pětatřicetiletého synovce, 17 let vězení za vraždu s rozmyslem. Čtyřem pozůstalým má...

Žďár plánuje zřídit hned čtyři nové parky, opozice udiveně kroutí hlavou

Park Klafar vznikne na dosud volné ploše při Sázavské ulici.

Přes 43 milionů korun má stát nový park, který vznikne na sídlišti Klafar ve Žďáře nad Sázavou. Budování více než dvouhektarové plochy s tůněmi začne už letos v létě. Nebude to navíc jediný park,...

13. dubna 2026  8:42

Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu.

Hokejisté Jihlavy zvítězili v šestém finále play off první ligy ve Zlíně 2:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Zápas před vyprodaným stadionem rozhodl v čase 52:15 Lukáš Lhoták. O vítězi první ligy a...

12. dubna 2026  19:42

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:16

Igráčka s rouškou jsme měli za týden, ale paleontolog nám dal zabrat, říká výrobce

Premium
Majitel firmy Efko Miroslav Kotík

Hračka, kterou znalo za minulého režimu snad každé dítě, nachází díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku místo i v dnešních rodinách. Právě letos slaví...

11. dubna 2026

Tajemný stříbrný poklad ve čtyřech džbánech. Městečko vystavuje unikátní nález

Mincovní poklad od Dolního Čepí v je nyní k vidění v nedvědickém infocentru.

Kdo by nechtěl najít poklad? Navíc stříbrný. Přehlídkou více než tří stovek mincí se nyní lidé mohou alespoň pokochat. Nálezy z okolí Dolního Čepí na Žďársku jsou teď k vidění v turistickém centru v...

10. dubna 2026  15:23

K návrhu obnovy náměstí v Přibyslavi přišly desítky připomínek, často protichůdné

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Několik desítek připomínek, často protichůdných, sesbírala radnice v Přibyslavi k projektu na revitalizaci tamního Bechyňova náměstí. Architektonická kancelář se je nyní snaží zakomponovat do návrhu....

10. dubna 2026  11:51

Finále první ligy vrcholí. Kdo se přiblíží baráži? Jihlava a Zlín se utkají o mečbol

Momentka ze třetího zápasu finálové série 1. hokejové ligy mezi Zlínem a...

Je tu bod zlomu. Finále první hokejové ligy mezi Jihlavou a Zlínem graduje. Po nesmírně dramatickém průběhu je série vyrovnaná 2:2 na zápasy, takže výhra v pátém duelu výrazně přiblíží jeden z týmů...

10. dubna 2026  11:03

Harusův kopec, cesty i zákoutí. Vysočinská krajina zdobí chodby nemocnice

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...

Lesem, kolem skal či malebnou vesnicí se mohou procházet pacienti, jejich doprovod i zdravotníci v novoměstské nemocnici. Na stěny dětského oddělení se totiž přestěhovala krajina Žďárských vrchů.

10. dubna 2026  8:10

Doteď 2035, nově 2065. Havlíček ohlásil delší životnost Dukovan, stát získal čas

Dukovany směřují k&#8239;osmdesátiletému provozu, oznámil ministr průmyslu a...

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky představil...

9. dubna 2026  13:46

Muž zastřelil synovce na ulici před zraky policistů a hasičů, u soudu dostal 17 let

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)

Krajský soud v Brně ve čtvrtek uložil sedmašedesátiletému muži, který loni v únoru na Jihlavsku zastřelil svého pětatřicetiletého synovce, 17 let vězení za vraždu s rozmyslem. Čtyřem pozůstalým má...

9. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  11:41

Ani Zlatej soused, ani Upjatec. Nové Město vybralo Klid, koupí oblíbenou sochu koně

Lidé si odhlasovali, že ve městě chtějí ponechat sochu koně s názvem Klid.

Přes čtyři stovky lidí se zapojily do ankety, již nedávno vyhlásila radnice v Novém Městě na Moravě. Obyvatelé v ní měli rozhodnout, která ze soch umělce Jakuba Flejšara zůstane ve městě i po...

9. dubna 2026  10:49

