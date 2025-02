Konvalinkův splav v Lukách bude k nepoznání. Vzniká zde rybochod pro migraci ryb

Někdo zde postojí ve slunném odpoledni takřka každou minutu. „Hezký to je, ale hlavně aby to fungovalo, co myslíte? “ obrací se na redaktora iDNES.cz muž, který zde zastavil s jízdním kolem.

Odpověď nikdo nezná, ale zvědaví jsou všichni. Správce toku Povodí Moravy zde za sedmnáct milionů korun provádí úpravu jezu, takzvané migrační zprůchodnění. Jinak se tomu říká novým slovem: rybochod. Jde o to, aby vodní živočichové nebyli odkázáni na život v řece jen mezi dvěma neprůchodnými jezy, ale mohli po řece svobodně migrovat.

Původní konstrukci Konvalinkova jezu nahradí balvanitý skluz s několika prohlubněmi. „Za vyšších vodních stavů bude takto stavěný skluz migračně prostupný v celé šíři toku. Pro období nízkých průtoků budujeme dvě migrační trasy. Jedna bude tvořena zahloubeným korytem s přepážkami a třemi odpočinkovými místy, druhá povede mezi odpočinkovými tůněmi,“ popsal princip fungování generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Délka nově vytvořeného migračně prostupného úseku řeky Jihlavy bude 4,5 km, tedy od jezu u Petrovického mlýna pod osadou Petrovice po proudu až ke splavu u bývalé továrny Pleas v Lukách. Stavební práce by měly být dokončeny do konce června. Jez se kompletně změní – všechny dosavadní konstrukce jsou odstraněny a nahrazeny novými.

V tomto úseku řeky se podle Povodí Moravy vyskytuje třináct druhů ryb včetně zvláště chráněných druhů ouklejky pruhované a mníka jednovousého, které byly před zahájením prací sloveny a vypuštěny do jiné části toku stejné řeky.

„Nyní jsou dokončeny všechny betonové konstrukce a skládá se balvanitý skluz. Do konce března by se měla vyskládat kyneta, tedy to, čím budou procházet ryby, když bude nízký stav vody. Harmonogram dokončení do konce června zvládáme v pohodě,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Od července začne monitoring funkčnosti rybochodu.

Doufáme, že bude fungovat

Místní lidé zatím vnímají stavbu s rozpornými pocity. Místo u Konvalinkova jezu je totiž se svými lavičkami a nedalekým pumptrackem oblíbeným místem nejen vycházek obyvatel Luk, ale i hojně využívanou zastávkou na cyklostezce z Jihlavy do Luk nad Jihlavou, nejfrekventovanější cestě tohoto typu na Vysočině.

„Bylo tam i předtím pěkné a oblíbené zákoutí, splav bez problémů fungoval. Nikdo si neumíme představit, jak bude po přestavbě fungovat, až se začne zaplavovat nečistotami, co bude, až tam přes to při povodních půjde přetok z jihlavské čistírny vody. To jsou rizika, na která jsem Povodí Moravy předem upozorňoval. Já samozřejmě doufám, že splav fungovat bude, každopádně jsme zvědaví,“ řekl starosta Luk nad Jihlavou Martin Dvořák.

Starosta předpokládá, že lepšímu efektu rybochodu by bylo třeba podobně upravit i výše zmíněný druhý jez v Lukách u bývalého Pleasu. „Ale o tom zatím nic nevíme,“ podotkl Dvořák.

Přestavba jezu je spolufinancována z evropského fondu Next Generation EU. V Kraji Vysočina funguje několik rybochodů. Na Šlapance mezi Šlapanovem a Věžnicí byl zprovozněn v roce 2016. Tři rybochody jsou na Bobrůvce v Radešínské Svratce a ve Strážku.