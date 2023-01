Hrob, socha či hostinec. Spisovatel Hašek láká do Lipnice i sto let po smrti

A právě u autorovy sochy poblíž tohoto jeho posledního bydliště začínal průvod, jímž si Haškova rodina, jeho obdivovatelé i místní obyvatelé tuto významnou osobnost české literatury připomněli.

„Ukazuje se, že to, o čem Hašek kdysi psal, je dnes aktuálnější než kdy jindy,“ zaznělo například v jednom z proslovů publicisty Miloše Doležala. Celá skupina, v níž nechyběli Haškův vnuk Richard a pravnuk Martin nebo Haškovi příznivci v dobových uniformách z první světové války, putovala městem až na hřbitov, kde je spisovatel pohřben.

U jeho hrobu pak dechová kapela Vysočinka zahrála několik typicky hospodských šlágrů, které by bohémský autor jistě ocenil. Účastníci setkání na závěr stylově zamířili do hostince U České koruny, jejž nyní provozuje spisovatelův pravnuk Martin.

Místní vytvořili kinosál, obnovují kuchyňku

Právě v patře této hospody Jaroslav Hašek strávil větší část svého jeden a půl roku dlouhého života v Lipnici, teprve poté bydlel v domku v podhradí. A i když nebyl jeho pobyt ve městě nikterak dlouhý, genius loci jeho osobnosti je tam rozhodně znát dodnes.

Vedle dominanty tamního hradu tvoří autorovo obydlí jedno z hlavních turistických lákadel. Nachází se tu rovněž jeho sochy, hrob a úspěšně funguje i zmíněný hostinec U České koruny.

„Naše město za sezonu navštíví desítky tisíc turistů a špatně se odhaduje, pro kolik z nich je hlavním důvodem návštěvy právě Jaroslav Hašek. Přece jen tu máme i lipnický hrad, který je zdaleka viditelnou dominantou, nebo reliéfy vytesané ve skalách v okolních lomech. Lidé tedy zahrnou obvykle do návštěvy více cílů. Osobnost Jaroslava Haška je ale rozhodně jedním z nich,“ shrnul lipnický starosta Zdeněk Rafaj.

Vedení města se ostatně snaží návštěvníkům vyjít vstříc a Haškův domek, který byl dřív známý spíš jako Památník Jaroslava Haška, stále vylepšuje. A je to znát.

„Zasáhl do toho samozřejmě covid, ale postupně se jeho návštěvnost zvyšuje. V posledních letech jsme tam i vzhledem k letošnímu stému výročí úmrtí a dubnovému 140. výročí narození Jaroslava Haška vytvořili malý kinosál. V něm běží ve smyčce dokument Československé televize z roku 1972 – Poslední stopy, kde vede rozhovor Ivo Niederle, herec, který má kořeny také v Lipnici, s Klimentem Štěpánkem, což byl osobní tajemník a písař Jaroslava Haška. Je to autentické vyprávění člověka, co měl k Haškovi hodně blízko,“ vylíčil Rafaj.

Švejka čtou i Poláci, Němci či Španělé

Zvelebena byla také zahrádka u domku a pro letošní oslavy spisovatelova narození je nyní obnovována kuchyňka v jeho domku. Představena má být právě na výročí, 30. dubna. „Jelikož v tom domku Jaroslav Hašek moc nepobyl – přistěhoval se v listopadu 1922 a 3. ledna 2023 tam zemřel, nemáme ani žádné obrazové dokumenty, jak si uvnitř žil. Ale víme, že funkční kuchyňka tam byla,“ řekl starosta.

Bydliště známého autora dle jeho slov láká nejen tuzemské návštěvníky, ale i turisty z ciziny. „Nejvíce sem míří asi Poláci, dále třeba Němci a teď je Hašek poměrně populární například i ve Španělsku,“ dodal Rafaj.

Podle kastelána lipnického hradu Marka Hanzlíka, jenž je zároveň místostarostou města, vede v návštěvnosti jednoznačně hradní sídlo.

„To má návštěvnost kolem 30 tisíc platících osob ročně, památník tuším necelých pět tisíc. Nepochybně je to ale tak, že se jménem Jaroslava Haška vstoupila Lipnice do obecného povědomí,“ shrnul Hanzlík. Doplnil také, že řada návštěvníků do Lipnice přijíždí opakovaně, a tím pádem nemíří vždy na placené prohlídky, ale třeba jen na procházku po městě či jeho okolí.

Za minulého režimu, v sedmdesátých letech, nebyla výjimkou ani návštěvnost Památníku Jaroslava Haška čítající 20 tisíc lidí ročně. „Částečně to bylo tím, že se hrad opravoval a byl uzavřen, hlavním důvodem byly ale tehdejší organizované podnikové zájezdy. Dnes už autobusy na Lipnici téměř nejezdí – jsou to jen desítky za rok,“ popsal Hanzlík.

Prim nyní hraje automobilová doprava, hlavně individuální rodinná turistika. Že má významná osobnost, jež je spojena s nějakým městem či místem, velký potenciál stát se tahákem pro turisty, potvrzuje i Oľga Königová, ředitelka Vysočina Tourism, krajské organizace pro rozvoj cestovního ruchu.

„Vždy ale záleží na tom, jak se tato možnost uchopí a představí veřejnosti. Důležitá je návaznost na další cíle – na nějakou památku, naučnou či vycházkovou stezku nebo i zajímavou restauraci. Vytvoření takového balíčku s více možnostmi vyžití je pro návštěvníky vždy lákavé. A v případě Jaroslava Haška a Lipnice se to daří,“ míní Königová.