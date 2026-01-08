Škola v Ledči nad Sázavou má díky kraji nové CNC centrum, má být lákadlem pro firmy

  11:32
Studenti a kantoři Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou mají k dispozici nové moderní pracoviště pro technické obory. Prostory umístěné v areálu v Poštovní ulici se otevřely koncem roku. Jejich vybudování přišlo na téměř 65 milionů korun.

Gymnázium a SOŠ v Ledči nad Sázavou otevřelo v areálu v Poštovní ulici moderní pracoviště pro technické obory, jehož vybudování a vybavení špičkovými CNC stroji vyšlo na 65 milionů korun. | foto: Kraj Vysočina

Nové CNC centrum, dílny pro soustružení a frézování, kanceláře pro vyučující, úklidová místnost. A hlavně moderní strojové vybavení, které v současné době běžně slouží ve firmách. To vše nyní mohou využívat studenti ledečské školy. Kromě toho stavbaři opravili střechy objektů v areálu.

V nových prostorách se studenti i zaměstnanci školy mohou nejen dobře cítit, mají možnost se zároveň učit práci s moderním strojovým vybavením, které splňuje požadavky praxe a firem. „Posíláme vzkaz firmám, že Vysočina to myslí s podporou vzdělávání ve strojírenských oborech vážně a škola teď bude ještě lépe připravovat žáky na budoucí uplatnění ve strojírenství,“ uvedl náměstek hejtmana Otto Vopěnka.

Bylo to právě hejtmanství, zřizovatel školy, které z velké části investici financovalo. „Do přístavby jednopodlažní budovy a vybavení tří nových odborných dílen jsme investovali bezmála 65 milionů korun bez DPH. Z toho osmnáct milionů pokryla dotace z Evropské unie,“ sdělil hejtman Martin Kukla.

Stavba začala v srpnu 2024, skončila loni v listopadu. Rozdělena byla do několika etap. Vybavení moderními technologiemi byla tou finální. CNC i konvenční obráběcí stroje a dílenský nábytek přišly na 39 milionů.

„Na potřebné vybavení se nevztahovala evropská dotace. Ale protože kraj technické vzdělávání podporuje, poskytli jsme škole příspěvek, který pořízení strojů a dílenského nábytku pokryl,“ doplnil hejtman.

Strojírenské vzdělávání v Ledči nad Sázavou má dlouholetou a úspěšnou tradici, škola dala světu mnoho profesionálů ve svém oboru. Naposledy zdejší žáci ovládli soutěž v programování CNC strojů v řídicím systému FANUC na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Začátkem prosince si ocenění převzali na půdě ministerstva průmyslu a obchodu.

Proměna areálu integrované ledečské střední školy v Poštovní ulici tím ovšem neskončila. Krajští radní loni v říjnu schválili záměr dalšího projektu, který zahrnuje kompletní rekonstrukci nádvoří, opravy střech, vybudování nového sociálního zázemí, úpravu šaten i zateplení budov. „Celkové náklady odhadujeme na bezmála 16 milionů korun,“ zmínil Otto Vopěnka.

