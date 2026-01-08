Nové CNC centrum, dílny pro soustružení a frézování, kanceláře pro vyučující, úklidová místnost. A hlavně moderní strojové vybavení, které v současné době běžně slouží ve firmách. To vše nyní mohou využívat studenti ledečské školy. Kromě toho stavbaři opravili střechy objektů v areálu.
V nových prostorách se studenti i zaměstnanci školy mohou nejen dobře cítit, mají možnost se zároveň učit práci s moderním strojovým vybavením, které splňuje požadavky praxe a firem. „Posíláme vzkaz firmám, že Vysočina to myslí s podporou vzdělávání ve strojírenských oborech vážně a škola teď bude ještě lépe připravovat žáky na budoucí uplatnění ve strojírenství,“ uvedl náměstek hejtmana Otto Vopěnka.
Bylo to právě hejtmanství, zřizovatel školy, které z velké části investici financovalo. „Do přístavby jednopodlažní budovy a vybavení tří nových odborných dílen jsme investovali bezmála 65 milionů korun bez DPH. Z toho osmnáct milionů pokryla dotace z Evropské unie,“ sdělil hejtman Martin Kukla.
Stavba začala v srpnu 2024, skončila loni v listopadu. Rozdělena byla do několika etap. Vybavení moderními technologiemi byla tou finální. CNC i konvenční obráběcí stroje a dílenský nábytek přišly na 39 milionů.
„Na potřebné vybavení se nevztahovala evropská dotace. Ale protože kraj technické vzdělávání podporuje, poskytli jsme škole příspěvek, který pořízení strojů a dílenského nábytku pokryl,“ doplnil hejtman.
Strojírenské vzdělávání v Ledči nad Sázavou má dlouholetou a úspěšnou tradici, škola dala světu mnoho profesionálů ve svém oboru. Naposledy zdejší žáci ovládli soutěž v programování CNC strojů v řídicím systému FANUC na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Začátkem prosince si ocenění převzali na půdě ministerstva průmyslu a obchodu.
Proměna areálu integrované ledečské střední školy v Poštovní ulici tím ovšem neskončila. Krajští radní loni v říjnu schválili záměr dalšího projektu, který zahrnuje kompletní rekonstrukci nádvoří, opravy střech, vybudování nového sociálního zázemí, úpravu šaten i zateplení budov. „Celkové náklady odhadujeme na bezmála 16 milionů korun,“ zmínil Otto Vopěnka.