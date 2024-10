Ledeč se rozhodla prodat Nemocnici Háj. Za získané peníze chce opravit sokolovnu

Zájemce o hlavní budovu Nemocnice Háj, další stavení a pozemky by si měl připravit nejméně 40,5 milionu korun. | foto: archiv Vysočinské nemocnice

O Nemocnici Háj se ve vedení pětitisícového města na západě Havlíčkobrodska hovoří opakovaně. Snahy areál prodat mělo v minulosti už několikrát. Až nyní však byl skutečný záměr prodeje schválen. Nabídka byla zveřejněna na městských webových stránkách.

Zařízení momentálně využívá společnost Vysočinské nemocnice. Ta na Vysočině provozuje specializované kliniky a ambulance. Vedle Ledče nad Sázavou zejména v Humpolci. „Pravidelně nájemní smlouvu prodlužujeme. Ta nynější vyprší na konci příštího roku,“ uvedla starostka města Hana Horáková.

Vedení města v tom vidělo příležitost, jak situaci s Nemocnicí Háj jednou provždy vyřešit. Její správa město totiž dlouhodobě zatěžuje a působí mu starosti. Navíc se Ledči nyní peníze získané prodejem hodí na důležité investiční akce.

Nepříliš překvapivý krok

Jak prozradil jednatel společnosti Vysočinské nemocnice Josef Kressl, nevnímá to ze strany města jako příliš překvapivý krok. „Tato záležitost je přítomna po celou dobu fungování naší společnosti a nejedná se o první rozhodnutí radnice o prodeji,“ sdělil.

Z jeho vyjádření vyplývá, že společnost bude o areál usilovat. „Jsme připraveni v dané soutěži uspět,“ vzkázal Kressl. „Vlastnit nemovitosti, ve kterých poskytujeme naše služby, vnímáme jako další z prvků naší stability a jistoty pro pacienty,“ dodal.

Se zadávací dokumentací se nyní teprve seznamuje a situaci vyhodnocuje, zdržel se proto dalšího komentáře k soutěži.

Město si při prodeji nemocnice klade určité podmínky. Vedle ceny 40,5 milionu korun vycházející ze znaleckého odhadu to je například předkupní právo nebo nejméně desetileté zachování zdravotních služeb v rozsahu minimálně 40 lůžek následné péče.

„Byli bychom velice rádi, kdyby areál koupily Vysočinské nemocnice. Jsme s nimi velice spokojeni,“ vyjádřila se starostka Horáková.

Podle ní by zájmu zdravotnické firmy měl nahrát i fakt, že by koupí městské části získala areál kompletní. Od Kraje Vysočina totiž v současné době přebírá centrální budovu někdejšího Domova Háj.

„Máme podepsanou kupní smlouvu s Krajem Vysočina. S tou přichází i jistota další kapacity, což je plně v souladu s naší strategií,“ potvrdil i Josef Kressl.

Jak prozradil radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Jan Tourek, vícepatrové křídlo, v němž do konce roku 2021 sídlil Domov Háj, hejtmanství nepotřebuje a nabídlo ho k prodeji.

„Pobytová sociální zařízení poslední roky transformujeme do menších domácností. Centrální budova v Nemocnici Háj byla po vypuknutí války na Ukrajině nejprve vyčleněna jako záložní uprchlické centrum. Nakonec se ukázalo, že to není potřeba, proto jsme ji jako zbytný majetek nabídli k prodeji. Vysočinské nemocnice projevily zájem,“ popsal celou situaci radní.

Rozhodne se už za měsíc?

S prodejem své části nemocnice Ledeč poměrně spěchá. Přibližně na polovinu listopadu stanovila termín, do kdy přijímá nabídky. „Je možné, že by zastupitelé o prodeji mohli rozhodnout na svém příštím zasedání už 25. listopadu,“ podotkla Hana Horáková.

Něco málo přes rok by pak nový majitel měl na přípravu samotného převzetí areálu, k čemuž by mělo dojít po ukončení stávající nájemní smlouvy.

Starostka už nyní zcela přesně ví, kam by případné peníze získané z prodeje nemocnice šly. Ledeč by je využila při chystané rekonstrukci sokolovny, kterou převzala od tělocvičné jednoty. Její kompletní obnova byla sečtena na 57 milionů korun. „Do roka by byly peníze získané prodejem nemocnice pryč,“ prohlásila Hana Horáková.

Nemocnice Háj v Ledči poskytuje lůžkovou následnou péči, která navazuje na péči akutních lůžek a slouží zejména k doléčení pacientů. Bezbariérová budova se nachází v klidném prostředí přírody mimo ruch města. Leží na kopci nad Jaroslavem Foglarem proslavenou Sluneční zátokou.

Má dvě oddělení s celkovou kapacitou 80 lůžek. Z toho je 75 lůžek následné péče, která mohou sdílet až dvanáct lůžek sociálně-zdravotních. Zbylých pět lůžek je ošetřovatelských. Ubytování je možné na až čtyřlůžkových pokojích. Vedle léčebných a ošetřovatelských zařízení nabízí i rehabilitační služby.

„O tento typ péče je ze strany pacientů zájem a jako provozovatel více takovýchto nemocnic zvládneme i dobře koordinovat jednotlivé požadavky. Obsazenost daného provozu je stabilní a těší se hodnotám obvyklým pro tento typ zařízení,“ doplnil Josef Kressl.