Pětičlenná koalice na Vysočině vyšachovala ANO, hejtmanem má být Schrek

Piráti (7 zastupitelů), ODS a Starostové pro občany (7), KDU-ČSL (6), ČSSD (6) a Starostové pro Vysočinu (6) budou mít v novém zastupitelstvu 32 hlasů. Kromě ANO míří do opozice také KSČM (3).

Zástupci politických stran a hnutí se na tom domluvili na úterním společném jednání, na kterém podepsali i memorandum o vzájemné spolupráci.

„Obsahem memoranda je vůle spolupracovat, vytvořit koalici a v tuto chvíli jsme dohodnuti na půdorysu té koalice,“ uvedl Vítězslav Schrek z ODS. Kromě něj dohodu podepsala Hana Hejnová (Piráti), Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), Vladimír Novotný (ČSSD) a Lukáš Vlček (STAN+SNK).

„Asi můžu prozradit, že ODS a Starostové pro občany bude mít pozici hejtmana, Piráti první náměstkyni hejtmana,“ vysvětlil Schrek.

„Všechny strany, s výjimkou ODS, která bude mít hejtmana a radního, budou mít vždy náměstka hejtmana a radního. S tím, že jeden ze subjektů (ČSSD) bude mít náměstka hejtmana a uvolněného člena zastupitelstva,“ dodal Schrek.

Návrh koaliční smlouvy by měl vzniknout do dvou týdnů. „To znamená do 21. října. Do té doby budeme muset dohodnout rozdělení jednotlivých resortů,“ upřesnil Schrek.