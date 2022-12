Kraj se chystá na zimní vlnu válečných běženců, okamžitě může pomoct Žďár

„Máme informaci od Ústředního krizového štábu, že je třeba počítat s tím, že kdyby uhodily mrazy a lidé na Ukrajině neměli elektřinu a teplo, část z nich by se mohla začít přesouvat dál do Evropy. Jako hejtmani na to chceme být připraveni a mluvili jsme o tom i s ministrem vnitra,“ řekl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek.

Téma řešil i krizový štáb Kraje Vysočina a požádal obce na Vysočině, aby zrevidovaly, jaké mají možnosti a kapacity náhradního nouzového ubytování. „Musíme být připraveni na případný zvýšený příliv uprchlíků, abychom mohli flexibilně reagovat,“ potvrdil náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Podle něj by kraj uvítal i možnosti nabídky krátkodobého ubytování. „Například na dva až čtyři dny, než bychom dokázali najít něco jiného,“ poznamenal s tím, že nyní už není možné jako záložní variantu ubytování považovat například jihlavský zimní stadion, který je z technických důvodů uzavřen.

Možnosti ubytování hledá i vedení Kraje Vysočina. „Bavili jsme se například i o využití krajských objektů, které teď budeme opouštět v souvislosti se stěhováním do nového sídla. Konkrétně se jedná o budovy v Žižkově ulici,“ řekl.

Krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny v Jihlavě nyní stále funguje dva dny v týdnu. Počet nových příchozích zatím nijak nevybočuje z předchozích čísel. Úředníci odbaví v průměru kolem padesáti až 60 uprchlíků za jeden provozní den.

Žďárské nabídky

Například ve Žďáře nad Sázavou mají připravená místa, která mohou k ubytování nabídnout prakticky okamžitě. „Ihned můžeme poskytnout areál bývalé vodárny na Farských humnech (nacházejí se tam klubovny skautů a oddílu Duha, pozn. red.),“ popsal žďárský místostarosta Rostislav Dvořák. Tam je podle něj k dispozici 30 míst.

Nově se naskytly prostory i v uvolněných svobodárnách na místě bývalého azylového domu, který je přestěhován do Dvořákovy ulice. Než tam dojde ke kompletní rekonstrukci a přestavbě na startovací byty, zázemí tam může najít dalších dvacet lidí.

„Zatím je projekt k úpravám teprve v přípravě, takže pokud by došlo k další vlně příchodu uprchlíků nyní, máme v bytech zatím stále ještě volné kapacity, včetně nábytku, lůžek a dalšího vybavení,“ dodal místostarosta Dvořák.

Pokud by lidí z Ukrajiny přicházelo mnohem více, mohlo by město podle něj nabídnout tělocvičny na ZŠ Komenského 6 nebo sportovní halu v téže ulici. „Tyto prostory jsou vhodné, aby přijaly uprchlíků více – kapacita je odhadem pro necelé dvě stovky osob. Musela by tam být ale samozřejmě lůžka a další věci,“ uvedl.

Ve Žďáře bylo k minulému týdnu zaregistrováno 643 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Do žďárských základních a mateřských škol chodí přibližně 140 ukrajinských dětí. „V případě potřeby jsou už ředitelé všech našich základních škol srozuměni s tím, že musejí ukrajinské děti přijmout,“ sdělil Dvořák. Zatím totiž byly k tomuto účelu využívány jen některé, především ZŠ Komenského 6 a Palachova.

Pelhřimov hlásí plno

To například Pelhřimov hlásí plno. „Město Pelhřimov bohužel nemá žádné volné kapacity pro nové uprchlíky, co se týká ubytování. Také školy jsou aktuálně plně obsazené,“ uvedla mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová s tím, že ve městě je kolem pěti stovek uprchlíků.

Takřka vyčerpané kapacity ubytování má i Jihlava. „Máme Ukrajinský dům v Brněnské ulici (bývalá škola a dům dětí) s kapacitou třicet osob. Ta je takřka naplněna. K dnešku tam je 22 osob, tedy zbývá osm volných lůžek. Ale hodně se to střídá, jak si zde ubytovaní lidé najdou bydlení jinde, tak se odstěhují,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Pro válečné uprchlíky z Ukrajiny byla v případě nouze připravena i ubytovna v Žižkově ulici, ale ta je od prosince vyčleněna opět pro bezdomovce jako noclehárna. „Ale máme k dispozici ještě případně dvacet postelí, stoly a židle, které by šly nouzově nastěhovat do některé z tělocvičen. K dispozici jsou i nouzová lehátka,“ dodal Daněk.

Pokud jde o volné kapacity v jihlavských školách, ty jsou schopné přijmout ještě kolem 140 ukrajinských žáků. „Volno máme ve všech ročnících, někde více, jinde méně. A to za podmínky, že naplňujeme do třiceti žáků ve třídě. Ne všude je to reálné z prostorových kapacit. V okolních vesnických školách jsou také volná místa,“ doplnil Radovan Daněk.