Budova pro krajské úředníky se prodraží, na vině je vyšší cena vybavení

Jak bude nový dům vypadat, je v hrubém obrysu patrné už nyní, tedy ani ne rok od předání staveniště.



„Momentálně je hotová hrubá stavba a následovat budou další práce podle harmonogramu. Vše jde bez problémů. Jsme v mírném předstihu, což činí řádově jeden měsíc,“ popsal aktuální stav Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Zatímco cena stavby je pevně daná vysoutěženou sumou a dodavatelé ji budou muset dodržet, krajskému úřadu jako investorovi se výrazně prodraží vybavení kancelářské budovy. Na vině je podle Kadlece prudké zdražení v posledních měsících a nárůst cen u jednotlivých komodit.

„Předpokládali jsme, že vybavení bude stát zhruba 15 milionů korun, ale bude to víc, než jsme původně plánovali. Počítáme, že částka přesáhne 20 milionů korun,“ pověděl Kadlec. „Pokoušíme se to nyní zapracovat do rozpočtu pro příští rok. Vše se musí teprve řádně vysoutěžit a podepsat smlouva tak, aby se dodávka uskutečnila v příštím roce,“ dodal.

Hlavní položkou na tomto seznamu má být kancelářský nábytek. „Pochopitelně, co půjde přestěhovat, přestěhujeme,“ poznamenal ředitel úřadu s tím, že nově se bude pořizovat například i informační systém či regály do spisoven.

Stavbu realizuje sdružení firem Podzimek a synové, OHLA ŽS a Metrostav. Novostavbu budou tvořit dvě „věže“ s pěti nadzemními podlažími. Podzemní podlaží a první nadzemní podlaží bude společné a bude sloužit jako garáže a hlavní vstup.

Ve městě se uvolní čtyři budovy

Budova je koncipována pro 245 úředníků. Vyprojektováno je tam 123 kanceláří a také 8 zasedacích místností různých velikostí. „Přestěhuje se tam celý odbor školství, mládeže a sportu, dále celý odbor regionálního rozvoje, odbor kontroly a patrně i odbor životního prostředí a zemědělství, který máme částečně v hlavní budově a část je v domě na Seifertově ulici,“ připomíná ředitel krajského úřadu.

Co nabídne nová budova krajského úřadu Počet kanceláří 123

Počet zasedacích místností 8

Určeno pro 245 úředníků

Parkování v suterénu pro 40 vozů

Parkovacích míst venku bude 106

Cena stavby bez DPH je 437 milionů korun (není v ní zahrnuto vybavení a mobiliář)

Termín dokončení stavby je 9. 11. 2022

Zprovoznění je naplánováno na jaro 2023

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Přesunem úředníků by se mělo ulevit nejenom přetížené hlavní budově hejtmanství, ale uvolní se další čtyři budovy v různých částech města, které nyní slouží jako detašovaná pracoviště. Opuštěné budovy se podle Zdeňka Kadlece pravděpodobně prodají. Hejtmanství získá novým pavilonem E také dostatek skladových a archivačních míst.

Součástí novostavby krajského úřadu jsou rovněž parkovací stání. Projekt počítá se 40 parkovacími místy v suterénu a s dalšími 106 místy na venkovním parkovišti.

„Na pozemku je ještě rezerva na případnou výstavbu parkovacího domu. Na to ale teď nejsou peníze. Je to otázka do budoucna a muselo by to být ve spolupráci pravděpodobně s magistrátem, protože parkovací dům by byl částečně určen i pro veřejnost,“ dodal Zdeněk Kadlec.

Stavba nové administrativní budovy by měla být dokončena v září příštího roku. Sloužit úředníkům by měla na jaře 2023. Krajský úřad má podle tiskové mluvčí Jitky Svatošové aktuálně 477 zaměstnanců.

Na potřebě vybudovat další budovu pro krajské úředníky se předchozí složení krajského zastupitelstva shodlo napříč politickým spektrem. „Před přípravou záměru se tato investice projednávala se všemi kluby, všichni vyslovili souhlas. Rozhodli jsme se ho s kolegy z klubu také podpořit, věříme, že budova přinese úspory nákladů,“ uvedl loni dnes už bývalý krajský zastupitel Ctibor Čepička (SPD a SPO).

Současné sídlo kraje v Žižkově ulici za zhruba 300 milionů korun funguje od roku 2002. Vzniklo adaptací a přístavbou k budovám někdejších Žižkových kasáren.