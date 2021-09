Přetížená auta na Vysočině odhalí jen váhy na dálnici, krajské nefungují

Chystaná dálniční váha bude jediná v úseku procházejícím Vysočinou. Konkrétně na kilometru 122,9, a to v obou směrech. „Očekáváme, že do ostrého provozu bude spuštěna na jaře v příštím roce,“ uvedl Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Sankce nebudou malé. Za přetížení vozidla hrozí pokuta až půl milionu korun nejen provozovateli, ale i řidiči, pokud ho provozovatel oznámí. „Posuzuje se objektivní odpovědnost. Ve sloučeném řízení pak může být částka pochopitelně i vyšší,“ dodal mluvčí.

Přestupky z této váhy se mají řešit na jihlavské radnici. Ta dostane z každé sankce patnáct procent. Zbývajících 45 procent obdrží kraj a 40 procent Státní fond dopravní infrastruktury.

Jenže na magistrátu se obávají návalu nové agendy. Radní pro dopravu a poslanec Jaroslav Vymazal (ODS) už v této věci interpeloval ministra dopravy Karla Havlíčka (ANO).

„Ministerstvo dopravy zatím nekontaktovalo náš odbor dopravy. Máme znepokojivé informace, neboť ze vzorku, který byl pořízen v jiném úseku, vyplývá, že těch přestupků je zhruba 200 za den,“ uvedl Vymazal v rámci interpelace.

Podle něj by to znamenalo, že by odbor dopravy musel najmout dalších zhruba sedmdesát lidí.



„Což je asi nereálné. A navíc odbor dopravy pro to nemá prostory a vybavení. Čili je nejvyšší čas, aby ministerstvo dopravy začalo celou situaci řešit. Shodneme se, že to vážení je potřeba, ale je nutné nastavit podmínky tak, aby celá situace byla řešitelná,“ podotkl Vymazal.

Místo padesáti vah jediné, navíc teď nefunkční

Na vážení kamionů za jízdy se už před deseti lety soustředilo tehdejší vedení Kraje Vysočina. Chtělo mít až padesát takových míst v celém kraji, kde se zváží auta, aniž by se musela zastavovat s policejní asistencí. Jenže ze smělého plánu nakonec zůstaly jen jediné váhy na silnici 602 u Velkého Meziříčí. Ty navíc už většinu tohoto roku nefungují a letos se již určitě znovu nezapnou. Přitom hned po jejich spuštění v roce 2015 si je provozovatelé velmi pochvalovali.

Jejich instalace stála tehdy čtyři miliony korun a do roka se téměř celé zaplatily. Měsíčně tam přistihli dvanáct až patnáct přetížených kamionů. Jeden takový dokáže poškodit silnici stejně jako 35 tisíc osobních aut. Rekordmanem byl kamion těžší dokonce o 11 tun. Navíc Velkému Meziříčí se v té době díky tomu od nákladních aut ulevilo.

Časem ale hejtmanství začalo čelit žalobám dopravců, kteří vážení zpochybňovali. „Zatím ale vše krajský úřad vyhrál,“ řekl Jiří Pospíchal, šéf odboru dopravy na velkomeziříčské radnici.

Proč jsou tedy váhy momentálně vypnuté? „Jedna ze smyček je tam nefunkční. Proto v současné době vymýšlíme, jak váhy zase zprovoznit. Hledali jsme nejprve firmu, která by byla schopna nám provést opravu. Bohužel to budeme dělat až v příštím roce, letos to nestihneme,“ uvedl náměstek hejtmana Miroslav Houška (KDU-ČSL).

I tato zkušenost se složitým hledáním firmy je podle něj důvodem, proč kraj zatím neusiluje o další instalaci vah na jiné silnice. A to v době kůrovcové kalamity, kdy policie často zjišťuje přetížené nákladní vozy se dřevem ničící silnice.

Pomáhají přenosná zařízení

Podle Houšky se teď zjišťuje hmotnost stojících kamionů na přenosných vahách za asistence policie. „Máme několik takových stávajících míst a další nově vytipované,“ doplnil náměstek hejtmana.

Výhodou statických vah podle něj je, že policisté mohou zároveň zkontrolovat i technický stav vozidla. „Podle vyhlášky jsou řidiči povinni jet až 16 kilometrů za policejním autem na místo vážení,“ dodal Houška.

Až se vysokorychlostní váhy u Velkého Meziříčí opět zprovozní, budou podle Jiřího Pospíchala modernější. „Použijí se tam nejnovější technologie,“ upřesnil šéf odboru dopravy Městského úřadu Velké Meziříčí.

Díky jejich modernizaci pak bude mít hejtmanství ještě silnější argumenty v případě soudních sporů s dopravci.