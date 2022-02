Po rajčatech začnou na Farmě Kožichovice růst i tisíce sazenic jahodníku

„Měli jsme ještě volnou plochu na našem pozemku, kterou jsme využili pro výstavbu fóliovníku. Když jsme se s naším holanským poradcem domlouvali na tom, jakou díru na trhu bychom mohli naší produkcí zalepit, řekli jsme si, že zkusíme jahody,“ vzpomíná Leoš Zahrádka, jednatel společnosti Farma Kožichovice.

Farmáři v Kožichovicích hospodaří na ploše 3,7 hektaru. Pro jahody je určena plocha tří tisíc metrů čtverečních. Pěstovat jahody na větších vytápěných plochách není podle Zahrádky v České republice tak obvyklé. „Podobné větší vytápěné pěstírny jsou v republice jen asi tři,“ poznamenal.

Sazenice pocházejí z Nizozemí. „Vybrali jsme odrůdu Aurora Karima, která plodí celoročně. Je zhruba střední velikosti. Když to dobře půjde, v březnu bychom mohli mít první jahodu na ochutnání. Na pultech by se měly objevit na přelomu března a dubna,“ poznamenal Zahrádka s tím, že v době nejvyšší sklizně očekávají denní výnos 150 kilogramů jahod. „Pokud se nám bude s jahodami dařit, tak jejich produkci ještě rozšíříme.“

Rostlinky se pěstují v dlouhých řadách ve výšce jednoho metru nad zemí. Zasazeny jsou po dvou v květináči v rašelinném substrátu a vyskládány jsou v závěsných žlabech. Ke každé sazeničce vede kapková závlaha. Nechybí mlžný systém ani vytápění. Vlhkost vzduchu, topení, chlazení i dávkování závlahy řídí počítač. „Jahody mají poněkud specifický režim, takže teď se tam udržuje teplota deset stupňů Celsia, pak se zvýší na patnáct stupňů Celsia. V létě se jim naopak chladí,“ popisuje.

Příznivé klima ve fóliovníku má zajišťovat také tráva, která poroste na zemi pod květináči. Rajčata i jahody z Kožichovic se pěstují v režimu bez pesticidů. Proti případným škůdcům a k ochraně rostlin budou farmáři používat výhradně biologickou ochranu, kdy každý ze škůdců má svého přirozeného predátora. K opylení budou zase sloužit čmeláci ze speciálních chovů.

Pěstební sezona jahod má trvat od ledna do prosince. Pak se vše kompletně obmění. „Je tam přestávka na dva až tři týdny, kdy se staré sazenice dají pryč. Vše se vyčistí a zasadí se nové. Samotná produkce jahod a sklizeň je od března do konce prosince,“ připomíná Zahrádka. Jahody chtějí sklízet, až když budou zralé, což mají zákazníci poznat hlavně na chuti. „Máme v plánu jahody otrhat, zchladit a nejdéle do druhého dne prodat,“ říká s tím, že životnost jahody je kvůli vysoké cukernatosti poměrně krátká.

Plán mají v Kožichovicích i pro přezrálejší plody, které už by se na prodej nehodily. „Počítáme s tím, že je budeme prodávat zmrzlinářům, kteří by z nich připravovali zmrzlinu. Zájemce již máme. Budeme zřejmě dělat i zamražené dřeně a sušené jahody. Chceme produkci beze zbytků,“ představuje plán jednatel společnosti.

Ani kapka vody na zmar

Vodu pro kapkovou závlahu tvoří dešťovka, která je ze střech skleníků, fóliovníků i expediční haly sbírána do laguny k tomu určené. K rostlinám pak jde pomocí kapkové závlahy. Pokud ji jahodník komplet nevstřebá, tato voda se znovu zachytává. „Vyčistí se, dezinfikuje, doplníme ji o hnojiva a znovu se použije do zálivky,“ popisuje závlahový koloběh.

Jako zdroj tepla a elektřiny slouží vlastní kogenerační zdroj. Ale i kožichovické farmy se dotklo výrazné zdražení cen energií. „Museli jsme o něco zredukovat počet svícených hodin. Projevilo se to o něco nižším výnosem rajčat. Ale teď nám nahrává příroda, protože v letošní zimě je více slunečních dnů a není taková zima,“ pravil Zahrádka.

Letošní rok podle něj nebude zřejmě tak zajímavý jako předchozí roky. „Nebudeme ve ztrátě, ale zisky z minulých let dáme na pokrytí zvýšení cen energií.“

V pěstování rajčat mají za sebou v Kožichovicích dvouletý provoz. Roční produkce rajčat na farmě byla zatím 1 200 až 1 400 tun. Zeleninu dodávají pod vlastní značkou na české pulty. Zájemci mohou nakupovat i přímo na farmě.

Švestky suší suchým vzduchem

Kromě rajčat a nově pěstovaných jahod, mají v Kožichovicích také mladý švestkový sad. Švestky však nejdou na produkci slivovice, jak by se mohlo zdát, ale suší se.

„Máme vlastní sušárnu, kde sušíme klasickou metodou, suchým vzduchem. Kromě švestek takto zpracováváme i rajčata a v plánu máme také jahody,“ dodává Leoš Zahrádka.

Farma Kožichovice zaměstnává na 40 zaměstnanců. Převažují ženy. „Náborové akce jsme zatím dělat nemuseli. Práce u nás je lákavá. Jedeme v jednosměnném provozu bez víkendů,“ popisuje.

Zatímco muži dělají spíše těžší manuální práci, ženy mají na starosti hlavně péči o rostliny a sklizeň. Ve sklenících se pohybují ve speciálním oblečení a při každém vstupu musí procházet hygienickou smyčkou a dbát na zvýšenou hygienu, aby se eliminoval případný přenos škůdců či mikrobů, které by mohly rostliny napadnout.