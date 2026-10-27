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Vybraná firma zařídí dodělání projektování některých stavebních objektů na 53 kilometrů dlouhé regionální trati. Následně zrekonstruuje úseky mezi stanicemi včetně mostů a propustků, které jsou již v nevyhovujícím stavu. Zaměří se i na stavební úpravy přejezdů a nástupišť na zastávkách. Navíc vznikne nová zastávka Slavonice škola. Za zrušené přejezdy se vybudují náhradní komunikace.
Trať mezi Kostelcem a Slavonicemi plní důležitou roli v rámci celého regionu a je technicky na hraně životnosti. Jihlavské hejtmanství s přestavbou trati dlouhodobě počítá, objednalo pro ni nové elektrické jednotky. „Odklad rekonstrukce by vedl k výraznému omezení komfortu dopravy, zvýšení nákladů na udržení provozuschopnosti a k prodloužení jízdních dob,“ uvedl David Kabele, mluvčí Správy železnic.
Druhá a třetí etapa stavby se plánuje v letech 2029 až 2031. Jejich součástí bude modernizace stanic a potřebných zařízení včetně elektrizace celé trati a instalace jednotného evropského vlakového zabezpečovacího systému.
„Správa železnic průběžně pracuje na optimalizaci celého projektu, jejímž cílem je snížit celkové náklady všech etap přibližně o 40 procent,“ doplnil Kabele.
Po dokončení všech projektů bude podle něj jízda vlakem na celé trase příjemnější a zkrátí se doba, kterou lidé stráví na cestě, až o 27 minut. Podstatné bude také zvýšení bezpečnosti provozu. K tomu přispěje i zrušení nebo modernizace přejezdů.
Všechny, které zůstanou, budou mít výstražnou signalizaci. „Elektronické zabezpečovací zařízení pak umožní dálkové řízení dopravy, což uspoří náklady,“ uzavřel Kabele.