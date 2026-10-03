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Vybojovaly zlato a rozplakaly se. České gymnastky v Londýně zasáhla smrt kolegyně

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  8:00

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Eliška Misáková patřila v roce 1948 k největším československým nadějím. Pozvánku do týmu dostala také její starší sestra. | foto: archiv MAFRA

Příběh československé gymnastky Elišky Misákové patří k nejdojemnějším i nejtragičtějším kapitolám olympijské historie. Když v roce 1948 odletěla na hry do Londýna, snila o medaili, namísto toho tam však onemocněla a během finálových bojů zemřela na dětskou obrnu – její kolegyně přesto vybojovaly zlato, které jí Mezinárodní olympijský výbor udělil in memoriam.

Svět se chystal na první poválečné olympijské hry a jednou z československých sportovkyň, která se nemohla dočkat svého vystoupení na nich, byla také gymnastka Eliška Misáková. Na hry do Londýna v roce 1948 se dostala společně s dalšími osmi kolegyněmi a všechny tvořily jeden ambiciózní, odhodlaný tým.

„V Londýně byly stále ještě rozbourané domy po nacistických náletech. Neměli jsme žádnou olympijskou vesnici. Ženy bydlely v kolejích sv. Heleny. Vystavili nám volnou legitimaci na autobus a na metro a tím jejich starost o nás skončila,“ vzpomínala před lety na londýnskou olympiádu Věra Růžičková. Gymnastická náhradnice, která ale nakonec do dění zasáhla – právě namísto zmiňované Elišky Misákové. A dokonce se podílela na zlatém úspěchu...

Ale pěkně od začátku.

Tehdy používané léčebné prostředky včetně takzvaných železných plic selhaly. Včetně transfúze krve od osoby, která již obrnu prodělala.

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Vybojovaly zlato a rozplakaly se. České gymnastky v Londýně zasáhla smrt kolegyně

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