Policisté se připletli k požáru kamionu, šokované řidičce překazili šílený plán

Autor:
  15:00
Dramatický průběh měl úterní podvečerní návrat policistů z Moravskoslezského kraje ze služební cesty v Praze. Na 80 kilometru dálnice D1 u Koberovic zasahovali u požáru kamionu, který se rozšířil i na vedlejší pole. Nákladní automobil zcela shořel. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda nebyla na místě vyčíslena.
Při bleskovém požáru, který vznikl zřejmě technickou závadou od kola...

Při bleskovém požáru, který vznikl zřejmě technickou závadou od kola automobilu, kamion zcela shořel. (26. srpna 2025) | foto: Policie

Při úterní odpolední jízdě na 80 kilometru dálnice D1 směrem na Prahu zcela...
Při úterní odpolední jízdě na 80 kilometru dálnice D1 směrem na Prahu zcela...
Při úterní odpolední jízdě na 80 kilometru dálnice D1 směrem na Prahu zcela...
Rychle šířící se oheň se z kamionu dostal i do travního prostoru vedle dálnice...
5 fotografií

Požár kamionu, který ochromil provoz na dálnici D1, se odehrál v úterý odpoledne. Zřejmě kvůli technické závadě začal na 80 kilometru směrem na Prahu hořet nákladní automobil.

Na místě jako první zasahovali policisté z různých složek z Moravskoslezského kraje, kteří se vraceli ze služební cesty z Prahy. „Byli na školení a určitě netušili, že jejich cesta bude mít dramatický průběh,“ uvedla mluvčí Eva Michalíková.

Při bleskovém požáru, který vznikl zřejmě technickou závadou od kola automobilu, kamion zcela shořel. (26. srpna 2025)
Při úterní odpolední jízdě na 80 kilometru dálnice D1 směrem na Prahu zcela shořel kamion. (26. srpna 2025)
Při úterní odpolední jízdě na 80 kilometru dálnice D1 směrem na Prahu zcela shořel kamion. (26. srpna 2025)
Při úterní odpolední jízdě na 80 kilometru dálnice D1 směrem na Prahu zcela shořel kamion. (26. srpna 2025)
5 fotografií

„Jejich reakce byla okamžitá. Zavolali na tísňové linky 150 a 158 a okamžitě se přesunuli na místo nehody. Díky tomu, že cestovalo více policistů (dvě auta – pozn. red.), mohli si rozdělit role. Zajistili uzavření dálnice, poskytli okamžitou pomoc řidičce kamionu, která byla v šoku a chtěla se do vozidla vrátit pro své osobní věci. Naštěstí duchapřítomní policisté ji v tomto včas zabránili. Do příjezdů kolegů celou situaci na místě koordinovali,“ doplnila Michalíková.

Požár zřejmě způsobila technická závada na vozidle. „Původní oznámení bylo, že vozidlo začalo hořet od kola,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. „Řidička do ničeho nenarazila, žádný kontakt s ničím tam nebyl. Za jízdy ji začalo hořet kolo. A pak se rychlý požár přenesl na celé auto.“

Škodu se na místě odhadnout nepodařilo. „Na místě vyčíslena nebyla. To se může stát, protože došlo k překládce nákladu a odstraňování vozidla. A to se škoda vždy stanoví až pod skončení překládky. Takže ji zatím vyčíslenou nemáme,“ dodala Čírtková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

Motorkář se srazil s cyklisty a zemřel. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice

Při odpolední dopravní nehodě dvou kol a motocyklu na Havlíčkobrodsku zemřel řidič motorky, další dva lidé se zranili, informovala mluvčí policie Michaela Lébrová. Havárie se stala před 16:00 u České...

Řidič si na D1 vynucoval volný průjezd falešným majákem, policie hledá svědky

Dálniční policisté na Vysočině řeší od středečního poledne neobvyklý případ. Po D1 jel podle oznámení tří řidičů černý Range Rover, jehož šofér si modrým majákem vynucoval volný průjezd. Auto hlídka...

Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale...

Větve padající na stezku jsou nebezpečné, upozornila žena. Modlete se, řekl jí úředník

Na jedné straně Jihlavy se kácejí zdravé stromy, jinde nechají úředníci jezdit cyklisty místy, kde občas padají na cestu suché větve. Magistrát na to upozornila žena, která u cyklostezky bydlí....

Policisté se připletli k požáru kamionu, šokované řidičce překazili šílený plán

Dramatický průběh měl úterní podvečerní návrat policistů z Moravskoslezského kraje ze služební cesty v Praze. Na 80 kilometru dálnice D1 u Koberovic zasahovali u požáru kamionu, který se rozšířil i...

27. srpna 2025

Posunutí uzavírek komplikuje dopravu v Jihlavě. Příští týden bude MHD jezdit zdarma

První týden nového školního roku 2025/26 bude městská hromadná doprava (MHD) v Jihlavě jezdit zdarma. Město tak reaguje na obavy z případných problémů v dopravě, které souvisí s posunutím uzavírky v...

27. srpna 2025  13:02

Žďár začal regulovat umístění a počet výdejních boxů. Už zbývá jen osm míst

Přemíra nevzhledných „krabic“ s křiklavými reklamami, a mnohdy navíc na zcela nevhodných místech. Přesně do takové situace se s výdejními boxy nechce dostat radnice ve Žďáře nad Sázavou. Město již...

27. srpna 2025  5:37

Rabín Feder vládl lidskostí a laskavostí. Z rodiny přežil holokaust jako jediný

Premium

Brno si připomíná život výjimečného rabína, od jehož narození v úterý uplynulo 150 let. Ten o sobě nikdy nemluvil jako o výjimečném, a přesto jím byl. Tak zní jedno z příznačných hodnocení Richarda...

26. srpna 2025

Žďárské divadlo zavádí speciální dětské předplatné, zájem je mimořádný

Divadelní předplatné se ve Žďáře nad Sázavou těší dlouhodobě velké oblibě. Zájem je o něj takový, že se permanentky doslova dědí. A uvolní-li se náhodou nějaká, není problém pro ni najít obratem...

26. srpna 2025  15:54

Na Vysočině roste počet meteostanic u silnic, kraj je umístí i ke „trojkám“

Už to není jen výsada dálnic a těch nejvytíženějších páteřních komunikací. Také u silnic nižších tříd se prakticky po celé Vysočině začínají objevovat meteorologické stanice. Jde o menší automatická...

26. srpna 2025  13:35

Na dálnici D1 havaroval autobus a nákladní auto, bouralo se i v koloně

Na dálnici D1 na Vysočině havaroval v úterý autobus a nákladní auto. Při nehodě se lehce zranili dva lidé včetně jednoho z cestujících v autobusu. Dálnice byla na 151. kilometru ve směru na Prahu...

26. srpna 2025  11:14,  aktualizováno  12:53

Jihlava postaví dětské hřiště na motivy Vančurova Rozmarného léta

Jihlava chystá rekonstrukci dětského hřiště v areálu Český mlýn. Stát by mělo deset milionů korun. Nebude to ale žádný tuctový plácek. Nové hřiště má mimo jiné tematicky vycházet ze slavného díla...

26. srpna 2025  6:52

Silničáři opraví rozbitý hlavní tah v Novém Městě, spěchají před začátkem školy

Přibližně deset tisíc aut, z toho pětina nákladních, projede každý den po Brněnské ulici v Novém Městě na Moravě. Vytížený tah první třídy, který je hlavní spojnicí mezi Žďárem nad Sázavou a Bystřicí...

25. srpna 2025  14:59

Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale...

25. srpna 2025  14:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič po nehodě u Humpolce nechal auto na dálnici a utekl. Nenašel ho ani psovod

Nevšední vyústění měla dopravní nehoda, k níž došlo dnes ráno na dálnici D1 u Humpolce. Osobní automobil narazil do zadní části nákladního vozu a jeho řidič od nehody utekl. Ačkoliv po něm pátral i...

25. srpna 2025  14:22

Veletrh čeká „Boj s větrnými mlýny“, křest knihy o Brodě i třaskavá beseda

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě letos napíše svou již 35. kapitolu. Konat se bude ve dnech 10 a 11. října v Kulturním domě Ostrov, Krajské knihovně Vysočiny a část programu se odehraje i...

25. srpna 2025  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.