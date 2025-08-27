Policisté se připletli k požáru kamionu, šokované řidičce překazili šílený plán

Požár kamionu, který ochromil provoz na dálnici D1, se odehrál v úterý odpoledne. Zřejmě kvůli technické závadě začal na 80 kilometru směrem na Prahu hořet nákladní automobil.
Na místě jako první zasahovali policisté z různých složek z Moravskoslezského kraje, kteří se vraceli ze služební cesty z Prahy. „Byli na školení a určitě netušili, že jejich cesta bude mít dramatický průběh,“ uvedla mluvčí Eva Michalíková.
„Jejich reakce byla okamžitá. Zavolali na tísňové linky 150 a 158 a okamžitě se přesunuli na místo nehody. Díky tomu, že cestovalo více policistů (dvě auta – pozn. red.), mohli si rozdělit role. Zajistili uzavření dálnice, poskytli okamžitou pomoc řidičce kamionu, která byla v šoku a chtěla se do vozidla vrátit pro své osobní věci. Naštěstí duchapřítomní policisté ji v tomto včas zabránili. Do příjezdů kolegů celou situaci na místě koordinovali,“ doplnila Michalíková.
Požár zřejmě způsobila technická závada na vozidle. „Původní oznámení bylo, že vozidlo začalo hořet od kola,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. „Řidička do ničeho nenarazila, žádný kontakt s ničím tam nebyl. Za jízdy ji začalo hořet kolo. A pak se rychlý požár přenesl na celé auto.“
Škodu se na místě odhadnout nepodařilo. „Na místě vyčíslena nebyla. To se může stát, protože došlo k překládce nákladu a odstraňování vozidla. A to se škoda vždy stanoví až pod skončení překládky. Takže ji zatím vyčíslenou nemáme,“ dodala Čírtková.
