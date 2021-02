Do reflektoru zateklo, zámek blikal do noci jako ve strašidelném filmu

Voda zřejmě natekla do hlavního reflektoru, který čelní část zámku osvětluje, a ten se zhasínal a rozsvěcel jako zpomalený stroboskop. Protože bylo nevlídno a venku chodilo minimum lidí, tak si neobvyklého jevu jen málokdo všiml, MF DNES se jej však podařilo natočit.

„Já o tom vůbec nevím, nikdo mi to ani neříkal. Minulý týden jsme osvětlení nechali opravovat, protože nesvítilo, tak je možné, že tam vznikla nějaká skulina, kterou tam vnikla vlhkost. Pak to ale zřejmě samo zase začalo fungovat, protože osvětlení teď svítí normálně,“ řekl starosta Kněžic Radek Žák. Osvětlení zámku je v provozu asi pět let.

Zámek obec koupila od družstva ZVOZD Horácko na přelomu tisíciletí. V roce 2004 dokončila jeho kompletní rekonstrukci za dvanáct milionů korun. Nyní je v přízemí zámku restaurace, v patře obecní úřad, knihovna, malé obecní muzeum, matrika a oddávací místnosti. Ve vedlejší budově někdejšího zámeckého areálu je pošta, zdravotní středisko, masna a cukrárna.

Před pěti lety nechala obec opravit také předpokládaný boční vstup do zatím kompletně neprobádané části sklepení pod zámkem.



„Ve vstupu do sklepení se nahromadily za minulá desetiletí odpadky, tak jsme jej vyčistili, opatřili mříží a dáváme tam o Vánocích a Velikonocích slavnostní výzdobu,“ řekl místostarosta Roman Diviš.

V příštím roce, kdy si budou Kněžice připomínat 800 let od první písemné zmínky v roce 1222, by mělo být po čas obecních oslav také zprovozněno venkovní pódium na prostranství za zámkem.