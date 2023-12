Andělíček čůrá nebo se šťourá v nose. Vesnice ožila pohádkovou atmosférou

„Kladruby jsou specifické tím, že je vánočně nasvícená a nazdobená celá ves. Obvykle to bývají jeden dva domy, jejich obyvatelé se snaží lámat rekordy v počtu světýlek. To my neděláme. Chceme v naší vesnici mít pohádkovou vánoční atmosféru,“ vysvětluje Jiří Štekl.

Tento designér a architekt je hlavní duší pohádkově nazdobených Kladrub. Dokáže zajistit výzdobu, naaranžovat ji tak, aby utvářela výjimečnou vánoční atmosféru i organizačně zajistit brigády při její instalaci a sundávání.

Spotřeba elektřiny je minimální

Jedinečná sváteční výzdoba se v Kladrubech rozsvěcí už dvě desetiletí. A rok co rok se rozrůstá. Letos například o roztomilé rozverné andělíčky. Jeden se houpe pod stromem na houpačce, další vedle stojí a čůrá, třetí se nad ním šťourá v nose a další na kolemjdoucí ukazuje dlouhý nos.

„Stal se z nich opravdu hit, je to pro návštěvníky velký tahák,“ směje se Štekl. „Vánoce by měly být i o úsměvu a zábavě. A přesně takoví rozpustilí andělíčci jsou,“ dodává Štekl.

Zhruba třičtvrtěmetrové sošky jsou vyrobené z látky, z níž se vyrábějí i třeba maňásci. Je však speciálně ošetřena, aby vydržela venku pod širým nebem. Andělíčci jsou vyrobeni speciálně na zakázku pro Kladruby. Jiří Štekl při tom využil své kontakty.

Stejně jako v případě veškerého osvětlení. Nasvícené a nazdobené je totiž v Kladrubech prakticky vše. Většina domů v centru obce, ale i stromy a keře v zahradách, zvonička a křížek, hasičská zbrojnice a dokonce i kladrubský menhir. Světýlek jsou tu rozesety tisíce. Po vesnici jsou navíc rozmístěné další sošky muzikantů, tří králů či pasáček s ovcemi. „Všichni se nás neustále ptají na spotřebu. Ta je ale minimální,“ svěřuje se Štekl.

Místní používají pouze LED světla, RGB systémy, solární lampy a louče, které se nabíjejí přes den, či dokonce úsporné lasery. „Já to počítal a vyšlo mi to na nějakých 450 korun na elektřině za celou sezonu, od začátku adventu do Tří králů,“ líčí Jiří Stehno.

V Kladrubech má chalupu, a protože je už v důchodu, žije v ní takřka celoročně. Každoročně patří jeho stavení k nejvíce nazdobeným.

Vánoční výzdobu dávají vždy dohromady čtyři nadšenci. Ruku k dílu přidají i jejich příbuzní a rodiny. Jen díky nim se podaří vesničku vyzdobit. „Není to jen otázka podzimu, děláme na tom celoročně. Jsou to stovky a stovky hodin práce,“ popisuje Milan Stehno. Je Jiřího bratrancem a neméně nasvícenou chalupu má hned vedle té jeho.

Na konci zimy je potřeba veškerou výzdobu sundat. Následuje kontrola, zda jsou všechna světýlka, drátky a kabely v pořádku. Co není, je třeba opravit či koupit nově. Různé podstavce, úchyty nebo držáky si nadšenci vyrábějí sami. Na podzim pak začínají víkendové brigády, kdy se ozdoby znovu věší. „Ale už je to čím dál namáhavější. Lezeme po žebříkách po stromech, přes ploty, dokonce tu máme pronajatou vysokozdvižnou plošinu. A sil už není tolik, co dřív,“ vypráví Stehno.

Veškerá světýlka, osvětlovací lampy, ale i reproduktory, z nichž se pro dotvoření atmosféry tiše linou vánoční koledy či zvuky zvonů, spojují dva kilometry kabelů.

„Máme je zakopané v zemi, aby o ně lidé nezakopávali. Na jaře je vždy vykopávám,“ říká Jiří Stehno.

„A časových spínačů je tu kolem šedesáti. Všechny zkontrolovat a nastavit, aby spínaly v potřebný okamžik, se za den nedá stihnout,“ dodává chalupář.

Co to všechno stálo? Nad tím Štekl mávne rukou. „Kdybych to za ty roky sečetl, máme se ženou na luxusní třítýdenní dovolenou v Mexiku,“ pousměje se.

Jedinečná vánoční výzdoba do Kladrub láká tisíce lidí. Rozsvícená je každý den od začátku adventu až do Tří králů v době od 17 do 19 hodin. Ne všichni z přibližně dvaceti obyvatel Kladrub jsou totiž takoví milovníci světýlek a davů lidí. Autoři výzdoby tak i jim chtějí dopřát klidný advent. Přesto za tu dobu do Kladrub dle odhadů dorazí kolem 15 tisíc lidí.

Nejvíc jich bylo v době covidu. To Kladruby praskaly ve švech. Byly totiž jediným místem, kde se pro veřejnost něco dělo a kam se lidé mohli zajet podívat. „Mnohým se to i tak nelíbilo, objevovaly se snahy produkci zakázat. Dokonce tu byla policie, abychom světla vypnuli. Odjeli ale s nepořízenou. My tu výzdobu nemáme jako kulturní akci. My to máme jako osvětlení. Argumentovali jsme tím, že až se zhasne vánoční výzdoba v Chotěboři nebo v Havlíčkově Brodě, zhasneme ji i my tady,“ vzpomíná dnes Jiří Štekl na rok 2020.

Začali to prehistoričtí ještěři...

Vše přitom v Kladrubech začalo nevinně a úplně z jiného důvodu. Okolní oblast Železných hor byla vyhlášena geoparkem, je to geologicky vůbec nejstarší oblast střední Evropy. Do dnešní podoby byla zformována už před 650 miliony lety.

Místní si to už dávno připomněli tím, že do centra vesničky pověsili plastiky prehistorických ještěrů a vážek. K nim později přidali postavičky Tří králů, kteří rovněž ke Kladrubům mají vztah, a megalitu. V době, kdy se narodil Ježíš Kristus, totiž poblíž existovala stará keltská osada. Místní tyto dvě události propojili.

A odtud už nebylo daleko k umístění dalších postaviček, instalaci světýlek do oken stavení, věšení světelných řetězů na stromy, keře a živé ploty. „A najednou se to rozjelo do takových rozměrů,“ směje se Milan Stehno.

Nadšenci budou vesničku vždy v adventu zdobit, dokud jim budou síly stačit. Obec Libice, pod níž Kladruby spadají, je podporuje, seč může. Ale autory výzdoby mrzí, že každoroční zvyk nechce převzít jako jakési kulturní dědictví pod sebe.

„To je škoda. Lidé by sem mohli na osvětlení jezdit i za dvacet let, až my tady nebudeme. Tak to třeba funguje v Německu, kde se z místní tradice stala prakticky součást každoročního dění ve městě. Myslím, že děláme regionu velkou reklamu,“ zakončil Jiří Štekl.