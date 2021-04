Turistické pochody jsou v covidové době bez startu, cíle i kontrol

Uspořádat větší akci pro veřejnost dá totiž dost práce a vkládají se do toho i finance, třeba na diplomy, upomínkové předměty, tisk map, případně i na občerstvení. „Plánovat dlouho akci, která se pak ruší, je navíc i hodně demotivující,“ doplnil Šlechta.

Pochody, jejichž termín připadal na březen či první půli dubna, byly dle jeho slov vesměs zrušeny nebo přesunuty na později. „Opatření vlády respektujeme a nyní nejsme schopni u větších akcí zajistit, aby byla nařízení dodržována,“ konstatoval Šlechta.

Akci přesunou, nechtěli ji redukovat

Kvůli covidu tak turisté tento víkend nevyrazí třeba na 45. ročník Rouchovanské pětadvacítky, pochod okolím Rouchovan na Třebíčsku, jenž pořádá obec s dalšími organizacemi, a účast se pohybuje kolem čtyř set lidí.

„Máme vše pečlivě připravené, ale v původním rozsahu se akce konat nemůže. A program redukovat nechceme,“ popsal za organizátory Jiří Voborný. Bez táboráku, střelby na střelnici, občerstvení a aktivit pro děti by to podle něj stejně nebylo ono. Zopakuje se tak scénář z loňska – akce je přeložena na počátek září.

V sobotu 24. dubna se nebude konat ani osmý ročník Pampeliškového pochodu z Rácovic do Dešova na Třebíčsku. „Zatím jsme ho posunuli na květen,“ podotkla Eva Marková z týmu pořadatelů Sokol Moravské Budějovice.



Otazníky dosud visí nad 36. ročníkem dálkového pochodu Ježek Vysočiny, jehož trasy se vinou okolím Jihlavy. Konat se má od 30. dubna do 1. května.

Kvůli vládním opatřením museli improvizovat

S optimismem vše berou členové KČT Jiskra Měřín, kteří letos mají několik důvodů k oslavám. Pátého června se má konat jubilejní 50. ročník pochodu Měřínská padesátka, což je zároveň i 50. výročí založení organizované turistiky v Měříně. Od čtvrtého do 6. června navíc v rámci akce proběhne i celostátní sraz cykloturistů.



„Zatím stále věříme, že se vše uskuteční, jak máme v plánu. Konkrétní podoba akce ale samozřejmě bude záviset na aktuálním vývoji pandemie,“ dodal Josef Fiala z KČT Jiskra Měřín.

Někteří pořadatelé jarních výšlapů se rozhodli pochody uskutečnit covidu navzdory. Podmínky nastavili tak, aby vyhověli požadavkům vlády a zároveň uspokojili turisty lačnící po túře. Vyžádalo si to notnou dávku improvizace. I díky tomu se v sobotu koná 48. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice – běžně mívá stovky účastníků. Ty čekají trasy pomezím Vysočiny a Brněnska.



„Konání akce i nastavení podmínek jsme konzultovali s hygieniky. A věříme, že lidé budou vše dodržovat,“ popsal Petr Vejrosta z KČT Nedvědice.

Byť jsou organizátoři rádi, že se výšlap alespoň v nějaké podobě koná, uvědomují si, že mizí to hlavní, co dělá pochod pochodem. „Je to hlavně o setkávání s přáteli, sdílení zážitků, společnému posezení v cíli. To bude bohužel chybět,“ míní Vejrosta. Na startu se lidé obslouží sami – vyfasují mapu, diplom beze jména, zaplatí účastnickou dvacetikorunu a zmizí do přírody. Zda zvolenou trasu ujdou, je jen na jejich osobní cti – po cestě nebudou kontroly, a tedy ani občerstvení.

Schránky s otázkami

V podobném duchu se s nastolením pravidel popasovali i pořadatelé oblíbené akce Neváhej a choď – Spolek Chaloupky, Bratrstvo Žďárských vrchů a Horácké muzeum Nové Město na Moravě. „Letos vše proběhne netradiční, tak trochu distanční formou,“ řekla Marie Rajnošková z Chaloupek.

Od 24. dubna do druhého května bude v prostoru Žďárských vrchů rozmístěno dvacet kontrol – schránek s otázkami. Jejich lokalizaci zveřejní 22. dubna večer organizátoři na svých webech.



„Start, cíl, trasu a její délku si každý volí sám. Za každých pět nalezených a správně zodpovězených otázek postupuje účastník do slosování o drobné ceny,“ vysvětlila Rajnošková s tím, že zájemcům bude zaslán na e-mail účastnický list.

Na 24. a 25. dubna, vždy mezi osmou hodinou večerní a půlnocí, pak organizátoři připravují i hledačku ulicemi Nového Města. A nebude chybět ani poklad.