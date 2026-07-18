Akce, která odstartovala ve středu, vznikla jako propagace poctivé výroby českých hraček z přírodních materiálů. Letos své umění v zámeckých prostorách představuje šestnáctka tuzemských výrobců.
Místo konání přitom nese silnou symboliku. Jak připomínají internetové stránky festivalu www.hrackobrani.cz, místní barokně-klasicistní zámek sloužil v letech 1945 až 1998 jako dětská ozdravovna. Skutečnost, že jeho nádvoří a zahrady dnes opět pravidelně zaplňuje dětský smích, tak dává celému areálu přirozenou kontinuitu.
„Když jsem sem přišel, netušil jsem, že festival naroste do takových rozměrů. Na první dva ročníky tady bylo nějakých pět výrobců a asi deset tvořivých dílen. Dnes už jsme víc než na trojnásobku,“ uvedl Petr Pech ze správy kulturních zařízení města, který se na přípravě festivalu podílí od jeho třetího ročníku.
Širší nabídku už podle něj kapacita nádvoří zámku a jeho zahrady neumožňuje. Na samotné hraně je i samotná návštěvnost. Na festival, který v neděli uzavře své brány, během pěti dnů trvání pravidelně zavítá přes pět tisíc lidí.
„Návštěvnost se stabilizovala, i když po covidu byl samozřejmě propad. Od té doby už jsme ale zase téměř na číslech před pandemií,“ doplnil Pech s tím, že v krizových letech se festival jednou neuskutečnil vůbec.
Dřevěná hračka upadá, posteskl si řezbář
Zájem o hračky z přírodních materiálů sice v posledních letech podle samotných tvůrců roste, stále se však nejedná o komoditu, která by řemeslníky dokázala stoprocentně uživit. Festival se proto snaží ukázat, že tyto výrobky jsou vtipnou a kvalitní alternativou k běžné plastové produkci v supermarketech.
Mnoho z vystavených exponátů se pyšní prestižním označením „Správná hračka – vybráno odborníky“. Tento projekt hodnotí estetické, výchovné a pedagogické kvality. Na zámku je k vidění stálá sbírka těchto děl a během festivalu si lidé mohou zakoupit i nejnovější oceněné kusy na trhu.
Na zámku jsou k vidění hračky dřevěné i textilní. Unikátní pohled do budoucnosti českého hračkářství pak nabízí expozice prací studentů Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy z Prahy – Žižkova. Jde o vůbec jedinou školu v České republice, která dodnes vychovává nové designéry a tvůrce hraček.
Od počátku festivalu v Kamenici vystavuje řezbář Petr Malát, člen Asociace hračka pod Unií výtvarných umělců ČR. V jeho dílně si děti mohou vlastnoručně vymalovat dřevěné soustružené panenky. Tradiční lidovou hračku vyrábí z mnoha druhů dřev, včetně těch, která se běžně řezbářsky nezpracovávají. „Je to třeba i vinná réva, škumpa nebo hlošina,“ upřesnil Malát.
Děti podle něj vymalovávání baví, jako hračky však panenky tolik nelákají. Častěji si je kupují dospělí jako dekoraci. „Ty trendy jsou bohužel takové, že dřevo a dřevěná hračka trošičku upadá a ztrácí se o to zájem. V tomto smyslu jsme trochu dinosauři. Doufám ale, že se to zase změní a lidé přijdou na větší chuť přírodním materiálům,“ přeje si řezbář.
Obří autodráha, origami i skleněná dílna
Hračkobraní však láká především na to, že si děti mohou vše samy vyzkoušet. Oficiální program na webu festivalu slibuje desítky tvořivých dílen a herních koutků po celém areálu. V renesančním sále na kluky i holky čeká obří dřevěná autodráha nebo tvorba s foukacími fixy. V obřadní síni si zájemci mohou vyzkoušet tradiční paličkování, skládání papírového origami, korálkování či moderní mozaiky.
V zámecké zahradě je připraveno malování na hrnečky i textil, pískování, výroba vlastních bosobotek nebo práce na hrnčířském kruhu. Pouze během soboty se navíc v dolní části zahrady otevře speciální skleněná dílna.
Víkendový program na zámku oživí také pohádková divadelní představení a žonglérské workshopy. V sobotu i v neděli se děti mohou těšit na klasické pohádky jako O červené Karkulce či Šípkové Růžence, chybět nebudou ani příběhy o zakletém lese nebo o tom, jak vyléčit princeznu.
Po oba víkendové dny budou navíc od čtrnácti a šestnácti hodin probíhat oblíbené otevřené žonglérské dílny, kde si zájemci mohou pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet svou obratnost.