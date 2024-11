Žena odsouzená na 16 let za vraždu kojence v Jihlavě podala odvolání

Případ smrti kojence v Jihlavě míří k Vrchnímu soudu v Olomouci. Krajský soud v Brně v říjnu uložil třiačtyřicetileté ženě za vraždu 16 let vězení, proti rozsudku se odvolala. Dnes o tom informovala mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová. Obžalovaná žena měla pětiměsíčního chlapce hlídat, podle rozsudku s ním hodila o zeď. Vinu popřela, podle ní to byla nešťastná náhoda. Hrozilo jí až 20 let vězení, případně doživotí.