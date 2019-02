Recidivista se zákazem řízení ukradl vůz, při jízdě ho navíc poškodil

Událost se stala minulý týden, odstavené auto policisté našli po třech dnech.

„To už ovšem vozu chybělo zpětné zrcátko, bok byl odřený, poškozený byl přední i zadní blatník a kolo s diskem. V automobilu navíc nebyla nabíječka na mobilní telefon, svítilny, dioptrické brýle a další věci v celkové hodnotě přibližně sedm tisíc korun,“ vypočítala uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Záhy policisté našli i zloděje. Byl to recidivista, který byl v minulosti opakovaně soudně trestán pro různorodou trestnou činnost, včetně drogové. Skončil proto ve vazbě. „Byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, přečinu poškození cizí věci a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ uvedl policista Radomír Němec.

Obviněný muž má navíc zákazáno řídit všechna motorová vozidla, a to až do roku 2025. „Přesto v Telči poté, co odcizil vozidlo, automobil řídil,“ uvedla Kroutilová.

Za spáchanou trestnou činnost lze muži uložit trest odnětí svobody až na pět let.