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Smetl vůz za traktorem a srazil se s dalším autem. Zraněných je 12, včetně čtyř dětí

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  19:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS MSK

Dramatické odpoledne zasáhlo silnici II/692 mezi Dušejovem a Vyskytnou nad Jihlavou. Řidič osobního auta se podle všeho plně nevěnoval řízení a v plné rychlosti zezadu smetl vůz stojící za odbočujícím traktorem. Následoval tvrdý odraz do protisměru a srážka s dalším autem. Výsledek? Až dvanáct ošetřených lidí, včetně čtyř dětí a masivní zásah záchranářů, při kterém musely vzlétnout hned dva vrtulníky.

K nehodě došlo u odbočky na Opatov krátce po půl páté odpoledne. Šlo o řetězovou reakci. Jeden z řidičů zastavil na cestě od Pelhřimova na Jihlavu za traktorem, který zrovna odbočoval mimo hlavní silnici. Vzápětí ale přišel tvrdý náraz.

„Podle prvotního šetření na místě jel řidič osobního auta od Pelhřimova na Jihlavu. Plně se nevěnoval řízení a zezadu narazil do stojícího vozu. To zastavilo za traktorem, který odbočoval mimo silnici. Po nárazu se auto odrazilo do protisměru a narazilo do protijedoucího vozu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zdravotnické operační středisko okamžitě vyhlásilo poplach. „Informaci o vážné nehodě tří aut přijaly operátorky krátce po půl páté odpoledne. Vzhledem k vyššímu počtu zraněných na místo ihned vyrazily tři posádky z Jihlavy, výjezdové skupiny z Počátek a Humpolce a také jihlavský vrtulník, který posílil ještě druhý stroj od kolegů z Jihočeského kraje,“ přiblížil zásah mluvčí ZZS Kraje Vysočina Petr Janáček.

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Záchranáři na místě ošetřili celkem 11 osob. Dva nejsložitější případy si do péče převzaly posádky vrtulníků. „Čtyři lehce zraněné pacienty a jednoho středně těžce zraněného přepravily pozemní posádky do nemocnice v Jihlavě, zatímco dvě těžce zraněné osoby transportovaly vrtulníky do nemocnic v Brně a Českých Budějovicích,“ doplnil Janáček.

V péči zdravotníků skončily také čtyři malé děti. Ačkoliv na sobě neměly žádná zjevná zranění, záchranáři je z preventivních důvodů převezli k podrobnému vyšetření do nemocnice v Pelhřimově. Policisté ve svém pozdějším hlášení uvedli celkem 12 zraněných (dva těžce a deset lehce).

Silnice mezi Dušejovem a Vyskytnou nad Jihlavou zůstala po nehodě neprůjezdná a policisté dopravu odklánějí na okolní silnice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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