Začínají výlovy velkých rybníků, zdražení vánočních kaprů se neplánuje

„Už loni nás zasáhlo sucho, násady tak byly drobnější. Letos to asi bude spíš takový průměrný rok,“ zhodnotil sezonu Josef Nikl, majitel chotěbořského Rybářství Vysočiny. To hospodaří na zhruba 65 hektarech rybníků na Havlíčkobrodsku. Nikl zároveň dodal, že o zvyšování cen vánočních kaprů nyní neuvažují.

Zdražování aktuálně neplánuje ani společnost Kinský Žďár. Ta již oznámila termín oblíbeného a hojně navštěvovaného výlovu Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku, který patří svojí rozlohou 87 hektarů k největším v kraji. V sobotu 12. října mohou zájemci dorazit už hned zrána na hráz a sledovat rybáře při práci.

Na hrázi budě opět umístěn bazének, kde si především děti budou moci prohlédnout ryby, které se ten den vyloví.

„Nebude samozřejmě chybět ani prodej čerstvých ryb – hlavně kaprů, ale i některých dravců, například štik nebo candátů. Ostatní druhy pak podle toho, co vylovíme, to se dá těžko plánovat,“ nastínil Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár. To obhospodařuje na Žďársku bezmála 600 hektarů rybníků, další pak ještě u Humpolce či mimo Vysočinu.

Na výlovu „Veseláku“ si šupináče mohou lidé obstarat v sobotu mezi půl devátou ráno a čtvrtou hodinou odpolední, v neděli od půl deváté ráno do poledne. Zkrátka nepřijdou ani milovníci rybích specialit – bude se podávat třeba rybí polévka, řízky, kapří hranolky.

„Na výlov Veselského rybníka jezdíváme s rodinou už pravidelně. No a na jejich topinku s rybím tatarákem nedám dopustit,“ řekla Marcela Holá z Jihlavy s tím, že letos plánuje zavítat i na výlov rybníka Řeka.

Ten se nachází u Krucemburku na Havlíčkobrodsku. Jeho výlov, rovněž spojený s prodejem ryb a občerstvením, připadá letos na sobotu druhého listopadu od půl desáté dopoledne.

S požehnáním faráře

Davy návštěvníků vždy přiláká rovněž slavnostní výlov Štěpnického rybníka v Telči na Jihlavsku. Ten letos bude v sobotu 26. října. Ani tentokrát nebudou příchozí ochuzeni o ceremoniály, jež k tradičnímu výlovu patří.

Kde a kdy budou výlovy Veselský rybník

Nové Veselí 12. a 13. října Belfríd

Bohdalov 15. října Dolní a Horní rybník

Sedlejov 19. října Štěpnický rybník

Telč 26. října Řeka

Krucemburk 2. listopadu Vazebný

„Začneme tak, jak bývalo před lety zvykem – požehnáním faráře v osm ráno. Odpoledne po ukončení výlovu proběhne pasování rybářů,“ popsal Pavel Nechvátal z Rybářství Nechvátal z Horní Cerekve, které hospodaří na asi 150 hektarech rybníků na Pelhřimovsku a Jihlavsku. Aby příchozí věděli, co se při výlovu děje, na hrázi stojí vždy také „moderátor“, jenž popisuje, co zrovna rybáři dělají a proč se jednotlivé úkony provádějí.

I u telčského rybníka budou moci lidé nakoupit čerstvé ryby. „Prodávat se budou kapři, amuři, líni, sumci, štiky. Lidé si mohou pořídit rybu živou i opracovanou. Chybět rozhodně nebudou ani různé rybí speciality, řízky, škvarky, uzený kapr i pstruh, polévka. Výlov bude provázet živá hudba,“ sdělil rybář.

Kilo za 75 korun

Na hrázi Štěpnického rybníka pořídí lidé kilo kapra za 75 korun, vánoční ceny se pak budou pohybovat kolem osmdesáti.

„Zdražovat nebudeme, ceny budou stejné jako loni,“ dodal Nechvátal. Podle jeho slov se jedná o jediný rybník tohoto rybářství, jenž se letos loví s programem. Z dalších větších vodních nádrží, které ryby brzy opustí, je ještě rybník Hladov u Těšenova na Pelhřimovsku, a to 3. listopadu.

Žádný výlov spojený s prodejem ryb a programem pro veřejnost nechystá společnost Maria Podstatzká-Lichtensteinová, která hospodaří na asi padesáti rybnících v okolí Velkého Meziříčí.

„Jednou za dva roky děláme pro lidi výlov Netínského rybníka, ten byl ale zrovna loni,“ uvedl Karel Báňa ze střediska rybářství společnosti.

Z větších vodních nádrží, na kterých tato firma hospodaří, je pro letošek naplánováno vylovení rybníků Rudský a Závistský, a to na počátku listopadu.

Ryby z Velkého Dářka zamíří do rybníka Nový

Letos je v plánu i výlov Velkého Dářka. S rozlohou 206 hektarů se jedná o největší rybník na Českomoravské vrchovině, loví se jednou za dva roky. Kvůli rozloze a relativně malé hloubce se ale ryby pouštějí s vodou do sousedního rybníka Nový, z nějž teprve míří do sítí.

„Velké Dářko lovíme tradičně jako jeden z posledních našich rybníků, jelikož se jedná o první rybník v soustavě a berou z něj vodu také sádky. Přesný termín ještě nemáme, stejně jako u některých našich dalších větších rybníků, které se letos budou lovit – například Rendlíček nebo Medlov,“ podotkl Kulhánek ze společnosti Kinský Žďár.

Program pro děti i veřejnost se ale nemusí nutně vázat pouze k výlovům těch největších vodních ploch. Příkladem je třeba tradiční akce na návsi v Sedlejově na Jihlavsku, kterou pořádají už zhruba dvě desítky let tamní hasiči. Tento podzim připadá na sobotu 19. října. Zájemci si budou moci odnést čerstvé ryby nebo okusit nejrůznější pochutiny z rybího masa. A o týden dříve jsou rybí hody třeba hned v sousední vsi Urbanov.