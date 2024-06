Rarita. Třináctiletá samice levharta perského v jihlavské zoo má první mládě

„Původně byla mláďata dvě, ale jedno bylo slabší, nepřežilo první měsíc,“ řekl ředitel zoologické zahrady Jan Vašák. „Od začátku bylo drobnější a pravděpodobně nebylo ani dostatečně vyvinuté,“ pokračoval s tím, že umělý odchov na láhev se v moderních zoo již nedělá. „Tato zvířata se pak neumí zařadit mezi jedince svého druhu.“

Přeživší mládě představuje významný příspěvek k záchraně kriticky ohroženého druhu. „Jeho populace ve volné přírodě klesá kvůli ztrátě přirozeného prostředí, pytláctví a nedostatku kořisti,“ uvedla vedoucí marketingového oddělení Zoo Jihlava Simona Kubičková.

Vzácný přírůstek je o to cennější, že se již téměř nepočítalo s možností, že by samice mohla úspěšně zabřeznout a porodit. „Je jí totiž třináct let. První mláďata samice v tomto věku jsou skutečnou raritou,“ vysvětlila Kubičková. Otcem je místní šestiletý levhartí samec.

„První dny jsme mláďata pouze slyšeli, samice je pečlivě hlídala. Až po několika dnech se chovatelům povedlo do porodní boudy nahlédnout,“ prozrazuje Vašák s tím, že během léta již malá samička bude chodit do venkovního výběhu.