Jedna z nejhezčích zoologických zahrad v České republice se rozhodla představit svým návštěvníkům žraloka.
Tedy ne, že by se v Jihlavě otevírala nová expozice s živými obyvateli oceánů... Do výstavních prostor areálu Modety, který částečně slouží potřebám zoo, se na čas stěhuje interaktivní výstava s názvem Žraloci.
„Na návštěvníky čekají realistické modely v životní velikosti, unikátní sbírka čelistí a zubů, virtuální realita, 3D zóna i možnost podívat se na svět očima kladivouna. Výstava potrvá od 4. října do 22. listopadu,“ přibližuje vedoucí marketingového oddělení Zoo Jihlava Simona Kubičková.
Jde o zapůjčenou výstavu, která vznikla ve spolupráci s produkcí Discovery. „Opravdu to není jen o nějakém jednom modelu, který dělal někdo na koleni, je to velká interaktivní záležitost, která nabízí skvělý zážitek. Na podobné výstavy lidé obvykle hodně slyší,“ věří Kubičková.
Když se řekne žralok, většině lidí se okamžitě vybaví ostré zuby, trojúhelníková ploutev nad hladinou a slavná filmová hudba z neméně slavného hororu Čelisti.
„Skutečný svět žraloků je ale mnohem pestřejší než ten filmový. Tito pozoruhodní predátoři obývají oceány už více než 400 milionů let. Za tu dobu prošli dlouhým vývojem a vznikla u nich řada pozoruhodných přizpůsobení životu ve vodě,“ prozrazuje mluvčí jihlavské zoo.
Horor žralokům zavařil
Mimochodem když už byla řeč o filmovém trháku Stevena Spielberga z roku 1975, je potřeba zmínit, že právě horor Čelisti měl poměrně drtivý dopad na světovou populaci žraloků. Pořádně jim totiž svým dějem zavařil.
Snímek žraloky v očích veřejnosti proměnil v krvelačná monstra, což mělo za následek jejich masové vybíjení.
Autor knižní předlohy slavného filmu Peter Benchley prý dokonce s lítostí prohlásil: „Žraloci na lidi bezdůvodně neútočí a rozhodně k nim nechovají zášť. Kdybych věk děl, co vím teď, nikdy bych tu knihu nenapsal.“
Každopádně Čelisti, jejichž natočení stálo 9 milionů dolarů, měly po svém uvedení na mnoho lidí tak silný účinek, že se údajně v letoviscích často báli vlézt nejen do moře, ale i do bazénu.
Z globálního hlediska jsou ale útoky žraloků, obzvláště ty s fatálním koncem, velmi vzácné. Schopnost zaútočit mají v podstatě jen tři hlavní druhy: žralok bílý, tygří a bělavý, což je při celkovém počtu přes 500 druhů skutečně minimum.
„Žraloci jsou celkově fascinující tvorové. Musí být například neustále v pohybu, jejich dýchání je totiž závislé na rychlosti pohybu. Zároveň čím rychleji plavou, tím rychleji dochází k okysličování krve. Bez pohybu, například zachycený v rybářských sítích, tedy žralok záhy umírá,“ vysvětlují odborníci.
Proto je také chov žraloků v zajetí hodně náročný. A přestože by si svoje fanoušky bezpochyby našel i v jihlavské zoo, ta o jejich pořízení neuvažuje.
Pozornost zaměřují na tygry
„Žraloci toho potřebují spoustu, včetně speciálních zařízení, filtrací a velké nádrže. To není jako nalít vodu do akvárka,“ upozorňuje Kubičková. „Možná tady u nás někdy žraloka mít budeme, ale rozhodně ne v nějaké dohledné době. Aktuálně se zaměřujeme na jiná zvířata, například na tygry.“
O to lákavěji zní nabídka na zmiňovanou připravovanou interaktivní výstavu Žraloci. „Kolegyně si k ní připravily i velmi zajímavý doprovodný program. Návštěvníci si tak domů určitě odnesou skvělý zážitek,“ nepochybuje mluvčí Zoo Jihlava.