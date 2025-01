Jako první se v jihlavské zoo letos narodili vzácní křečci, mláďata prospívají

„Chovatel Marek Dohnal jim před pár dny nahlédl do budky, aby je rychle zkontroloval a vyfotil. A na první pohled je zřejmé, že rostou jako z vody. Dělají nám jenom samou radost,“ prozradila mluvčí zoo Simona Kubičková.

Chov křečků velkých začal v zoologické zahradě krajského města Vysočiny v roce 2015 a letošní mláďata jsou v pořadí sedmnáctým a osmnáctým za celou dobu chovu. A to je pořádný důvod k oslavám. „Jedná se totiž o jedny z nejvzácnějších obyvatel, které v zoo máme. Páry jsou monogamní a samice rodí pouze jedno nebo dvě mláďata ročně,“ prozradila Kubičková.

Svým vzhledem přitom tento druh křečka zas až tak nepřipomíná, protože má velké boltce, dlouhý ocas a silné zadní nohy.

„Pochází z regionu Menabe na Madagaskaru, kde žije v tropických či deštných lesích nebo v pobřežních pásmech včetně plochých mořských břehů i útesů. Celosvětově patří mezi ohrožené druhy,“ píší o křečkovi velkém odborníci.

Návštěvníci jihlavské zoo si ovšem budou muset ještě chvilku počkat, než obě mláďata uvidí na vlastní oči. „Ale už to nepotrvá dlouho. Do té doby se mohou návštěvníci pokochat aspoň dospělými křečky. A doporučuji na ně vyrazit hned ráno, kdy jsou nejvíce aktivní,“ vzkázala Kubičková.

Kromě mláďat křečků velkých sledují v Jihlavě s radostí a napětím také nabírání kondice malé guerézy běloramenné.

„Už víme, že je to samec, a má se skvěle. Začíná i sám objevovat svět a chodí samostatně po expozici, ale zatím jen na malou chvíli. Přeci jen, v náručí mámy je to bezpečnější,“ okomentovala s úsměvem Kubičková první mládě v Zoo Jihlava za deset let jejich chovu. Narodilo se 18. listopadu 2024.