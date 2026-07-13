Na webu amerického mediálního domu CNN se před pár dny objevil článek o problémech a rizicích, jimž by mohla brzy čelit nashvillská zoo. Její zástupci se obávají plánovaného mohutného datového centra pro umělou inteligenci, jež má vyrůst hned za hranicemi zahrady. To podle nich bude zdrojem neustálého hluku, nepřirozeného světla a průmyslové činnosti takového charakteru, že může dojít k vážnému narušení prostředí, jež je zásadní nejen pro chov vzácných levhartů obláčkových, ale i pro dalších více než tři tisíce zvířat, která našla v tamní zoo svůj domov...
Z tohoto pohledu – a z této perspektivy – na tom jihlavská zoologická zahrada (jež má zhruba poloviční počet živočichů než Nashville Zoo a pyšní se mimo jiné úspěšným chovem levhartů sněžných čili irbisů) je o dost lépe. Žádný „toxický“ nonstop kravál její obyvatele neničí. I když! „Pro naše zvířata jsou opravdu hodně rušivé letní hudební festivaly, které se konají v těsném sousedství zahrady,“ tvrdí ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák.
Několikadenní akce Vysočina Fest už je pro letošek minulostí. Ale nevadil zvířatům i ten nedávný pozdně večerní soukromý ohňostroj doprovázený ohlušujícími ranami rozléhajícími se široko daleko?
Ohňostroje kdovíjak velkým problémem nejsou. Mě osobně vždycky nejvíc děsilo, aby nám to tady někdo nezapálil. Ale v podstatě všechny plastové náhražky přírodních materiálů, které v zahradě používáme, mají certifikát o nehořlavosti. S těmi festivaly je to horší. Zvuky a tóny se linou a zvířata na to reagují různě.
Máme tu třeba čínské aligátory. Ti jsou jen málokde, jsou velice vzácní. Odchováváme i křečky madagaskarské, což je druh hlodavce, který je kriticky ohrožený. Jsme zahrada, která více zvířat vyveze, než doveze. A tím i v té mezinárodní komunitě hrajeme významnou roli.