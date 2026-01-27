Nadílka v jihlavské zoo: malý lenochod a také komba. Školáci mají vstup za korunu

Autor:
  11:33
Ani uprostřed zimy nepřestávají v jihlavské zoologické zahradě přibývat čerstvé přírůstky. Zájemci se tam mohou pokochat roztomilými mláďaty i dalšími novými obyvateli expozic. K vidění je teď například jen pár týdnů starý lenochod – první mládě roku 2026 – či o něco starší komba Garnettova.

Návštěvníci mohli na přelomu roku zaznamenat uzavření noční části Afrického pavilonu. Důvodem ale byla radostná událost. „Poprvé jsme se dočkali mláděte u komb Garnettových. Jednalo se o takový vánoční dárek – mládě přišlo na svět 25. prosince. Jelikož je samice prvorodička, rozhodli jsme se jí v prvních dnech dopřát co nejklidnější podmínky,“ vysvětlila mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková. Dodala také, že ač už je nyní tato část pavilonu otevřená, příchozí by se měli chovat ohleduplně.

Malá komba se ale zatím zdá být v dobré kondici a prvomatka se o něj dle ošetřovatelů pečlivě a vzorně stará. „Pokud budou mít návštěvníci trochu štěstí, mohou malou kombu zahlédnout kolem poledne, kdy bývá aktivní,“ zmínila mluvčí.

Malý lenochod dvouprstý je prvním přírůstkem letošního roku.
Malý lenochod dvouprstý je prvním přírůstkem letošního roku.
Zhruba měsíc staré je nyní mládě poloopice komby Garnettovy. K vidění je v noční sekci Afrického pavilonu.
Zhruba měsíc staré je nyní mládě poloopice komby Garnettovy. K vidění je v noční sekci Afrického pavilonu.
7 fotografií

Zájemci ji najdou v noční expozici Afrického pavilonu, již komby obývají společně s osináky africkými.

Noční poloopice komby Garnettovy chová zoo od roku 2013 a dnes má šest jedinců, včetně aktuálního přírůstku. „Jde o jeden z největších druhů komb. Je aktivní v noci a velmi obratně šplhá v korunách stromů – na zem prakticky neslézá,“ přiblížila Kubičková.

První mládě roku 2026? Lenochod

Jen o pár dní později, 3. ledna, spatřil světlo světa malý lenochod dvouprstý. „Vítězné“ první mládě letošního roku je součástí čtyřčlenné rodinky, jež obývá strop pavilonu Haciedna Escondido.

„Naše samice je již zkušená matka, přesto opět prosíme návštěvníky o ohleduplnost, když do tohoto pavilonu půjdou,“ podotkla Kubičková. Krom rodičů nového přírůstku tam lidé mohou spatřit i jeho staršího sourozence, který se narodil v říjnu 2024. „Matka lenochoda k nám přijela ve svých dvou letech z německé zoo Schwerin; tam se narodila v roce 2012. Samec pochází z naší zoo, kde se narodil v roce 1999. Společně přivedli na svět již osm mláďat, včetně toho letošního,“ vyčíslila mluvčí.

Do seznamu druhů, které jsou k vidění v Zoo Jihlava, přibyl nedávno i zástupce plazů. Jedná se o agamu Weberovu, jež na první pohled upoutá plachtovitým ocasem. Ten slouží nejen k plavání a udržení rovnováhy při pohybu po stromech, ale i jako důležitý komunikační nástroj. „V období páření se ocas mění v impozantní vizuální prvek – samci mají plachtu výraznější a někdy i drobný hrbolek na nose, díky kterému působí téměř jako malí draci,“ popsala Kubičková.

Agama Weberova patří mezi ohrožené druhy, a to hlavně kvůli úbytku přirozeného prostředí – odlesňování a dalším lidským zásahům.

Vstupné za korunu

Obhlédnout novinky, ale i další živočichy lze v zoo do konce ledna za výhodnější vstupné, snížené o dvacetikorunu. Od čtvrtka 29. ledna až do neděle 1. února navíc mohou školáci zamířit mezi zvířata za korunu. Stačí se pochlubit jedničkou na pololetním vysvědčení.

V chladném počasí je možné najít útočiště v několika vnitřních pavilonech, řada zvířat ale – zimě navzdory – tráví ráda čas i ve venkovních výbězích. Je to třeba emu hnědý, zebry Burchellovy, shetlandský pony či pes pralesní.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

Svědek zahnal muže, který se pokoušel znásilnit dívku. Útočník skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Pohotová a rázná reakce svědka pomohla ženě v centru Jihlavy, když se ji pokusil znásilnit mladý muž. V noci z pátku na sobotu přistihl muže při pokusu o sexuální útok. Zahnal ho, dívce pomohl a...

D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel

Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna...

Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět Křížů ve směru na Brno se tato dvě vozidla střetla, šofér dodávky při nehodě zemřel, druhý z řidičů...

Byla jsem zlomená, teď je veseleji, těšilo Voborníkovou. A Plecháčová jen zářila

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Za cílem padla u hrazení na kolena do sněhu, dlouze zhluboka vydechovala. Tereza Voborníková ze sebe i na posledních metrech zkráceného vytrvalostního závodu v Novém Městě vydala naprosto vše....

Voborníková čtrnáctá, Plecháčová ve třetí desítce. Závěr masáku ovládla Simonová

Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Zastávka biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě je minulostí. Program uzavřel hromadný závod žen na 12,5 kilometru, ve kterém Tereza Voborníková finišovala se třemi střeleckými chybami...

Nadílka v jihlavské zoo: malý lenochod a také komba. Školáci mají vstup za korunu

Zhruba měsíc staré je nyní mládě poloopice komby Garnettovy. K vidění je v...

Ani uprostřed zimy nepřestávají v jihlavské zoologické zahradě přibývat čerstvé přírůstky. Zájemci se tam mohou pokochat roztomilými mláďaty i dalšími novými obyvateli expozic. K vidění je teď...

27. ledna 2026  11:33

Hamza větří olympijskou medaili z biatlonu: Máme vlčáky, máme střelce

Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu, v Novém Městě na Moravě.

Na letošní olympijské hry odcestuje česká biatlonová výprava s jasným cílem: poprat se v Südtirol Areně, v proslulém biatlonovém centru Antholz-Anterselva, o některou z medailí. „Ne, že ji přímo...

27. ledna 2026  11:05

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:43

Grónská biatlonová rodina: Trump lže. Nikdy nebudeme Američany

Sourozenci Sondre a Ukaleq Slettemarkovi v Novém Městě.

Příjmením jsou Slettemarkovi. Maminka Uiloq je hlavní trenérka a šéf týmu. Tatínek Öystein jí asistuje. Dcera Ukaleq (24) a syn Sondre (21) závodí. Všichni dohromady pak tvoří grónskou reprezentaci...

27. ledna 2026  7:11

Nemocnice v Třebíči bude mít nový urgent. I s místností pro opilce a narkomany

Urgentní příjem nemocnice v Třebíči. Budovu čeká přestavba za asi 20 milionů...

Kraj Vysočina připravuje investici téměř 20 milionů korun do stavebních úprav urgentního příjmu Nemocnice Třebíč. Reaguje tak na dlouhodobě nevyhovující kapacitu pracoviště, kam záchranná služba...

26. ledna 2026  15:37

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:17

Opilý muž spadl cestou z restaurace do koryta potoka, v mrazu tam ležel hodiny

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Život policisté zachránili podnapilému muži, který se v noci vydal pěšky z Kadova do Fryšavy pod Žákovou horou na Žďársku. Muž cestou spadl do koryta potoka. Policejní hlídka ho po více než čtyřech...

26. ledna 2026  9:43

Fanoušci ve Vysočině Areně jsou nejlepší na světě, shodují se biatlonisté

Fanoušci ve Vysočina Areně.

Coby aktivní závodník v Novém Městě na Moravě zažil období, kdy si biatlon cestu k fanouškům v České republice teprve hledal. Ale také období, při kterém prožíval dosud nejúspěšnější období. Ondřej...

26. ledna 2026  8:44

Voborníková čtrnáctá, Plecháčová ve třetí desítce. Závěr masáku ovládla Simonová

Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Zastávka biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě je minulostí. Program uzavřel hromadný závod žen na 12,5 kilometru, ve kterém Tereza Voborníková finišovala se třemi střeleckými chybami...

25. ledna 2026  16:14,  aktualizováno  19:30

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

25. ledna 2026  19:18

„Že přijdu v rockovém triku, nikoho nepřekvapí.“ Řediteli tiskáren je nejlépe na pódiu

Dlouhé vlasy, vousy a rockové triko. V jiném oblečení lze ředitele...

Celou svou pracovní kariéru zasvětil Petr Kletečka Tiskárnám Havlíčkův Brod. Roky byl ekonomem podniku, poslední čtyři roky je jeho ředitelem. Vedle toho stíhá bavit návštěvníky plesů a zábav i...

25. ledna 2026  9:14

Pelhřimovští zastupitelé stopli větrné elektrárny i bez hlasu lidu

V rámci světového dne větru otevřely některé větrné elektrárny v Karlovarském...

Lidové hlasování nebude. Pelhřimovští zastupitelé se sešli na mimořádném zasedání, aby rozhodli, jak se postavit ke vzniku větrných elektráren na území města. Plánované referendum nebylo totiž podle...

24. ledna 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.