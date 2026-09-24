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Pozor na rychlost. Přibývá úsekového měření, ve Ždírci radary pohlídají i třicítku

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  8:46
Na dalších dvou místech v Kraji Vysočina si budou muset dávat řidiči větší pozor na to, jak rychle jedou. Během podzimu se takzvané úsekové měření rychlosti rozšíří na další silnice v Jihlavě i ve Ždírci nad Doubravou. V obou městech už s radarovými systémy a kamerami mají dost zkušeností.

V Jihlavě jsou již kamery s radary instalované. Osazena jimi je výpadovka na Brno podél místní části Helenín. Systém zde má hlídat dodržování sedmdesátikilometrové rychlosti. Podle magistrátu je zde prvořadá bezpečnost.

„Jde o frekventovanou silnici druhé třídy číslo 602 v helenínském kopci, kde je přechod pro chodce mezi zastávkami MHD, několik křižovatek a pohybuje se zde velké množství chodců včetně studentů místních škol,“ vysvětluje důvod k pořízení již třetího měřicího systému do Jihlavy Lucie Maxová, mluvčí magistrátu.

V místech dříve stál informativní radar. Data z něho ukazovala, že řidiči právě u Helenína rychlost často překračovali.

Úsekové měření
na Vysočině

  • Humpolec – silnice I/34, místní část Rozkoš
  • Havlíčkův Brod – silnice I/34, místní část Šmolovy
  • Havlíčkův Brod – silnice I/38, místní část Svatý Kříž
  • Radostín – silnice I/38
  • Chotěboř – silnice II/345, místní část Bílek
  • Chotěboř – silnice II/345, Herrmannova ulice
  • Ždírec nad Doubravou – silnice I/34, místní část Benátky
  • Ždírec nad Doubravou – silnice I/37, místní část Údavy
  • Ždírec nad Doubravou – silnice I/34, místní část Kohoutov
  • Krucemburk – silnice I/37
  • Jihlava – silnice I/38, Jihlavský tunel
  • Jihlava – silnice II/602, místní část Hosov
  • Křižanov – silnice I/37, Masarykovo náměstí a ulice Za Branou
  • Měřín – silnice II/602, Jihlavská ulice
  • Vojnův Městec – silnice I/37 Stržanov – silnice I/37
  • Nové Město na Moravě – silnice I/19, Brněnská ulice
  • Nové Město na Moravě – silnice II/360, místní část Pohledec
  • Nové Město na Moravě – silnice II/354, místní část Rokytno
  • Nové Město na Moravě – silnice I/19, místní část Olešná

„Zavedení měření požadovali také místní obyvatelé a školy. Při přípravě se vycházelo i ze statistik dopravních nehod,“ dodala Maxová. Měřený úsek bude dlouhý přibližně 450 metrů. Kamery i měřicí zařízení zakoupené městem za zhruba 1,6 milionu korun už jsou v něm instalované. Momentálně probíhají zkoušky a metrologické ověření systému. Se spuštěním ostrého provozu se počítá na přelomu září a října.

Před vchodem školy

Do konce roku chce stejný systém za dva miliony korun spustit i Ždírec nad Doubravou. Vybral si pro to Chrudimskou ulici. Tou vede silnice první třídy číslo 37 od Žďáru nad Sázavou na Pardubice. „Silnice je přímo před hlavním vchodem základní školy, do níž chodí 390 dětí,“ vysvětluje starosta Bohumír Nikl.

Radary tu na řidiče budou mnohem přísnější než v Jihlavě. Kolem školy mezi šestou a osmou ranní a pak také mezi jedenáctou a šestnáctou hodinou platí třicítka. Mimo tyto časy padesátka. A tyto rychlosti v konkrétních časech bude systém po řidičích vyžadovat.

„Aby to řidičům bylo naprosto jasné a bylo i právně v pořádku, pořídíme proměnné značky. Podle nich bude měřit i celý radarový systém v ulici. Technicky to umožňuje,“ poznamenal ždírecký starosta. Jaká rychlost v tu chvíli platí, uvidí projíždějící řidiči na proměnné značce. „Nehledejte za tím nic jiného. Důvod je čistě bezpečnostní. Rodiče mají o své děti před školou strach,“ upozornil Bohumír Nikl.

Město vycházelo z informačního měření v květnu. Denně kolem školy projelo na šest tisíc vozidel. Těch, která rychlost dodržela, byla menšina.

Se zvýšením bezpečnosti dětí budou spojeny i stavební úpravy. Přechod pro chodce přímo před školní budovou nechá radnice zkrátit na šest a půl metru z nynějších osmi. To bude ovšem na pořadu až v příštím roce. Instalace radarů však začne co nevidět, ostrý provoz má být spuštěn před koncem roku.

Argumentují bezpečností

Obě města patří na Vysočině k těm, která úsekové měření a radary již roky používají. V Jihlavě půjde po Hosovském kopci a Jihlavském tunelu o třetí úsek, ve Ždírci dokonce o čtvrtý. Tam už radarový systém je v místních částech Údavy, Kohoutov a Benátky. „Z dlouhodobého pohledu systémy plní preventivní a bezpečnostní funkci. Počet přestupků klesá, řidiči si na měření zvykli a rychlost více dodržují,“ podotkla Maxová.

V Jihlavě jsou již kamery s radary nainstalované. Osazena jimi je výpadovka na Brno podél místní části Helenín. Systém zde má hlídat dodržování sedmdesátikilometrové rychlosti.
V Jihlavě jsou již kamery s radary nainstalované. Osazena jimi je výpadovka na Brno podél místní části Helenín. Systém zde má hlídat dodržování sedmdesátikilometrové rychlosti.
V Jihlavě jsou již kamery s radary nainstalované. Osazena jimi je výpadovka na Brno podél místní části Helenín. Systém zde má hlídat dodržování sedmdesátikilometrové rychlosti.
V Jihlavě jsou již kamery s radary nainstalované. Osazena jimi je výpadovka na Brno podél místní části Helenín. Systém zde má hlídat dodržování sedmdesátikilometrové rychlosti.
4 fotografie

Bezpečností argumentuje i ždírecký starosta. „Máme několik místních částí, skoro všechny leží na silnicích první třídy. Úsekové měření je jednou z cest, jak na nich provoz trochu korigovat,“ tvrdí Bohumír Nikl. Odmítá přitom argument o výdělku. Ždírec totiž nemá vlastní dopravní úřad ani městskou policii, o chod systému se tak na základě smlouvy starají strážníci ze sousední Chotěboře.

Ani jeden na Třebíčsku

Podle veřejně dohledatelných údajů je momentálně v celém kraji dvacet míst s úsekovým sankčním měřením rychlosti. Naprostá většina jich je severně od dálnice D1, na jih od ní jsou jen tři. Nejvíce takových systémů je na Havlíčkobrodsku, a to devět. Na Žďársku jich je jen o jeden méně. Ale třeba na Třebíčsku není takový radar ani jeden.

Roli garanta bezpečnosti při schvalování lokalit osazených radary plní státní policie. „Posuzujeme, zda měření v daném místě dává smysl z hlediska prevence a zda je kontrola dodržování rychlosti důvodná,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že se jedná zejména o úseky, kde kvůli rychlé jízdě dochází k nehodám nebo je třeba zvýšit bezpečnost.

„Obecně lze konstatovat, že v místech, kde je tento druh měření v provozu, byl jeho účel naplněn,“ pravila mluvčí.

Upozornila ovšem, že úsekové měření rychlosti není tím prvním opatřením, po němž policisté při snaze o vyšší bezpečnost v konkrétním místě sahají. „Pokud to uspořádání dopravního prostoru umožňuje, preferujeme před měřením rychlosti například stavební úpravu komunikace,“ dodala Čírtková.

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