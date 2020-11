Jihlava chce Vánoce bez rizika, na náměstí zřejmě bude jen strom a betlém

Stometrové oválné kluziště kolem mariánského sloupu, stylový jarmark, vyhřívané stolky k posezení i zajímavý kulturní program byly hitem loňských vánočních oslav na jihlavském Masarykově náměstí. Letos se s tím vším lidé nejspíše budou muset rozloučit.



Radní pro kulturu Silvie Čermáková (Žijeme Jihlavou) a jihlavský odbor kultury již od jara přemítají o tom, jak letošní vánoční oslavy na náměstí uskutečnit tak, aby odpovídaly protiepidemickým opatřením, jež se každou chvíli mění.

„Měli jsme postupně asi deset variant. Teď jsou ve hře už jenom dvě,“ vysvětlovala na zastupitelstvu Čermáková s tím, že definitivní rozhodnutí je sice na radě města, nicméně by chtěla znát názor zastupitelů.

Optimistická varianta počítá s tím, že by se oválné kluziště na náměstí vybudovalo, i když nebude žádný doprovodný program ani atrakce, které tvořily předešlou atmosféru, a zvolí se režim takový, který by odpovídal platným protikoronavirovým opatřením.



„Ale jde o to, aby na tom náměstí bylo něco, pro co je důvod tam zajít. V této blbé náladě by to byla alespoň jiskřička naděje,“ řekla s tím, že při této variantě je riziko, že se kluziště postaví, ale nakonec se na něm nebude smět bruslit.

Druhou variantou je: neriskovat. Kluziště by se nestavělo a na náměstí by se ponechal pouze ozdobený vánoční strom, betlém, Ježíškova pošta a stromky ozdobené dětmi z mateřských škol.

Rozhodne až rada města

Loňské Vánoce na náměstí stály město necelých sedm milionů korun. Podle vedoucího odboru kultury Tomáše Koukala by verze s kluzištěm vyšla na pět milionů korun, okleštěná varianta počítá s náklady přibližně jeden milion korun.

Zastupitel Jaroslav Huňáček (ODS) zmínil i možnost přesunout akci do Smetanových sadů a bruslení nechat na malém zimáčku. „Pomohlo by se tím finančně Dukle Jihlava,“ poznamenal.

Jak však argumentovala primátorka Karolína Koubová (Fórum), problém je hlavně v setkávání většího počtu lidí na jednom místě. „Na náměstí je větší prostor, kde se dají dodržovat rozestupy.“

Zastupitelé nakonec zvedli ruku pro úspornou variantu. Poslední slovo však bude mít rada města.

Podle primátorky Karolíny Koubové se také prověřuje možnost, že by se v lokalitě Český mlýn nechal zasněžit okruh pro běžkaře.

„Ohňostroj je ohňostroj“

Ohňostroj kontra videomapping. Tak by se dala zhodnotit diskuse zastupitelů o podobě novoročních oslav. Podle radní Silvie Čermákové se město rozhodlo jít cestou, která by eliminovala počet ohňostrojů ve městě. „Videomapping je slavnostní událost. Je to cesta, kterou se vydávají moderní evropská města,“ řekla Čermáková.

Ne všichni zastupitelé města to však vidí stejně. „Osobně s tím mám zásadní problém. Ohňostroj je ohňostroj. Kdybychom udělali veřejnou anketu mezi lidmi, tak videomapping nemá šanci,“ uvedl zastupitel Jaroslav Huňáček.

Opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO) vnímá ohňostroj jako lepší variantu, zvláště v době koronaviru. „Ohňostroj je vidět široko daleko a podívat se na něj může velké množství lidí i z oken a balkonů svých domovů. Na videomapping je nutné jít na náměstí. Ohňostroj jako oslava Nového roku mi přijde v této situaci lepší,“ dodal.

Zastupitelé nakonec schválili přesun 180 tisíc korun v rámci rozpočtu na pořízení videomappingu, tedy na vznik samotného videa. Technické zajištění na místě by pak mělo stát 100 tisíc korun.

Téma videomappingu se má týkat velkého skladatele Gustava Mahlera a promítat by se mělo na budovu České pošty na Masarykově náměstí 1. ledna 2021. Pokud nebude akci možné kvůli epidemii uskutečnit, přesune se na další rok.