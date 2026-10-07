„Už nyní během všedních dnů projde našimi saunami průběžně kolem osmdesáti návštěvníků denně, o víkendech bývá nápor větší,“ popisuje provoz v novém křídle Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlava, které areál provozují. „Je to dáno tím, že venkovní počasí je pořád nádherné a lidé mají ještě jiné aktivity,“ doplnil Málek.
Saunový svět nabízí celkem pět suchých kabin a jednu páru. Teplotní rozpětí začíná na mírnějších hodnotách u solné nebo aromasauny s cedrovým dřevem a alpskými bylinkami, které se drží kolem 60 °C.
Klasici míří do finské sauny vyhřáté na devadesátku, zatímco největší prostor slouží pro saunové a peelingové ceremonie.
Ochlazení obstarávají vnitřní i venkovní bazénky. Teploměr u venkovního sice ukazuje 10 °C, reálná teplota vody ale v chladnějším počasí padá k pěti až šesti stupňům. Kdo po sauně vyhledává pozvolné osvěžení, může přejít do vířivky s pětatřicetistupňovou vodou.
Odpočinkové zóny jsou rozdělené do několika částí. Vedle společných prostor a venkovní terasy vznikla také samostatná dámská odpočívárna Oáza klidu. Z bezpečnostních důvodů se v baru nepoužívá sklo – nápoje i jídlo se podávají v nerezu a speciálních odolných obalech.
Od miminek po sedmileté plavce
Druhá část nové přístavby cílí na rodiny s dětmi a plavecké kurzy. Výukový bazén pro kojence a batolata má kompletně oddělený provoz. Rodiče mají k dispozici vlastní kočárkárnu, rodinné šatny se sprchami a přebalovacími pulty, takže se nepotkávají s běžným provozem.
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Výuka v bazénu se solonizovanou vodou o teplotě až 32 °C je rozdělená podle věku od šestiměsíčních miminek s rodiči až po sedmileté školáky, kteří už plavou samostatně. Kurzy probíhají v malých skupinkách a zájemci se do nich mohou hlásit přes online rezervační systém.
Akvapark nastavil systém vstupného s možností výběru mezi samostatným vstupem nebo kombinovaným lístkem. Samotný Saunový svět vyjde dospělého na 390 korun na dvě hodiny, případně na 490 korun na tři hodiny. Kdo chce návštěvu spojit i s krytým bazénem, zaplatí za kombinovaný vstup 490 korun za dvě hodiny nebo 620 korun na tři hodiny.