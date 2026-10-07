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Vodní ráj dokončil přístavbu za 120 milionů, nabízí sauny i dětský bazén

Jan Salichov
  14:29
Až sto dvacet návštěvníků najednou pojme nový saunový svět, který otevřel jihlavský akvapark Vodní ráj. Rozsáhlý relaxační areál na Vysočině funguje už dlouhé roky a po nedávném otevření třídráhového bazénu dokončil další velkou investici – úpravy za 120 milionů korun přinesly vedle saun i zázemí pro nejmenší plavce.

„Už nyní během všedních dnů projde našimi saunami průběžně kolem osmdesáti návštěvníků denně, o víkendech bývá nápor větší,“ popisuje provoz v novém křídle Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlava, které areál provozují. „Je to dáno tím, že venkovní počasí je pořád nádherné a lidé mají ještě jiné aktivity,“ doplnil Málek.

Saunový svět nabízí celkem pět suchých kabin a jednu páru. Teplotní rozpětí začíná na mírnějších hodnotách u solné nebo aromasauny s cedrovým dřevem a alpskými bylinkami, které se drží kolem 60 °C.

Klasici míří do finské sauny vyhřáté na devadesátku, zatímco největší prostor slouží pro saunové a peelingové ceremonie.

Odpočinková zóna s lehátky pro nerušenou relaxaci mezi saunovacími cykly. Návštěvníkům je k dispozici také tichá místnost (na snímku), krbová odpočívárna nebo sluneční terasa.
Obrazovka u vchodu do nového křídla jihlavského Vodního ráje návštěvníky vítá a přehledně shrnuje celou nabídku: 6 saun, vířivku, ledopád, ochlazovací bazénky, bar, odpočívárny i terasy.
Pohled do centrální vstupní haly Aquaparku Vodní ráj na ulici Romana Havelky v Jihlavě, odkud návštěvníci procházejí přes recepci a pokladny do bazénové části i nového Saunového světa. Ten je otevřen v pondělí od 14 do 21 hodin, od úterý do čtvrtka a v neděli od 11 do 21 hodin a v pátek a sobotu od 10 (resp. od 11 v pátek) do 22 hodin.
Saunový svět vyjde dospělého na 390 korun na dvě hodiny (3 hodiny za 490 Kč), kombinovaný vstup i s krytým bazénem pak stojí 490 korun na dvě hodiny (3 hodiny za 620 Kč). „Návštěvníci si mohou zakoupit samostatný vstup do Saunového světa, do spodní bazénové části, nebo zvolit kombinované vstupné,“ upřesnil mluvčí Služeb města Jihlava Martin Málek.
24 fotografií

Ochlazení obstarávají vnitřní i venkovní bazénky. Teploměr u venkovního sice ukazuje 10 °C, reálná teplota vody ale v chladnějším počasí padá k pěti až šesti stupňům. Kdo po sauně vyhledává pozvolné osvěžení, může přejít do vířivky s pětatřicetistupňovou vodou.

Odpočinkové zóny jsou rozdělené do několika částí. Vedle společných prostor a venkovní terasy vznikla také samostatná dámská odpočívárna Oáza klidu. Z bezpečnostních důvodů se v baru nepoužívá sklo – nápoje i jídlo se podávají v nerezu a speciálních odolných obalech.

Od miminek po sedmileté plavce

Druhá část nové přístavby cílí na rodiny s dětmi a plavecké kurzy. Výukový bazén pro kojence a batolata má kompletně oddělený provoz. Rodiče mají k dispozici vlastní kočárkárnu, rodinné šatny se sprchami a přebalovacími pulty, takže se nepotkávají s běžným provozem.

Vodní ráj má nový krytý bazén. Jedna dráha pro plavce vyšla na 12 milionů

Výuka v bazénu se solonizovanou vodou o teplotě až 32 °C je rozdělená podle věku od šestiměsíčních miminek s rodiči až po sedmileté školáky, kteří už plavou samostatně. Kurzy probíhají v malých skupinkách a zájemci se do nich mohou hlásit přes online rezervační systém.

Akvapark nastavil systém vstupného s možností výběru mezi samostatným vstupem nebo kombinovaným lístkem. Samotný Saunový svět vyjde dospělého na 390 korun na dvě hodiny, případně na 490 korun na tři hodiny. Kdo chce návštěvu spojit i s krytým bazénem, zaplatí za kombinovaný vstup 490 korun za dvě hodiny nebo 620 korun na tři hodiny.

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