Dítě se topilo v bazénu, zachránil ho pozorný návštěvník. Policie viní matku

„Ihned byla také přivolána záchranka, jejíž posádka si holčičku po příjezdu převzala do své péče,“ popsal Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které bazén provozují.

Výjezd potvrdil mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. „Ošetřili jsme jednoho pacienta po tonutí, jednalo se o pětileté dítě v těžším stavu, které bylo převezeno do nemocnice,“ popsal Janáček.

Podle Málka se personál bazénu pokoušel najít matku dítěte, ta však nebyla nikde poblíž k nalezení. Proto byla na místo přivolána také policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. V současné době policisté případ prověřují, zjišťují průběh nešťastné události a veškeré okolnosti, které tonutí předcházely,“ shrnula policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Druhé dítě předali zákonnému zástupci

Dle tiskové zprávy policie se po bazénu pohybovalo kromě holčičky ještě další velmi malé dítě, rovněž bez dozoru. To si posléze převzal jeho zákonný zástupce.

„Za nás jako provozovatele mohu říct, že na směně byli dva plavčíci – podle předpisů, kteří měli i potřebná osvědčení,“ podotkl Martin Málek s tím, že na poskytování první pomoci se podílel kromě plavčíka ještě záchranář z řad návštěvníků bazénu.

Policisté v souvislosti s nedělní událostí upozorňují, že by rodiče u vody – ať již se jedná o bazén, koupaliště, nebo rybník – měli mít své potomky stále pod dozorem. „I jen malá chvilka nepozornosti může mít totiž vážné následky,“ varuje Kroutilová.

Dětem je také nutné neustále připomínat a vysvětlovat zásady bezpečného chování při návštěvě koupališť. „Obzvláště nebezpečné je skákání do vody s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění hrozí zejména při skoku do rybníka, který je mělký nebo je jeho dno kamenité,“ pokračuje Kroutilová. „Před skokem do vody je v teplém počasí lepší se předem zchladit. Velmi důležité je nepřeceňovat své síly a u vody na sebe dávat vzájemně pozor.“