Velký třesk, balet s rolbou, Ewa Farna. Horáckou arénu otevřela nabitá show

Jan Salichov
  14:12
Pět a půl tisíce diváků v hledišti, přibližně devět stovek vystupujících na ledě, třech pódiích a všech schodištích haly, a také v blízkém okolí arény. A především téměř čtyři hodiny úžasné show, na které Jihlava dlouho nezapomene. Tak vypadalo v sobotu večer oficiální otevření Horácké arény.

Program grand openingu Vítej, Aréno! byl rozdělen do tří částí.

První z nich se odehrávala ještě před samotným vstupem do haly, kde zahrál dechový orchestr Tutti, představili se Sokol urban parkour, akrobaté Sokola, herci z Divadla T.E.J.P. a Horáckého divadla, tanečníci ze Street Busters a Nart Dance school, či malí Havířci z Havířského průvodu.

Tuto část bohužel pokazilo deštivé počasí. „Bohužel, k některým vystupujícím jsme se pořádně nedostali, třeba k hercům z Horáckého divadla. Tam byl velký dav okolo a přes deštníky nebylo vidět,“ litovala divačka Lenka, která na slavnostní zahájení provozu Horácké arény vyrazila s manželem a dvěma dětmi.

Naopak obdivovala vystoupení akrobatek na mokrých šálách. „V tom počasí mi byla zima za ně,“ uznala Lenka. „Hodně mě i pobavily i loutky obřích basketbalistů,“ ocenila jedno z představení.

Pod střechou Horácké arény v Jihlavě se zavěšeni na lanech vznášejí živí hokejisté.
Jedno z prvních vystoupení v samotné hale bylo představení Louka, při kterém se představily krasobruslařky, akrobatky a tanečnice na šálách.
„Hlas“ Horácké arény si během krátkého videa pochvaloval, že zbrusu nová multifunkční hala vyrostla v místech, kde stál Horácký zimní stadion, v těsné blízkosti historické jihlavské sokolovny.
Potlesk zaplněných tribun si vysloužil i balet na ledě, atraktivní vystoupení krasobruslařky a rolby na muziku z opery Carmen.
14 fotografií

Krátce před zahájením druhé části programu zazněly halou perličky od „režiséra“: „Služební hlášení. Zatím se v prostoru arény žádné dítě neztratilo“ nebo „Už to asi za chvilku začne.“

Krátce po sedmé hodině se spustil program, během kterého neměli diváci příliš času si odpočinout. Akce střídala akci.

Po úvodním seznámení s hlasem Arény za doprovodu symfonického orchestru na led vyjely krasobruslařky, tanečnice, sokolové a akrobaté v představení Louka.

Následovalo video o stavbě haly s názvem Genius Loci a poté hudební vystoupení jihlavské kapely XIII. století, která v doprovodu tanečnic z Nart Dance school zahrála svůj současný hit Můj bratře můj.

„Škoda, že dali jen jednu písničku. Bylo vidět, že se k jejich vystoupení hned přidali diváci v publiku,“ litoval divák Tomáš.

Výpadek zvuku trval asi deset minut

V daný moment došlo k technickým problémům u venkovní videoprojekce u zaplněných pobytových schodů. „Asi na deset minut vypadl zvuk,“ popisoval redaktor iDNES.cz, který dění v hale sledoval před arénou. „Lidé začali pískat, poté přiběhl člověk s prodlužovačkou, který zvuk rozchodil,“ doplnil.

„O problému jsme věděli prakticky hned. Jen se zjišťovalo – za nás relativně dlouho – kde je problém v trase,“ uvedl manažer městské společnosti Horácká multifunkční aréna Martin Lindovský. „Z globálního pohledu je deset minut relativně málo, ale pro lidi, kteří stáli venku, je to dlouhá doba,“ omluvil se. „Takovou situaci bohužel neovlivníte, mohla se stát i vevnitř v hale. Zaplaťpánbůh, že se to poté podařilo rozchodit a mohli si užít zbytek ceremoniálu a koncert Ewy Farné.“

Aby se vešlo více lidí, zúžili pódia. O otevření Horácké arény je obrovský zájem

Při následujícím vystoupení Od kraje ke kraji se na ledě představili mladí hokejisté z celé Vysočiny a poté došlo na jeden z vrcholu večera, hru s obřím pukem a poté živými hokejisty zavěšenými pod stropem haly. „Tanečníci i hudební vystoupení, akrobaté, krasobruslařky, hokejisti... Ti všichni nás bavili. Ale nejvíce jsme se nasmáli při pohledu na levitujícího brankáře,“ popsala návštěvnice Lenka.

Publikum ocenilo i následující Rolbí balet, vystoupení krasobruslařky a rolby za doprovodu symfonického orchestru ZUŠ Jihlava, hrajícího fragmenty opery Carmen od Georgese Bizeta.

Pio Squad v dresech připomínajících Duklu

V závěru části věnované lokálním kapelám zahráli v doprovodu tanečníků z Hotch Potch hudebníci ze Zatrestbandu a hiphopová parta Pio Squad společně s tanečnicemi z Street Busters.

„Byl to krásný večer a velmi výjimečná událost. A myslím, že se to mega povedlo,“ uvedl Filip Konvalinka alias Efko z Pio Squad. „Bylo to zajímavě vymyšlené, do jedné hodiny regionálního programu bylo úsilí toho dostat co nejvíce,“ chválil práci hlavního dramaturga Petra Píši.

„Z hlediska počtu vystupujících na jednom místě a v jednom čase to bylo hodně nafouklé a naplněné těleso. Hodně nahuštěná síla, která vybouchla. Takový big bang,“ přirovnal program k velkému třesku.

Právě Pio Squad zaujal i svým oblečením: na ledě se představil v dresech, které připomněly dresy Dukly Jihlava. Namísto loga však měly písmena P, I, O a na zádech jmenovky členů tříčlenné jihlavské crew.

„Byl to čistě symbolický, nadšenecký nápad. V čem vystoupit, kdy je to akce na vypuštění arény do světa,“ říká Konvalinka, lokální patriot. „Byť nefandím, nechodím na zápasy, cítím spojení arény a Dukly Jihlava. A také to, co tento tým historicky znamenal pro pověst města. Je s ním bytostně spojený.“

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Před slavnostními projevy manažera stavby a jihlavského radního Davida Bekeho, majitele stavební firmy GEMO Jaromíra Uhýrka, architekta projektu Ondřeje Chybíka a primátora Petra Ryšky, na ledě projel obří puk s plátnem připomínajícím největší legendy Dukly Jihlava, poté nad diváky prošel provazochodec.

„Myslím si, že se mohlo pracovat i s trochu delším časem, rozhodit to třeba do hodiny a půl,“ konstatoval Filip Konvalinka. „Samozřejmě to nebylo na sto procent podle představ hlavního dramaturga, muselo se z praktických důvodů trošku osekávat. Ale byl to krásný večer. V rámci té hodiny se povedlo maximum, které se z toho vyždímat dalo.“

Kulturním programem nabitý sobotní večer v jihlavské aréně po přibližně půlhodinové pauze definitivně uzavřel více než hodinový koncert Ewy Farné. „Můj kamarád Ondřej Chybík mě požádal, abych přijela v červeném oblečení. A tak jsem mu to splnila,“ vysvětila polsko-česká zpěvačka svůj outfit.

Ve skyboxu sledoval show například i dvojnásobný olympijský vítěz v judu, jihlavský rodák Lukáš Krpálek, který se o video z akce podělil se svými fanoušky na sociálních sítích.

1. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Unikátní letecké muzeum ve Studenci a Koněšíně končí, osud exponátů je nejasný

Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou...

Překvapivě rychlý konec vzalo technické muzeum v areálu bývalé pily u nádraží ve Studenci na Třebíčsku. Ještě v červenci tam milovníci vojenské historie sestavovali konstrukci ocelového mostu Bailey,...

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Tragická nehoda tří osobních aut u Lukavce na Pelhřimovsku si v pondělí...

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Autor se inspiroval duchem původního stadionu, emocemi a energií, kterými místo...

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

Vyhrává po náročném porodu. Třeba budu vzorem, věří první česká profesionální fit-modelka

Premium
Za dokonalou sportovní postavou jsou nejen hodiny tvrdé dřiny, ale také...

V ruce drží klíč k účasti na profesionálních kulturistických akcích - včetně té nejprestižnější s názvem Ms. Olympia, která se koná každoročně v americkém Las Vegas. Eva Dlabajová získala jako vůbec...

Bez něj by nebyl Orion ani logo Kofily. Rykr chtěl dobýt svět, měl však málo času

Reklamní mág první republiky Zdenek Rykr se narodil před 125 lety v Chotěboři....

Na Akademii výtvarných umění ho nepřijali. Že prý neměl dostatek talentu. Osud mu vyměřil pouhých čtyřicet let života. Přesto jeho ilustrace známe dodnes. Avantgardní umělec a reklamní mág první...

Velký třesk, balet s rolbou, Ewa Farna. Horáckou arénu otevřela nabitá show

Pod střechou Horácké arény v Jihlavě se zavěšeni na lanech vznášejí živí...

Pět a půl tisíce diváků v hledišti, přibližně devět stovek vystupujících na ledě, třech pódiích a všech schodištích haly, a také v blízkém okolí arény. A především téměř čtyři hodiny úžasné show, na...

9. listopadu 2025  14:12

Přijde mi škoda dary přírody nevyužít, říká matka tří dětí. Po nocích vyrábí sirupy

Kateřina Vašková má vystudované lesnictví, pracovala i jako hajná. K přírodě má...

Stovky litrů sirupu ročně vyrobí Kateřina Vašková ze Sněžného na Žďársku. K této práci se maminka tří dětí dostane hlavně po nocích a přiznává, že kvůli své touze zužitkovat vše, co zahrada a příroda...

9. listopadu 2025  8:44

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:31

Bez něj by nebyl Orion ani logo Kofily. Rykr chtěl dobýt svět, měl však málo času

Reklamní mág první republiky Zdenek Rykr se narodil před 125 lety v Chotěboři....

Na Akademii výtvarných umění ho nepřijali. Že prý neměl dostatek talentu. Osud mu vyměřil pouhých čtyřicet let života. Přesto jeho ilustrace známe dodnes. Avantgardní umělec a reklamní mág první...

8. listopadu 2025  9:13

Bruslení, vláček i iglú. Vánoční trhy v Jihlavě 2025 mají být největší v historii

V horní části jihlavského Masarykova náměstí vznikla adventní vesnička. Její...

Na zcela novou vánoční výzdobu, rozšířený jarmark nebo pestrý kulturní program se mohou v tomto roce těšit návštěvníci Vypečených Vánoc v Jihlavě. Krajské město Vysočiny by na adventní oslavy, které...

7. listopadu 2025

Aby se vešlo více lidí, zúžili pódia. O otevření Horácké arény je obrovský zájem

Horácká aréna už se chystá na sobotní zápas. (23. října 2025)

Obrovský zájem o vstupenky na sobotní slavnostní otevření Horácké arény - kulturní program Vítej, Aréno, donutil pořadatele z městské společnosti Horácká multifunkční aréna na poslední chvíli k...

7. listopadu 2025  14:14

Unikátní letecké muzeum ve Studenci a Koněšíně končí, osud exponátů je nejasný

Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou...

Překvapivě rychlý konec vzalo technické muzeum v areálu bývalé pily u nádraží ve Studenci na Třebíčsku. Ještě v červenci tam milovníci vojenské historie sestavovali konstrukci ocelového mostu Bailey,...

7. listopadu 2025  12:07

Filmový klub v Přibyslavi táhne, čísla ještě vylepší remasterované Čelisti

Natáčení filmu Čelisti.

Přestože má Přibyslav jen čtyři tisíce obyvatel, promítání zdejšího filmového klubu patří k nejvíce navštěvovaným v celé republice. Za 23 let existence klubu jeho představení navštívilo v průměru 46...

7. listopadu 2025  8:42

Očista vlasů i nosní sliznice. Speciální kúra sníží riziko infekce po operaci

Ilustrační snímek

Vyhnout se pooperačním komplikacím nebo jejich riziko alespoň minimalizovat mohou pacienti nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pomůže jim například takzvaná dekolonizace – procedura zaměřená na...

6. listopadu 2025  15:55

Knihovna roku píše komiksové Příběhy v bublinách. Míří do ní známí spisovatelé

Žďárská knihovna, honosící se nyní čerstvým titulem Knihovna roku 2025, se...

Opéct si buřty přímo v areálu knihovny a zazpívat si u ohně. Vyrazit na workshop komiksu, divadlo, koncert či na besedu se známými autory. To vše si mohou lidé užít na podzimním festivalu Sychravo....

6. listopadu 2025  11:58

Advantage Consulting, s.r.o.
PROCESNÍ INŽENÝR S ANGLIČTINOU (63-73.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 63 000 - 73 000 Kč

Dalších 31 822 volných pozic

Proměny Podzámecké nivy. Přibyly pobytové schody, elektřina i veřejné osvětlení

Po loňské obnově horní části zámeckého parku se letos většina prací odehrává...

K závěru se již chýlí úpravy Podzámecké nivy v Třebíči. Prostor mezi zámkem a řekou Jihlavou má získat svoji finální podobu do konce letošního listopadu. Příští rok se tak do oblíbené lokality opět...

6. listopadu 2025  7:55

Trénink na blackout, či test trpělivosti? Ve Žďáru zhasly lampy, lidé chodí s čelovkami

Premium
Obyvatelé Žďáru nad Sázavou mají obavy chodit večer ven, sídliště se totiž...

Trénink na blackout, test trpělivosti obyvatel Žďáru či honba za úsporami. To jsou jen některé důvody, které dle obyvatel města mohou stát za opakujícími se potížemi s veřejným osvětlením. Nefunkční...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.