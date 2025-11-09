Program grand openingu Vítej, Aréno! byl rozdělen do tří částí.
První z nich se odehrávala ještě před samotným vstupem do haly, kde zahrál dechový orchestr Tutti, představili se Sokol urban parkour, akrobaté Sokola, herci z Divadla T.E.J.P. a Horáckého divadla, tanečníci ze Street Busters a Nart Dance school, či malí Havířci z Havířského průvodu.
Tuto část bohužel pokazilo deštivé počasí. „Bohužel, k některým vystupujícím jsme se pořádně nedostali, třeba k hercům z Horáckého divadla. Tam byl velký dav okolo a přes deštníky nebylo vidět,“ litovala divačka Lenka, která na slavnostní zahájení provozu Horácké arény vyrazila s manželem a dvěma dětmi.
Naopak obdivovala vystoupení akrobatek na mokrých šálách. „V tom počasí mi byla zima za ně,“ uznala Lenka. „Hodně mě i pobavily i loutky obřích basketbalistů,“ ocenila jedno z představení.
Krátce před zahájením druhé části programu zazněly halou perličky od „režiséra“: „Služební hlášení. Zatím se v prostoru arény žádné dítě neztratilo“ nebo „Už to asi za chvilku začne.“
Krátce po sedmé hodině se spustil program, během kterého neměli diváci příliš času si odpočinout. Akce střídala akci.
Po úvodním seznámení s hlasem Arény za doprovodu symfonického orchestru na led vyjely krasobruslařky, tanečnice, sokolové a akrobaté v představení Louka.
Následovalo video o stavbě haly s názvem Genius Loci a poté hudební vystoupení jihlavské kapely XIII. století, která v doprovodu tanečnic z Nart Dance school zahrála svůj současný hit Můj bratře můj.
„Škoda, že dali jen jednu písničku. Bylo vidět, že se k jejich vystoupení hned přidali diváci v publiku,“ litoval divák Tomáš.
Výpadek zvuku trval asi deset minut
V daný moment došlo k technickým problémům u venkovní videoprojekce u zaplněných pobytových schodů. „Asi na deset minut vypadl zvuk,“ popisoval redaktor iDNES.cz, který dění v hale sledoval před arénou. „Lidé začali pískat, poté přiběhl člověk s prodlužovačkou, který zvuk rozchodil,“ doplnil.
„O problému jsme věděli prakticky hned. Jen se zjišťovalo – za nás relativně dlouho – kde je problém v trase,“ uvedl manažer městské společnosti Horácká multifunkční aréna Martin Lindovský. „Z globálního pohledu je deset minut relativně málo, ale pro lidi, kteří stáli venku, je to dlouhá doba,“ omluvil se. „Takovou situaci bohužel neovlivníte, mohla se stát i vevnitř v hale. Zaplaťpánbůh, že se to poté podařilo rozchodit a mohli si užít zbytek ceremoniálu a koncert Ewy Farné.“
|
Aby se vešlo více lidí, zúžili pódia. O otevření Horácké arény je obrovský zájem
Při následujícím vystoupení Od kraje ke kraji se na ledě představili mladí hokejisté z celé Vysočiny a poté došlo na jeden z vrcholu večera, hru s obřím pukem a poté živými hokejisty zavěšenými pod stropem haly. „Tanečníci i hudební vystoupení, akrobaté, krasobruslařky, hokejisti... Ti všichni nás bavili. Ale nejvíce jsme se nasmáli při pohledu na levitujícího brankáře,“ popsala návštěvnice Lenka.
Publikum ocenilo i následující Rolbí balet, vystoupení krasobruslařky a rolby za doprovodu symfonického orchestru ZUŠ Jihlava, hrajícího fragmenty opery Carmen od Georgese Bizeta.
Pio Squad v dresech připomínajících Duklu
V závěru části věnované lokálním kapelám zahráli v doprovodu tanečníků z Hotch Potch hudebníci ze Zatrestbandu a hiphopová parta Pio Squad společně s tanečnicemi z Street Busters.
„Byl to krásný večer a velmi výjimečná událost. A myslím, že se to mega povedlo,“ uvedl Filip Konvalinka alias Efko z Pio Squad. „Bylo to zajímavě vymyšlené, do jedné hodiny regionálního programu bylo úsilí toho dostat co nejvíce,“ chválil práci hlavního dramaturga Petra Píši.
„Z hlediska počtu vystupujících na jednom místě a v jednom čase to bylo hodně nafouklé a naplněné těleso. Hodně nahuštěná síla, která vybouchla. Takový big bang,“ přirovnal program k velkému třesku.
Právě Pio Squad zaujal i svým oblečením: na ledě se představil v dresech, které připomněly dresy Dukly Jihlava. Namísto loga však měly písmena P, I, O a na zádech jmenovky členů tříčlenné jihlavské crew.
„Byl to čistě symbolický, nadšenecký nápad. V čem vystoupit, kdy je to akce na vypuštění arény do světa,“ říká Konvalinka, lokální patriot. „Byť nefandím, nechodím na zápasy, cítím spojení arény a Dukly Jihlava. A také to, co tento tým historicky znamenal pro pověst města. Je s ním bytostně spojený.“
|
Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák
Před slavnostními projevy manažera stavby a jihlavského radního Davida Bekeho, majitele stavební firmy GEMO Jaromíra Uhýrka, architekta projektu Ondřeje Chybíka a primátora Petra Ryšky, na ledě projel obří puk s plátnem připomínajícím největší legendy Dukly Jihlava, poté nad diváky prošel provazochodec.
„Myslím si, že se mohlo pracovat i s trochu delším časem, rozhodit to třeba do hodiny a půl,“ konstatoval Filip Konvalinka. „Samozřejmě to nebylo na sto procent podle představ hlavního dramaturga, muselo se z praktických důvodů trošku osekávat. Ale byl to krásný večer. V rámci té hodiny se povedlo maximum, které se z toho vyždímat dalo.“
Kulturním programem nabitý sobotní večer v jihlavské aréně po přibližně půlhodinové pauze definitivně uzavřel více než hodinový koncert Ewy Farné. „Můj kamarád Ondřej Chybík mě požádal, abych přijela v červeném oblečení. A tak jsem mu to splnila,“ vysvětila polsko-česká zpěvačka svůj outfit.
Ve skyboxu sledoval show například i dvojnásobný olympijský vítěz v judu, jihlavský rodák Lukáš Krpálek, který se o video z akce podělil se svými fanoušky na sociálních sítích.
|
1. listopadu 2025