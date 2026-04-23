Bude svět patřit strojům? Výstava ukazuje vývoj a rizika technologií včetně AI

Futurum ex machina je název ve středu zahájené jihlavské venkovní výstavy velkoformátových panelů s tematikou budoucnosti umělé inteligence a jejích dopadů na lidstvo. Panely jsou až do 17. května vystaveny na prostranství před vchodem do Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) v Tolstého ulici.
Pohled na výstavu Futurum ex machina v Jihlavě. Velkoformátové panely před VŠPJ budou až do 17. května provokovat otázkami o soužití člověka a stroje. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Panely mají vlastní osvětlovací systém, jsou napájeny solárními panely, takže je možno si je prohlížet 24 hodin denně,“ uvedla Martina Tomšů, mluvčí VŠPJ, která je se společností Medialogue spoluorganizátorem výstavy.

Autoři výstavy se ptají: Bude svět patřit strojům? „Nemám nejmenších pochyb, že AI znamená obrovskou výzvu pro naši civilizaci. Je schopná nám pomoci vyřešit řadu problémů, stejně jako mnohé způsobit či prohloubit,“ vyjádřil se kurátor výstavy egyptolog Miroslav Bárta, který se však vernisáže neúčastnil.

„Nemálo povolání bude během krátké doby nahrazeno, a zvítězí ten, kdo bude schopen porozumět nové realitě, chápat svět v nových kontextech, formulovat správné otázky a zajistit dostatek energie, kterou AI v nebývalé míře vyžaduje. Moc nám přeji, abychom patřili právě my k vítězům,“ dodal Bárta.

Kritické myšlení v ohrožení? Výstava Futurum ex machina v Jihlavě na tomto panelu varuje před tím, jak může AI ovlivnit naše uvažování.
Návštěvník si prohlíží velkoformátové panely na venkovní výstavě Futurum ex machina. Výstava, která zkoumá budoucnost umělé inteligence a její vliv na lidstvo, se koná před budovou VŠPJ v Jihlavě a je přístupná 24 hodin denně díky solárním panelům.
Polytechnika také přispěla k výstavě dvěma vlastními panely. „Zabývám se na nich tím, v jakých rovinách s umělou inteligencí pracujeme u nás na škole od předmětů, které jsou na ni zaměřeny, přes výzkumné projekty, přes propagaci směrem k veřejnosti až po studentské tvůrčí aktivity,“ řekl Jakub Novotný, spolutvůrce výstavy za VŠPJ.

„Vedeme studující, aby AI nejen uměli používat, ale především jí rozuměli, kriticky ji hodnotili a dokázali odpovědně uplatnit. Budoucnost patří těm, kteří dokážou propojit technologii s lidským úsudkem,“ podotkl rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

Výtvarně atraktivní panely popisují vývoj AI od jejích prapočátků k současnosti, možnosti vývoje i rizika. „Mám z umělé inteligence trochu strach, aby ji někdo nezneužil, ale je to velice zajímavé téma, jak věda postupuje. Zítra si přijdu ještě panely dočíst,“ řekla po vernisáži seniorka Věra Bínová, která byla na výstavě jednou z prvních sledujících.

KVÍZ: Jak znáte tuzemské vynálezy a legendární výrobky?

Velorex 350 je tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou. Jde o...

Asi každý ví, že československý vědec Otto Wichterle vynalezl měkké kontaktní čočky. Známé je i to, že v Dačicích poprvé na světě vyrobili kostkový cukr. Tušíte ale třeba to, kde spatřila světlo...

Největší umělé kluziště pro nezájem končí. Lidi často odradila hned první návštěva

Premium
Možnost zkusit si zabruslit na umělé ledové ploše využily v Havlíčkově Brodě...

Největší umělá ledová plocha v Česku, která byla přes zimní měsíce v Havlíčkově Brodě, se neosvědčila. Vedení radnice, jež zvažovalo její koupi, od záměru upustilo. Lidí, kteří si ji oblíbili, bylo...

OBRAZEM: Od zedníka po nebožtíka. Igráček baví už 50 let, nahlédli jsme do výroby

Majitel firmy Efko Miroslav Kotík ukazuje rozpracovanou „kulisu“ k igráčkovské...

Igráček. Hračka, která byla za minulého režimu součástí snad každé rodiny s dětmi. Díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku si však osmicentimetrová...

Litvínov - Jihlava 3:2. Verva zvládla drama! První barážový duel rozhodlo prodloužení

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.

Hokejisté Litvínova mají v extraligové baráži první bod. Ale že to byla fuška! S vítězem první ligy, Duklou Jihlava, v prvním zápase baráže dvakrát prohrávali, nakonec vývoj utkání otočili až v...

Kamion vyletěl z D1 do lesa, řidič za volantem zřejmě usnul

Pracovníci odtahové služby připravují havarovaný kamion u Pávova k vyproštění....

Dopravu na hlavním tahu z dálnice D1 směrem na Jihlavu dnes zhruba šest hodin ochromovala vážná nehoda. Řidič potravinářské soupravy vyjel na 112. kilometru v oblasti Pávova ze silnice a skončil...

Bude svět patřit strojům? Výstava ukazuje vývoj a rizika technologií včetně AI

Pohled na výstavu Futurum ex machina v Jihlavě. Velkoformátové panely před VŠPJ...

Futurum ex machina je název ve středu zahájené jihlavské venkovní výstavy velkoformátových panelů s tematikou budoucnosti umělé inteligence a jejích dopadů na lidstvo. Panely jsou až do 17. května...

23. dubna 2026  14:20

Do Brodu míří tisíce zahrádkářů. Výstava nabídne vše, od sazenic po kurníky

Výstava Zahrada v Havlíčkově Brodě

Když v roce 1994 nově vzniklá společnost Geonova pořádala v Havlíčkově Brodě první výstavu Zahrada, málokdo tušil, jaký fenomén se z ní stane. Letos se koná její již 31. ročník. Pro zahrádkáře a...

23. dubna 2026  8:54

Jihlava v baráži povstala. Ujčík: Budeme se rvát dál a děj se vůle boží!

Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány.

Minimálně ještě jeden barážový tanec... Úleva se odkládá, hokejový Litvínov v baráži o extraligu poprvé zakopl a Jihlava přerušila černou sedmnáctizápasovou sérii porážek prvoligistů - středeční...

23. dubna 2026  8:20

Jihlava - Litvínov 4:2. Domácí odmítli konec, prvním vítězstvím prodlužují sérii

Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.

Hokejisté Jihlavy porazili ve čtvrtém utkání baráže o extraligu Litvínov 4:2, stav série hrané na čtyři vítězství snížili na 1:3 a udrželi se ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Výraznou zásluhu na...

22. dubna 2026,  aktualizováno  20:14

Chůze je svoboda, říká turista v penzi. Za 44 dní chce nyní zdolat 1 700 kilometrů

Na své letošní, více než 1700 kilometrů dlouhé putování se Zdeněk Rajnošek vydá...

Pochody dlouhé přes sto kilometrů, nocování pod širým nebem, řada dní o samotě s rozmary počasí a tím, co život na cestě přinese. Pro někoho noční můra, pro Zdeňka Rajnoška splněný sen. Chůze...

22. dubna 2026  14:17

Stovky bytů i domů. Havlíčkův Brod otevírá cestu investorům a nové výstavbě

Bagr je nezbytným pomocníkem při přípravě staveniště. V areálu bývalého statku...

Lidé, kteří by rádi získali v Havlíčkově Brodě nové bydlení, se mohou pomalu těšit na pořádnou porci nových možností. Pokud všechny plány developerů vyjdou, přibudou ve městě v relativně krátké době...

22. dubna 2026  8:34

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy.

Další důkaz, že tahle skládačka do sebe zapadá. Fanoušci hokejového Litvínova v extraligové baráži vytáhli transparent s motivem puzzle a nápisem „My na tribuně, vy na ledě. Litvínov nespadne“ – a ve...

22. dubna 2026  7:57

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:48

Připravený průchvat, nebo vysněný velký obchvat? Spor se v Třebíči stupňuje

Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v...

Napětí v Třebíči se stupňuje. Příčinou je stavba obchvatu města, dlouho očekávaného a propíraného ze všech možných stran. Všichni se shodují, že Třebíč obchvat potřebuje. Jenže jak by měl vypadat a...

21. dubna 2026  16:17

Bití a kopání do krav, mrtvá telata. Spolek zveřejnil drastické záběry z dalších farem

Ilustrační snímek

Spolek Zvířata nejíme v úterý zveřejnil záběry se špatným zacházením se zvířaty v dalších devíti kravínech na Vysočině a v Libereckém kraji. Zachycují bití a kopání krav do různých částí těla včetně...

21. dubna 2026  15:49

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Blahořečení kněží popravených komunisty. Na Vysočině je doprovodí mše a noční pouť

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

K blahořečení kněží popravených komunisty Jana Buly a Václava Drboly se kromě jižní Moravy uskuteční řada akcí i na Vysočině. V Jihlavě, kde byli oběšeni, se bude příští měsíc konat ekumenická...

21. dubna 2026  14:07

Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

Potyčka během barážového klání mezi hokejisty Litvínova a Jihlavy.

I tato baráž o hokejovou extraligu ukazuje, jak těžké je projít mezi elitu pro prvoligový tým. Jihlava, kterou v letošním play off vyšťavilo 16 bitev, se v sérii s odpočatým Litvínovem drží, přesto...

21. dubna 2026  8:47

