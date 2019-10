Po čelním střetu dvou aut začalo jedno hořet, při nehodě zemřel muž

„Oznámení o dopravní nehodě jsme přijali tři minuty před 13. hodinou,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Na komunikaci mezi Velkým Beranovem a Bradlem došlo ke střetu dvou osobních vozidel, v jednom zemřel jeden člověk. Ve druhém voze jsou dvě zraněné osoby,“ potvrdila s tím, že bližší informace k události zatím nemá.

Podle ředitelky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislavy Filové byly dvě zraněné osoby z místa dopraveny do nemocnice. „Žena se středně těžkými zraněními byla transportovaná pozemní posádkou na urgentní příjem do Jihlavy, muž s těžkým zraněním letecky do brněnského traumacentra,“ upřesnila Filová.



K nehodě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně hasičů. „Po střetu začalo jedno z vozidel hořet, na místě zasahuje jednotka profesionálních hasičů z Jihlavy,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Komunikace je kvůli nehodě neprůjezdná. Podle policejní mluvčí však dopravu zásadním způsobem nekomplikuje, protože jde o méně frekventovanou trasu.

Podle reportéra MF DNES, který je na místě, také lze nehodu objet po poli.