Na kurzy už nechtěla dojíždět, tak kuchařské studio založila v Jihlavě

Vaření je jejím velkým koníčkem. V roce 2014 dokonce stála za vznikem a organizováním jihlavských Restaurant Days.

„Zjistila jsem, že i když mě vaření moc baví, vím o něm stále málo. A tak jsem si občas zajela na kurz vaření do Brna nebo do Prahy. Ale ve všední dny to se zaměstnáním moc kombinovat nešlo. Bylo to daleko. Říkala jsem si tedy, že by bylo fajn mít něco takového i v Jihlavě. Navíc jsem se v té době začala trápit v práci, která mě přestávala naplňovat. Věděla jsem, že musím pryč a nejlépe dělat něco úplně jiného,“ shrnuje Veronika Došková důvody, které ji dovedly k vlastnímu podnikání.

Vysokoškolačka, která má vystudovanou aplikovanou matematiku, tak kvůli svému velkému snu opustila po čtrnácti letech stabilní zázemí velké korporátní společnosti a vrhla se do vlastního podnikání.

„Můj tatínek mi, samozřejmě v dobrém, říkal, že jsem hloupá, když odcházím z tak dobré práce,“ směje se. Zatím ale nelituje.

Pracovní doba od rána do večera, ale je šťastná

O svém záměru se prý radila i s profesionálními kuchaři a ti ji podpořili. „Jsem majitelka a jednatelka společnosti, dělám si kalkulace, domlouvám lektory, starám se o faktury, prezentaci, nákup surovin, ale jsem i uklízečka a umývačka nádobí,“ vypočítává úkoly, které musí zastat.

A její pracovní doba?

„Od rána do večera. Ale jsem tady šťastná,“ rozhodí rukama v rozlehlé, profesionálně vybavené kuchyni, jejíž dominantou je velký kuchyňský ostrůvek s pěti sporáky.

Právě tam se zájemci zdokonalují v kuchařském a cukrářském umění pod vedením profesionálních lektorů. Je mezi nimi například i špičkový šéfkuchař Jan Horký, ověnčený řadou mezinárodních ocenění z kuchařských soutěží.

Kromě toho je i současným kapitánem Českého národního týmu kuchařů. Pod jeho vedením tým loni poprvé v historii vyhrál na mistrovství světa v Singapuru. „Právě menu, které vařili v Singapuru, bylo jedním z témat kurzů. Učil nás dělat i netradiční zabíjačková jídla – například vepřová líčka na víně a nebo docela obyčejnou bramborovou kaši, která však byla v jeho podání naprosto neobyčejná,“ vzpomíná.

Lektory jsou i Pavel Mareš, šéfkuchař a majitel jihlavské restaurace Tři Knížata, cukrářka Helena Fléglová nebo táborský šéfkuchař Martin Svatek a člen Českého národního týmu kuchařů.



Cílem je, aby si každý všechno vyzkoušel, uvařil a pak i snědl

Klasický kurz je určen maximálně pro deset lidí a cílem je, aby si každý všechno vyzkoušel, uvařil, upekl nebo ozdobil a pak i snědl, nebo si odvezl domů.

Jedno setkání trvá čtyři až pět hodin. „V jeho ceně je už zahrnut nákup surovin. Lektor vede tým v práci, podporuje a v případě potřeby i pomůže. Poradí, jak a kde vybírat suroviny nebo jak poznat kvalitní maso,“ líčí majitelka studia a dodává, že v Gurmandii pořádají i přednáškové kurzy, v nichž vaří kuchař a účastníci si dělají poznámky a sledují ho při práci, nebo besedy a setkání o zdravé výživě. Připravuje i teambuildingové akce s vařením pro firmy nebo dětské oslavy narozenin, kde si děti samy připraví občerstvení, a příměstské tábory s vařením. „Chystám se dělat i svatby,“ dodává.

Kuchařské kurzy v Gurmandii jsou vždy tematicky zaměřené. Oblíbená a žádaná je podle Veroniky Doškové například asijská kuchyně a příprava sushi.

Na svátek svatého Valentýna měli ve studiu kurz, který byl zaměřen na afrodiziakální suroviny.

„V dalších měsících chystáme mimo jiné kurz pečení chleba, nakládání a fermentaci zeleniny, zdobení perníčků, úpravu jehněčího a mořských ryb. Budeme dělat i humra. Zákazníci mají navíc možnost sami si říct, jaký kurz by zde chtěli, takže do budoucna bychom chtěli připravit kurz věnovaný rautové kuchyni a grilování,“ vybírá Došková.

Kurzy vaření vyhledávají nejčastěji hobby kuchaři. „Ale měla jsem tu i kuchaře a cukráře z kaváren, kteří se chtěli zdokonalit, a naopak i lidi, kteří neumějí vařit vůbec. Jsme otevření všem,“ dodává majitelka Gurmandie.

Sama jako kuchařka není vyhraněná na určitý typ kuchyně. Vaří klasiku a ráda si ji zpestří i nějakou zahraniční kuchyní. A také experimentuje. „Baví mě vymýšlet vlastní recepty. Ale postupy si nikdy nepíšu, a tak pokaždé je to jídlo jiné,“ směje se a dodává, že některé suroviny jsou neprávem podceňované.

„Třeba taková čočka nebo hrách. Z nich jdou udělat naprosto úžasné pokrmy. Navíc jsou levné. A právě naučit zákazníky pracovat s těmito podceňovanými nebo opomíjenými surovinami je jeden z dalších smyslů Gurmandie,“ dodává Veronika Došková.