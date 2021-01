Práce v rozkopané ulici už tři roky stojí, letos se mají zase rozběhnout

„V květnu bychom měli mít stavební povolení na opravu kanalizace. Pokud budou klimatické podmínky příznivé, práce by mohly být dokončeny ještě v tomto roce. Je ale docela možné, že se finální položení povrchu vozovky stihne udělat až na jaře 2022. Proto jsme se stavební firmou, která bude dělat povrchy, prodloužili smlouvu do června 2022,“ informoval radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS).

Obyvatelé lokality si za ty tři roky už zvykli chodit po staveništi. „Po těch letech, co tady skáčeme v blátě a v zimě se kloužeme, se mi tomu nechce ani věřit,“ říká penzistka Marie, která žije v jednom z bytových domů. „Popravdě už jsme si na to zvykli. Jednu výhodu to ale má. Jak tu nejezdí auta, je tu klid,“ hledá alespoň nějaké pozitivum.

Místo banální výměny asfaltu dramatická telenovela

Byl podzim 2018, když stavební firma uzavřela ulici Jiřího z Poděbrad pro veškerou dopravu a na příjezdové cesty postavila drátěný plot.



Z původně banální výměny povrchu vozovky z kostek na asfalt, se ale stala dramatická „telenovela“, do níž se zásadním způsobem promítl dlouholetý spor magistrátu se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) o vodohospodářskou infrastrukturu.

Krátce po odtěžení vrchní vrstvy silnice se přišlo na to, že část kanalizace je ve špatném stavu a je třeba ji opravit a ideálně položit úplně novou. A tam začal problém.

Vedení města se nedokázalo dohodnout na řešení situace s majitelem a provozovatelem kanalizace, tedy se SVAK a Vodárenskou akciovou společností (VAS). Staveniště proto bylo zakonzervované tak, aby se ke svým domům mohli dostat alespoň majitelé nemovitostí.

Změnu přinesla až loňská dohoda magistrátu se SVAK o navrácení vodohospodářského majetku městu. Nyní je nový provozovatel vodárenské infrastruktury. Od 5. ledna 2021 je ve vlastnictví města a namísto VAS ji provozuje městská společnost Služby města Jihlavy a její nová vodárenská divize.

Kanály na sto let

Magistrát proto zadal zpracovat novou projektovou dokumentaci na vybudování dvojí kanalizace. Dosud měl SVAK projekt na jednotnou kanalizaci, což je společné odvádění splaškových i dešťových vod.

„Nyní už však není možné budovat společnou kanalizaci a je potřeba na nových stavbách vytvořit oddělenou kanalizaci. Je tedy nutné vybudovat zvlášť potrubí na dešťovou vodu a zvlášť na odpadní vodu. Město tam chce mít kanály minimálně na sto příštích let, proto je chceme udělat pořádně, správně a v souladu s aktuálními požadavky,“ vysvětlil radní Vymazal, proč je nutné zpracovat nový projekt.

Zároveň město bude muset vyhlásit výběrové řízení na firmu, jež opravu kanalizace zajistí. „Firma, se kterou jsme nyní prodloužili smlouvu, je původní společnost z předchozího výběrového řízení. Ta bude dělat jenom povrchy,“ upřesnil Vymazal.

Ulice dostane nový povrch, chodníky a osvětlení

Úpravy ulice Jiřího z Poděbrad budou podle Vymazala zahrnovat kromě položení nové kanalizace a vodovodu, také opravu chodníků, instalaci nového veřejného osvětlení a položení nového povrchu vozovky, kdy někdejší kamenné kostky nahradí asfalt.

Město po převodu kanalizace do vlastnictví města plánuje kompletní opravu i dalších ulic. „Teď, když máme kanály ve své moci, je třeba opravit řadu ulic. Předtím, když jsme nebyli vlastníky, jsme to neměli v plné moci,“ dodal radní z ODS.

Vedení magistrátu by chtělo kompletně opravit například ulice Pod Příkopem, Bří Čapků, Ke Skalce a Seifertova.