Konec provizoria. Město za pět milionů postaví v centru moderní veřejné toalety

Autor:
  8:34
Nové veřejné toalety vzniknou v Jihlavě v Židovské ulici za bývalou Snahou. Hotovo má být do konce května. „Náklady dosáhnou na necelých pět milionů korun,“ uvedla mluvčí magistrátu Hana Marhanová.
Objekt v Židovské ulici bude mít jednoduchý půdorys s plochou střechou a fasádou z keramických obkladů. Nabídne bezbariérové prostory pro muže i ženy i zázemí pro přebalování dětí. | foto: Statutární město Jihlava

Projekt řeší výstavbu objektu veřejných toalet včetně zpevněných ploch a opěrné zídky se zábradlím. Novostavba nabídne bezbariérové toalety pro ženy i muže, úklidovou místnost a prostor pro přebalování dětí. Objekt vznikne v jednoduchém půdorysu. Město zvolilo plochou střechu a keramický obklad fasády.

V Židovské ulici za bývalou Snahou už pracují bagry. Do konce května zde vyrostou nové veřejné toalety s bezbariérovým přístupem a přebalovacím koutkem.

„Provoz toalet bude zpoplatněný. Dosud město řeší veřejné toalety formou spolupráce s restauračními zařízeními na základě smluv. Tento model je však dlouhodobě neudržitelný. Nový objekt umožní zajistit veřejné toalety ve vlastnictví města a pod vlastní správou,“ doplnila Marhanová.

Stavební akci podpořily finanční injekce ze státního a krajského rozpočtu. Dříve byly veřejné toalety v podzemí vedle obchodního domu Prior. Už dlouho jsou lidem nepřístupné.

Konec provizoria. Město za pět milionů postaví v centru moderní veřejné toalety

