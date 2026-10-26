Oslavy odstartují ve středu 11. listopadu dopoledne tradičním svatomartinským jarmarkem. Lidé se mohou těšit na voňavý svařák, svatomartinské rohlíčky a živou hudbu v ulicích. Hlavní změna však přijde s večerním programem, kdy se nad centrem města místo dýmu z rachejtlí rozzáří moderní umělecké vystoupení.
Rozhodnutí opustit klasický ohňostroj nebylo pro organizátory jednoduché, ale centrum města už takovou pyrotechnickou show podle Koláře nedovoluje. „V Jihlavě i v celé republice se zásadně změnil přístup k ohňostrojům. To je pro nás nejvýznamnější změna – tradiční ohňostroj letos nebude, protože to pravidla v centru města neumožňují,“ vysvětluje.
Už několik týdnů z toho mám trochu husí kůži a přemýšlím, jak to lidé přijmou a zda nám to nedají sežrat.
Vojtěch Kolářhlavní pořadatel Svatomartinského průvodu
Místo pyrotechniky nad hlavami se diváci mohou těšit na mezinárodně uznávanou skupinu. „Návštěvníkům nabídneme ohňovou show v podání pražských profesionálů z MansterVille, kteří vystupují i v zahraničí, například v Belgii. Předvedou velké křečkové kolo – podobné tomu, v jakém běhá křeček v teráriu – které je však celé osázené ohni a světelnými fontánami. Právě to bude zlatý hřeb programu namísto ohňostroje, na který se lidé obvykle těší,“ popisuje lákadlo programu Kolář.
Ačkoliv jde o komornější show na zemi, která bude podle slov produkčního o něco decentnější, přinese návštěvníkům zcela nový zážitek. Průvod navíc doprovodí i další postavy, loutky, akrobaté a andělé na chůdách.
Organizátoři navíc letos nově plánují promítat svatomartinskou scenerii přímo v ulici Matky Boží na nově opravenou lunu brány Matky Boží, ze které by se mělo v nejbližších dnech sundat lešení. Sám produkční ovšem s úsměvem dodává, že jde o stavbu, kde se může stát cokoliv, takže si drží palce, aby se tento plán podařilo realizovat.
Zvažovala se také moderní technika, například oblíbené drony. Tuto variantu však pořadatelé rychle zavrhli. „Dronová show nedává smysl. Jednak to vůbec neodpovídá středověkému charakteru a duchu celé akce, a hlavně by to finančně vyšlo mnohem dráž. Je to třikrát až čtyřikrát dražší než běžný ohňostroj, bez toho, že by to mělo pro tuto atmosféru odpovídající efekt,“ vysvětluje Kolář.
Do budoucna už přitom tvůrci kují další smělé plány. Pokud se letos osvědčí netradiční přístup, v příštích letech by se mohl program ještě posunout. „Když jsme přemýšleli nad nápady do budoucna, probírali jsme s panem farářem možnost, že by na střeše kostela mohl v příštích letech vystoupit ‚anděl horolezec‘ až na úplně nejvyšším místě. Získat na to ale všechna povolení, pojištění a schválení pro odpalování světel ze střechy je obrovská administrativní výzva, kterou si schováváme na další ročníky.“
Obavy z reakcí lidí i výzva pro organizátory
Zpráva o absenci ohňostroje vyvolala vlnu diskusí. Sám produkční přiznává, že nad reakcemi veřejnosti přemýšlel dlouho dopředu. „Už několik týdnů z toho mám trochu husí kůži a přemýšlím, jak to lidé přijmou a zda nám to nedají sežrat. Nedá se s tím nic dělat, děláme to v daných podmínkách tak dobře, jak je to jen možné. Je to pro nás velká výzva,“ přiznává s úsměvem Kolář.
Program oslav sv. Martina v Jihlavě
Organizátoři mysleli i na bezpečnost v ulicích. Horní náměstí bude během průvodu uzavřeno pro auta, aby si diváci mohli program užít v klidu a bezpečí.
Reakce obyvatel jsou podle něj různorodé. „Lidé, kteří tyto oslavy zažívali posledních třicet let, říkají, že je jim to líto. Na druhou stranu nás to popíchlo k tomu, abychom akci posunuli zase o kus dál,“ doplňuje Kolář.
Majitelé domácích mazlíčků pak podle něj změnu kvitují. S nadsázkou k očekávané účasti dodává: „Potřeboval bych, abyste v článku odradil tak tisícovku lidí, aby se na nás všichni vešli.“
Sítě plné emocí
Oznámení změny okamžitě rozproudilo živou debatu pod příspěvkem na sociálních sítích. Názory obyvatel se rozpadly na dva nesmiřitelné tábory. Mnozí neskrývali zklamání a tvrdí, že bez pyrotechnické tečky ztrácí akce část svého kouzla. „Bez ohňostroje nemám důvod navštívit. Dva dny s ohňostrojem a 363 bez. Nevidím důvod ho rušit,“ napsal jeden z diskutujících. „Bez ohňostroje to nebude ono, ohňovou show uvidí tak první řady a tam se cpát nebudeme,“ přidala se další z obyvatelek.
Druhá strana naopak krok města přivítala s úlevou – ať už kvůli zvířatům, nebo proto, že komornější show lépe ladí se středověkou tematikou.„Krása, těšíme se! Za mě díky za tohle rozhodnutí, minulý rok mi ohňostroj k tomu všemu hezkému vůbec neseděl,“ chválila jedna z fanynek průvodu. „Díky, že jste to přehodnotili. Jihlava se na sv. Martina oblékne do středověkého hávu a ohňová show bude mnohem více v duchu celého odpoledne. Je super, že myslíte na děti, zvířata i naše plíce,“ shrnula další diskutující.
V debatách rezonovalo také téma ohleduplnosti vůči citlivějším skupinám obyvatel. „Ono těch lidí, co reagují špatně až panicky, je víc, než myslíte – děti s poruchou autistického spektra, psychiatričtí senioři nebo epileptici,“ připomněla jedna z účastnic diskuse.
Konec ohňostrojů v Jihlavě. Změna čeká i Nový rok
Zatímco tradiční svatomartinské oslavy letos v Jihlavě poprvé proběhnou bez klasického ohňostroje, obyvatelé si budou muset zvyknout na změnu i při vítání Nového roku. Podle primátora Petra Ryšky (ODS) se totiž ani tradiční novoroční ohňostroj na Masarykově náměstí konat nebude.
Vedení města a organizátoři tak pro obě významné události hledají novou tvář. „Budeme muset najít a zvolit jinou variantu, která bude pro lidi zajímavá,“ potvrzuje jihlavský primátor.
Podle něj bude teď zcela na pořadatelích a příspěvkové organizaci Brána Jihlavy, jak se s touto výzvou popasují. Na svatého Martina totiž do centra krajského města dorazí zhruba deset tisíc lidí, a nově zvolený program tak musí být natolik silný a viditelný, aby zaujal celé zaplněné centrální náměstí. „Jde o to, aby na to bylo dobře vidět. Je klíčové, aby upravený program a nové prvky dokázala většina z nich vnímat a užít si je,“ vysvětluje Ryška.
Ačkoliv se v diskusích často skloňuje varianta moderních dronů, město k nim přistupuje obezřetně. Primátor kromě vysoké ceny připomíná, že drony narážejí také na limitující faktor počasí. „Drony jsou samozřejmě finančně nákladné a druhá věc je, že nemohou létat za každého počasí. Když bude foukat nebo se zhorší podmínky, nelze je využít,“ dodává primátor.
Organizátoři tak musí vymyslet originální pozemní alternativu přímo pro prostor náměstí, kde by se podle primátora měly hlavní novoroční i svatomartinské události i nadále držet. „Podle mého názoru by hlavní program měl zůstat přímo na náměstí, tam to má svou tradici a atmosféru,“ uzavírá Ryška.