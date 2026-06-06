Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do supermarketu v Jihlavě mířily zájezdy. Prodával něco, co Češi ještě nikdy neviděli

Autor:
  6:06
Toto prvenství už Jihlavě zůstane navždy. Přesně před 35 lety, 6. června 1991, se tu otevřel první supermarket v celém Československu. Nizozemský řetězec Ahold tehdy na jihlavském sídlišti Březinky představil prodejnu Mana. Pro lidi zvyklé na pultový prodej a socialistický nedostatek to byl absolutní šok.

Do Jihlavy se tehdy sjížděly celé autobusové zájezdy zvědavců, aby na vlastní oči viděli exotické ovoce nebo balené maso. „Vnímal jsem to jako velkou novotu. Takové zboží jako mango, to jsme v životě neviděli. Když už nic, každý se šel podívat,“ popsal zákazník Vladimír své tehdejší pocity. Legendární budova však letos napsala další nečekanou kapitolu.

První zahraniční supermarket u nás – Mana – byl otevřen v červnu 1991 v Jihlavě.
První supermarket v České republice (na archivním snímku) otevřel v červnu 1991 v Jihlavě nizozemský maloobchodní řetězec Ahold v místě dnešního supermarketu Albert.
Supermarket Mana v roce 1991
První zahraniční supermarket u nás – Mana – byl otevřen v červnu 1991 v Jihlavě.
13 fotografií

Do 6. června 1991 vypadalo nakupování potravin v Česku úplně jinak. Zákazník většinou stál frontu u pultu a diktoval prodavači, co chce podat. Právě jihlavská Mana, která vznikla přestavbou původní socialistické samoobsluhy Vysočina, přinesla revoluční koncept inspirovaný Západem. Lidé si poprvé mohli sami svobodně procházet uličky, brát zboží přímo z regálů do košíků a zaplatit až u pokladny.

Tento model sice dramaticky zrychlil nákupy, ale zároveň poprvé probudil fenomén, který dnes všichni dobře známe – impulzivní nakupování a objevování nových produktů.

Nápor, který musela krotit ochranka

Samotnému otevření předcházely týdny napjatého očekávání. Kvůli novému systému prodeje bylo několik zaměstnanců týden na školení v Nizozemsku. „Bylo nás tam asi pět, i zelinářka a řezník,“ vzpomíná tehdejší manažer prodejny Martin Hildemann.

A obyvatelé sídliště Březinky zvědavě nakukovali škvírami v papírech, kterými byly zalepeny výlohy během rekonstrukce.

„Podle mne jim konkurence jedině prospěje. Budou se více snažit... Něco se mohou naučit, vždyť tady byly a pořád ještě jsou všechny velké obchody stejné... Na první pohled vidím, že kultura prodeje bude lepší než jinde,“ svěřil se tehdy den před otevřením reportérovi MF DNES jeden z Jihlavanů, kteří zvědavě okouněli u výloh.

V den „D“ pak před obchodem od brzkých ranních hodin přešlapovaly stovky nedočkavců. Zájem byl tak gigantický, že ochranka musela pouštět lidi dovnitř ve vlnách po deseti až patnácti lidech, aby nedošlo k ušlapání, vzpomíná Hildemann. Mana se okamžitě stala symbolem nové éry a do Jihlavy začaly proudit davy lidí nejen z Vysočiny, ale z celé republiky, a dokonce i organizované autobusové výpravy ze Slovenska.

Strach živnostníků i logistika na koleni

Otevření Many však nevítali všichni s nadšením. Vznikající síť velkoprodejen (Ahold jich chtěl v roce 1991 otevřít pětadvacet) tehdy vyvolával obavy a odpor u drobných soukromých podnikatelů, kteří se báli, že je západní gigant zlikviduje. Tehdejší ministryně obchodu Štěpová dokonce musela čelit tlaku, aby atraktivní prodejny z privatizačních aukcí předem vyřazovala, aby nevznikaly monopoly. Nakonec však zvítězil názor, že zdravá konkurence trh jedině stimuluje.

Z dnešního pohledu plně automatizovaných skladů byla tehdejší logistika fascinující. Vše se budovalo od nuly. První manažeři vzpomínají, že zboží se objednávalo přes tehdy revoluční faxy a pro banány nebo jogurty se jezdilo do skladů v Nizozemsku, s nadsázkou řečeno „na otočku“.

Od Many přes Albert až k potravinám Balada

Příběh první Many předznamenal obrovský boom maloobchodních řetězců v Česku. Jen o týden později se otevřela další Mana v Praze a zrodil se český fenomén víkendových rodinných nákupů pod jednou střechou.

Velká gastro událost v Jihlavě. Začnou se prodávat zákusky slavné cukrářky. Kdy a kde?

Postupem času prodejna na jihlavském sídlišti měnila názvy i provozovatele (určitou dobu fungovala pod značkou Julius Meinl), ale nakonec se na dlouhé roky vrátila pod křídla svého původního zakladatele – společnosti Ahold (dnes Ahold Delhaize) jako supermarket Albert.

Historie se však neptá a čas nezastavíš. Po dlouhých letech letos na jaře na Březinkách značka Albert definitivně skončila. Po několikaměsíční pauze a velké rekonstrukci se v prostorách legendární první Many otevřel v dubnu 2026 zbrusu nový supermarket – potraviny Balada. Místní obyvatelé, kteří na otevření nových potravin netrpělivě čekali, vzali prodejnu hned v první dny útokem, čímž symbolicky zopakovali nápor z června roku 1991.

Šok z exotiky, baleného masa i káva zdarma

Interiér bývalé samoobsluhy Vysočina doznal před otevřením prodejny Mana podstatných změn. Zahraniční chladicí technika, drobné ozdůbky a uspořádání regálů umožňovaly zákazníkům dosud nepoznanou orientaci.

Co tehdy Čechům nejvíce vyrazilo dech?

  • Nevídané ovoce: Lidé poprvé na vlastní oči spatřili produkty, které znali jen z doslechu, jako bylo tehdy záhadné avokádo či mango. Zástupci Aholdu se však tehdy hájili, že výrazný import není účelem a z dovozu je hlavně ovoce a zelenina – zbytek potravin byl domácí.
  • Revoluce v řeznictví: Maso už neviselo na hácích za pultem, kde ho řezník sekal před očima zákazníka. Představilo se moderně naporcované a zabalené na polystyrenových táccích. Dobový tisk vyzdvihoval, že spotřebitel díky tomu „nenajde doma pod kotletou žádné nepříjemné překvapení“.
  • Červený displej a kávový experiment: Absolutní senzací byl systém u masného pultu. Pokud byla fronta, zákazník si vzal ze strojku číslo a šel nakupovat dál, dokud se jeho číslo neobjevilo na červeném displeji. Čekání si navíc mohl zkrátit šálkem kávy zdarma. Pamětníci s úsměvem dodávají, že kávovary po několika měsících zmizely – lidé si totiž do prodejny chodili popovídat jako do kavárny, aniž by cokoli nakoupili.
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký...

Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou...

Hala pro Sáblíkovou a Jílka bude. Babiš udělal první krok, chce ji i pro veřejnost

Premium
Petr Novák, Barbora Sáblíková a Andrej Babiš ve Žďáru nad Sázavou navštívili...

Sen o rychlobruslařské hale pro trojnásobnou olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou a olympijského vítěze Metoděje Jílka znovu ožívá. Premiér Andrej Babiš v úterý dopoledne ve Žďáru nad Sázavou...

V Havlíčkově Brodě spadl větroň. Pilot při nouzovém přistání narazil do benzínky

Záchranáři a hasiči ošetřují zraněného pilota přímo v kokpitu větroně, který po...

V Havlíčkově Brodě v neděli odpoledne havarovalo malé bezmotorové letadlo. Pilot větroně se pokoušel o nouzové přistání v Lidické ulici, při kterém narazil do ukazatele u čerpací stanice. Konstrukce...

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

Nové dezerty jihlavského Café Savorsky navrhla vítězka show Peče celá země

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla...

Velká gastronomická událost se chystá v centru Jihlavy. V pátek 26. června odstartuje Café Savorsky novou éru svého sladkého sortimentu. Kompletní sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu...

Do supermarketu v Jihlavě mířily zájezdy. Prodával něco, co Češi ještě nikdy neviděli

První zahraniční supermarket u nás – Mana – byl otevřen v červnu 1991 v Jihlavě.

Toto prvenství už Jihlavě zůstane navždy. Přesně před 35 lety, 6. června 1991, se tu otevřel první supermarket v celém Československu. Nizozemský řetězec Ahold tehdy na jihlavském sídlišti Březinky...

6. června 2026  6:06

KVÍZ: Šoustka, škrápy, vošťurák... Porozumíte nářečním výrazům na Vysočině?

Žďárská pouť 2018, Svatojánská pouť, Zelená hora, poutní kostel svatého Jana...

Vysočina je krajem, kde se vlivem historie potkávají různá lidová nářečí: na Havlíčkobrodsku středočeské, na Pelhřimovsku jihočeské, Jihlavsko i Žďársko mluví nářečím českomoravského pomezí a na...

vydáno 6. června 2026

Udrží se Jihlava ve druhé lize? Klub vyhlíží verdikt asociace s optimismem

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Pátek byl dnem, kdy padlo definitivní rozhodnutí o nejbližší budoucnosti FC Vysočina. Jihlavský tým sice na konci sezony obsadil ve druholigové tabulce sestupovou patnáctou příčku, ovšem do...

5. června 2026  10:04,  aktualizováno  14:41

„Na dnešním Brodě by si vylámal zuby i Žižka“. K zavřenému mostu přibude náměstí

Centrum Havlíčkova Brodu trpí pod kolonami a dopravními zácpami, což souvisí s...

Centrum Havlíčkova Brodu trpí pod kolonami a dopravními zácpami. Souvisí to s uzavřením mostu přes Sázavu v Masarykově ulici. Doslova šok tak mezi řidiči vyvolalo čerstvé oznámení městského úřadu....

5. června 2026

Slavní u nás mají soukromí, personál se s nimi fotit nesmí, říkají oceňovaní hoteliéři

Dva nejlepší kamarádi od dětství Jan Svoboda (vlevo) a Martin Košut si v...

Když v prosinci 2020 kupovali zchátralou historickou budovu v centru Jihlavy, málokdo věřil jejich ambicióznímu plánu. Následoval tříletý maraton náročné přestavby, kdy budoucí hoteliéři sami čistili...

5. června 2026  8:53

Desítky květináčů a laviček. Centrum Jihlavy ochladí a zklidní nový mobiliář

Nové nádoby s keři bobkovišní, které už lemují chodníky v pěší zóně v Palackého...

Jedno z nejvíce rozpálených míst v centru Jihlavy čeká proměna. Do pěší zóny v Benešově a Palackého ulici začala radnice umísťovat velkoobjemové květináče se stromy a nové lavičky. Cílem je vnést do...

4. června 2026  16:56

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký...

Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou...

4. června 2026  15:08

Nové dezerty jihlavského Café Savorsky navrhla vítězka show Peče celá země

Kompletně novou sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu navrhla...

Velká gastronomická událost se chystá v centru Jihlavy. V pátek 26. června odstartuje Café Savorsky novou éru svého sladkého sortimentu. Kompletní sérii exkluzivních dezertů pro jihlavskou kavárnu...

4. června 2026  11:52

Hlad po hokeji v Třebíči roste, fanoušci se dožadují permanentek. Klub chce mít plno

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Po dvou letech strávených v azylu v Moravských Budějovicích je v Třebíči pořádný hlad po hokeji. Nedočkaví fanoušci bombardují vedení prvoligové Horácké Slavie, kdy už spustí předprodej permanentek...

4. června 2026  8:37

Žďárský areál obsadí roboti a drony. Na Bouchalkách ukážou virtuální realitu

Detailní záběr na přizpůsobený dron, který je jedním z hlavních lákadel...

Milovníci techniky, školáci, studenti i další návštěvníci napříč generacemi si ve čtvrtek ve Žďáře nad Sázavou přijdou na své. Hala na Bouchalkách i přilehlý ovál u zimního stadionu se změní v jedno...

3. června 2026  13:44

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Naftě v novoměstské nemocnici odzvonilo. Pacientům rozváží jídlo elektrovůz

Z bezmála 20 let starého, naftou poháněného rozvážkové auta přešli v...

Areál nemocnice v Novém Městě na Moravě křižuje nyní nový elektrický automobil. Nákladní vozidlo za bezmála dva a půl milionu korun rozváží každý den mezi jednotlivými odděleními například jídlo pro...

3. června 2026  10:54

Jihlavu čeká dopravní masakr. Opravovat se bude kompletní průtah městem

Rekonstrukce průtahu městem by měla začít na jeho západním okraji. Jako první...

Řidiče v Jihlavě čekají během letních měsíců masivní dopravní komplikace. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) se chystá na kompletní rekonstrukci hlavního průtahu městem. Modernizace...

3. června 2026  6:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.