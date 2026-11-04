Když byl loni v červnu nahlášen požár, který vznikl během rekonstrukce jednoho z bytů ve Srázné ulici v Jihlavě, obyvatelé zasaženého domu netušili, že se právě začala zhmotňovat jejich noční můra.
Škoda při zmiňovaném požáru byla vyčíslena na zhruba 200 tisíc korun, ovšem zároveň se hasiči pustili do podrobného prověřování stavební konstrukce a dalších namátkových kontrolních úkonů.
A ze zjištěných výsledků, které měly dokázat požární bezpečnost bytů, byli nemile překvapení.
„Podle mě i pojišťovny od toho budou dávat ruce pryč. U nás teď někdo prodá byt jen hodně těžko.“