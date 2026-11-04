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Firma ošidila požární bezpečnost. Průšvih mají 20 letech zaplatit obyvatelé bytů

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  13:00

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Areál Beseda na náměstí Svobody v Jihlavě dělníci kompletně a rozsáhle rekonstruovali v letech 2000 až 2006. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Běžná rekonstrukce a následný požár polyfunkčního domu s byty odhalily po dvaceti letech v centru Jihlavy časovanou bombu. Podle kontrolních zjištění hasičů se totiž část komplexu Beseda výrazně rozchází s původní projektovou dokumentací. Ukázalo se, že zde byla ošizena požární bezpečnost. Až stovce obyvatel teď hrozí, že se budou muset narychlo vystěhovat a nápravu nebezpečného stavu uhradit ze svého.

Když byl loni v červnu nahlášen požár, který vznikl během rekonstrukce jednoho z bytů ve Srázné ulici v Jihlavě, obyvatelé zasaženého domu netušili, že se právě začala zhmotňovat jejich noční můra.

Škoda při zmiňovaném požáru byla vyčíslena na zhruba 200 tisíc korun, ovšem zároveň se hasiči pustili do podrobného prověřování stavební konstrukce a dalších namátkových kontrolních úkonů.

A ze zjištěných výsledků, které měly dokázat požární bezpečnost bytů, byli nemile překvapení.

„Podle mě i pojišťovny od toho budou dávat ruce pryč. U nás teď někdo prodá byt jen hodně těžko.“

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