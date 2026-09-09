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Na jihlavské Skalce vyroste Alej Svobody, pomůže zadržovat vodu a připomene Havla

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  8:44
Devadesát nových stromů přibude letos na podzim v lokalitě Skalka v Jihlavě. Výsadba ponese název Alej svobody Havel 90 a vznikne ve spolupráci města s Nadací Partnerství. Na její realizaci město získá od nadace příspěvek. Výsadba je naplánovaná na polovinu listopadu.

Projekt má vedle rozšíření městské zeleně připomenout také Václava Havla a hodnoty spojené s listopadovými událostmi.

Nové stromy mají zároveň pomoci zadržovat vodu a oživit lokalitu, která slouží k odpočinku a trávení volného času. Do samotné výsadby se mají zapojit také obyvatelé Jihlavy, rodiny s dětmi a místní spolky.

Mladé stromky, vysazené v rámci první etapy aleje na podzim roku 2021, jsou opatřeny ochrannými sítěmi a zavlažovacími vaky. V pozadí je vidět polní cesta vedoucí od Krkavčího vrchu směrem k Pístovu. (8. září 2026)
Mladé stromky v aleji na Skalce jsou vysazeny v pravidelných rozestupech a v prvních letech růstu jsou chráněny před zvěří a suchem. (8. září 2026)
Detailní pohled na jeden ze stromků v aleji. (8. září 2026)
Alej vysázená v lokalitě Skalka v Jihlavě. Na podzim roku 2026 zde přibude dalších devadesát stromů v rámci projektu „Alej svobody Havel 90“. (8. září 2026)
17 fotografií

„Schválili jsme přijetí nadačního příspěvku na realizaci projektu Alej svobody Havel 90. Jde o 90 stromů, na které dostaneme příspěvek 450 tisíc korun,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.

Projekt navazuje na komunitní výsadby, při nichž se do sázení stromů zapojují vedle města také místní obyvatelé a spolky. Podle radnice má nová alej spojit péči o městskou zeleň s připomínkou významného období české historie.

Na okraji Jihlavy roste nová alej, lidé si stromy mohou „adoptovat“

„Každý takový projekt pomáhá měnit Jihlavu v příjemnější místo k žití. Osobně jsem moc rád, že se nám daří propojovat rozvoj zeleně s připomínkou důležitých momentů naší novodobé historie,“ dodal Ryška.

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