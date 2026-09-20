Plánované úpravy se zaměří na okolí mateřské školy, vymezené ulicemi Leoše Janáčka, Dr. Jiřího Procházky, Hamerníkovou a oblastí u Evžena Rošického. Právě tato část s historickou školkou a domy vyrostla na konci 50. let na místě dřívějšího vojenského cvičiště. Radnice přitom přiznává, že nyní chce postupovat jinak než v minulosti, kdy studie často narážely na odpor místních.
„V minulosti se objevovaly návrhy, které nebyly reálně proveditelné nebo by lidem v domovech zhoršily komfort, jako byla například parkovací stání, ze kterých by auta svítila přímo do oken domů,“ popisuje primátor Petr Ryška.
Město proto plánuje úpravy předem probrat s lidmi i s vedením školky. Cílem je starší čtvrť posunout do jednadvacátého století tak, aby nepřišla o to nejlepší, co nabízí. Na rozdíl od pozdějších panelových sídlišť má totiž tahle čtvrť příjemné lidské měřítko a spoustu vzrostlé zeleně. Změnou projde všechno, co obyvatelům komplikuje každodenní život – v plánu jsou bezpečnější chodníky, logičtěji uspořádaná parkovací místa a oprava starých sítí v zemi.
Celá akce vyjde zhruba na 90 milionů korun. Skoro polovinu pokryjí evropské dotace