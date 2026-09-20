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Za 90 milionů opraví nejstarší sídliště. Jihlava hledá projektanta, zapojí i místní

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  13:46
Vzrostlé stromy a travnaté plochy dávají Sídlišti I jeho typický charakter a...

Vzrostlé stromy a travnaté plochy dávají Sídlišti I jeho typický charakter a příjemné lidské měřítko. Radnice slibuje, že chystaná proměna tento unikátní ráz staré zástavby zachová. | foto: Luboš Laudin

Schody a bariéry na každém kroku. Vstup do prodejny potravin na Sídlišti I v...
Úpravy se zaměří na okolí mateřské školy, vymezené mimo jiné ulicí Dr. Jiřího...
Parkovací místa u budovy mateřské školy na Sídlišti I dostanou přehlednější...
V minulosti studie narážely na odpor místních kvůli špatně navrženým parkovacím...
6 fotografií
Sídliště I v Jihlavě se brzy dočká proměny veřejného prostranství. Město vypsalo výběrové řízení na projektanta, který dostane za úkol navrhnout novou podobu vybrané části tohoto historicky cenného území – vůbec největšího a nejucelenějšího příkladu architektury padesátých let v krajském městě.

Plánované úpravy se zaměří na okolí mateřské školy, vymezené ulicemi Leoše Janáčka, Dr. Jiřího Procházky, Hamerníkovou a oblastí u Evžena Rošického. Právě tato část s historickou školkou a domy vyrostla na konci 50. let na místě dřívějšího vojenského cvičiště. Radnice přitom přiznává, že nyní chce postupovat jinak než v minulosti, kdy studie často narážely na odpor místních.

„V minulosti se objevovaly návrhy, které nebyly reálně proveditelné nebo by lidem v domovech zhoršily komfort, jako byla například parkovací stání, ze kterých by auta svítila přímo do oken domů,“ popisuje primátor Petr Ryška.

Schody a bariéry na každém kroku. Vstup do prodejny potravin na Sídlišti I v Jihlavě je pro lidi s kočárky nebo omezenou pohyblivostí velkou komplikací.
Úpravy se zaměří na okolí mateřské školy, vymezené mimo jiné ulicí Dr. Jiřího Procházky.
Parkovací místa u budovy mateřské školy na Sídlišti I dostanou přehlednější uspořádání. Úpravy mají vyřešit chaos s auty i zvýšit bezpečnost dětí na přechodech a chodnících.
V minulosti studie narážely na odpor místních kvůli špatně navrženým parkovacím místům. Radnice nyní slibuje logičtější uspořádání stání, která obyvatelům nebudou zhoršovat komfort bydlení.
6 fotografií

Město proto plánuje úpravy předem probrat s lidmi i s vedením školky. Cílem je starší čtvrť posunout do jednadvacátého století tak, aby nepřišla o to nejlepší, co nabízí. Na rozdíl od pozdějších panelových sídlišť má totiž tahle čtvrť příjemné lidské měřítko a spoustu vzrostlé zeleně. Změnou projde všechno, co obyvatelům komplikuje každodenní život – v plánu jsou bezpečnější chodníky, logičtěji uspořádaná parkovací místa a oprava starých sítí v zemi.

Celá akce vyjde zhruba na 90 milionů korun. Skoro polovinu pokryjí evropské dotace

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