Je červená, ale aréna to není. Jihlava už ví, jak má vypadat rozhledna Honzík

Jan Salichov
  9:43
Je to svým způsobem paradox. V první architektonické soutěži, jejíž výsledky byly vyhlášeny po výstavbě a slavnostním otevření Horácké arény, zvítězil návrh, který je... červený. Tedy ve stejné barvě, jakou má zbrusu nová dominanta Jihlavy, multifunkční hala za 2,2 miliardy korun.
S výškou 40 metrů a plošinou ve 35 metrech má být rozhledna Honzík jednou z nejvyšších v České republice. „Je abnormálně vysoká, protože bude stát v lese. Zde je dnes sice kalamitní situace, ale počítáme, že koruny okolních stromů budou dosahovat nějakých 30 metrů. Tak aby umožňovala výhled i za nějakých osmdesát nebo sto let,“ uvedl náměstek primátora Radek Popelka. | foto: Vizualizace: Statutární město Jihlava

„Není to ale tak, že všechny stavby, které budou červené, se teď automaticky budou stávat vítězi architektonické soutěže,“ usmál se radní David Beke, který byl manažerem stavby Horácké arény a zároveň místopředsedou poroty, jež vítězný návrh Rozhledny Honzík vybrala.

„Ostatně, když aréna vyhrála, nebyla červená, ale stříbrná nebo šedá,“ doplnil Beke. „V rámci procesu dopracování samotného návrhu se může barva ještě změnit.

Červená barva? Podle architektů logická volba

Co se však určitě nezmění, jsou základní požadavky, se kterými město do architektonické soutěže o rozhlednu Honzík šlo. Tedy že půjde o stavbu s maximální výškou 40 metrů a průměrem 10 metrů.

„Další věcí ze zadání bylo, že rozhledna nesmí být dřevěná. A u kovu je logickou volbou buď barva kovová, stříbrná, bronzová, nebo ji tlumit do jiné barvy,“ říká Jana Zoubková, spoluautorka vítězného návrhu studia Mimosa Architekti. „Pro návrh jsme ji udělali červenou. Ale může být v různých tónech, škála je tam širší,“ dodává.

Místopředseda hodnoticí komise architektonické soutěže o návrh na rozhlednu Honzík na vítězném projektu ocenil také postupnou proměnu rozhledny. „V parteru, nejnižším místě, je celkem otevřená. Cestou nahoru, jak stoupáte, se postupně uzavírá. A úplně nahoře, v té koruně, se otevře jako nějaký květ květiny,“ všímá si David Beke.
Rozhledna Honzík se má začít stavět v příštím roce a během dvou let má vyrůst na vrchu Rudný u Jihlavy. Tedy přibližně v místech, kde už v minulosti dvě rozhledny stály.

„První vznikla kolem roku 1853 a její jepičí život skončil v roce 1870, kdy ji schvátila vichřice,“ připomíná náměstek primátora Radek Popelka. „Druhý pokus o rozhlednu v těchto místech byl v roce 1907. A i tato rozhledna skončila poměrně tragicky, když ji v roce 1940 schvátil požár,“ dodal.

Po roce 2000 začaly velké snahy o obnovení rozhledny v původním místě nebo navrácení vyhlídkového místa na vrch Rudný. „Bohužel, v mezičase nedaleko vyrostl velký televizní vysílač, který velmi omezuje možnosti, jak se k návratu postavit,“ vysvětluje Popelka.

Paprsek radiokomunikační sítě by ve známém kamenném torzu sice umožňoval výstavbu nové rozhledny, ale s výškou maximálně 20–22 metrů. Z té by byl krásný výhled veverkám do domečku, ale rozhodně ne do krajiny.

Radek Popelka, náměstek primátora Jihlavy

„Všichni známe kamenné torzo, pozůstatek druhé rozhledny. Jenže jeho prostředkem prochází paprsek radiokomunikační sítě, který by sice umožňoval výstavbu rozhledny, ale s výškou maximálně 20 až 22 metrů,“ pokračuje Popelka. „Z té by byl krásný výhled veverkám do domečku, ale rozhodně ne do krajiny.“

Ze dvou vytipovaných lokací vybrali jednu

A tak se ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi, hlavním partnerem při volbě vhodné lokace, hledalo jiné řešení. „Ze dvou hlavních míst zůstalo jedno. A jsem velmi rád, že se nám tento prostor podařilo protlačit přes všechny ty nesnáze,“ dodal náměstek primátora.

Zásadním momentem v úvahách města o obnovení rozhledny na vrchu Rudném, který proslavila sjezdovka Šacberk, bylo jednání se soukromými investory.

Ožívá plán obnovy rozhledny na Rudném. Klíčovou roli hraje soukromý investor

„Ten příběh je velmi smutný a zůstane vepsaný do té rozhledny. Tragický osud rodiny, která během dopravní nehody přišla o malého Honzíka a další členy rodiny,“ přibližuje Popelka s tím, že rodina nabídla městu finanční prostředky, které byly dány jako finanční kompenzace, jako donátorský dar.

Mimosa Architekti

Pražské architektonické studio založili Petr Moráček, Jana Zoubková a Pavel Matyska.

Studio od roku 2010 navrhuje a realizuje rodinné domy, interiéry i větší projekty po celé České republice.

V roce 2012 získalo druhou cenu v soutěži o návrh rozhledny na vrchu Kelčský Javorník.

V říjnu 2025 zvítězilo v soutěži o návrh rozhledny Honzík na vrchu Rudný u Jihlavy.

Jedinou podmínkou bylo, že rozhledna ponese jméno Honzík. „Řekli jsme si, že se pokusíme o nemožné a rozhlednu na ten kopec vrátíme,“ vzpomíná Popelka. „Pro mě v tu chvíli to chlapské slovo bylo daleko cennější a závaznější než třicet podpisů pod nějakým smluvním dokumentem.“

Předpokládané celkové náklady na stavbu rozhledny jsou 18–20 milionů korun, polovinu z částky přislíbil donátor. „Fasáda objektu umožňuje pracovat s donátorstvím a dalšími příspěvky, které mohou být využity na stavbu. Je tam série destiček, které tvoří plášť té rozhledny. A které se mohou spojit s lidmi, kteří budou chtít přispět,“ uvedl Beke.

Do užší (vyzvané) architektonické soutěže se zapojilo pět návrhů, na prvních třech místech se umístily návrhy od Mimosa Architekti (odměna 60 tisíc Kč), Mjölk (40 tisíc) a New Work (20 tisíc).

Všechny návrhy, včetně 3D modelů, si mohou zájemci prohlédnout v předsálí v hale předprodeje jízdenek městské hromadné dopravy v budově městské radnice v Jihlavě do 23. ledna 2026.

Ježek, cesta a květ. Nová rozhledna a její podoby

Když architekti z ateliéru Mimosa uvažovali o inspiraci pro připravovanou rozhlednu Honzík na vrchu Rudný, přemýšleli o třech možných podnětech: hornické minulosti Jihlavy, tragickém osudu donátorovy rodiny a pak samotném městě.

„Po dlouhodobém zvažování nám nepřišlo primárně dobré odkazovat na tragický osud té oběti,“ zmínila architekta Jana Zoubková dopravní nehodu, při které zemřel malý Honzík.

„Hornická tematika je sice něco, na čem Jihlava vyrostla, ale my jsme ji na tu rozhlednu neuměli nějak našroubovat. Protože nám nepřišlo logické něco, co se odehrávalo pod zemí, přenášet do vzduchu,“ prozrazuje uvažování spoluautorka vítězného návrhu.

A tak je inspirací neoficiální symbol krajského města Vysočiny, červený ježek. „Nechtěli jsme, aby byl prvoplánový nebo doslovný. Ale ta inspirace tam byla,“ připouští Zoubková.

„Jde o návrh, který v sobě nese hravost a jednoduchost, která je schována v ikonickém zvířeti, které se váže k Jihlavě,“ říká místopředseda hodnoticí komise soutěže David Beke. „Navíc je v něm schovaná i zajímavá cesta, kdy se rozhledna směrem vzhůru postupně proměňuje a v koruně se otevře jako květ květiny,“ dodal. (rtd)

Vstoupit do diskuse

