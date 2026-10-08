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Za kousek chodníku padesát tisíc. Policie varuje před nepoctivými řemeslníky

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  11:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Policie varuje před skupinou mužů ze Slovenska, která operuje napříč Českou republikou. Scénář je vždy stejný: na místě ústně nabídnou stavební či udržovací práce a po dokončení požadují astronomické sumy. Pokud lidé nesouhlasí, uchylují se k nátlaku, kterému především senioři často podlehnou.

Své o tom ví žena z Jihlavy, která v ulici, kde probíhaly stavební práce, potřebovala dokončit chodník před domem. Když oslovila čtveřici dělníků, mylně se domnívala, že patří ke kmenovým pracovníkům firmy, jež v místě oficiálně stavěla.

„S dělníky neměla uzavřenou žádnou smlouvu, domluvili se pouze ústně. Když byly práce na chodníku ukončeny, muži chtěli po ženě uhradit částku ve výši 50 tisíc korun,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Ženě se suma zdála přehnaná a přivolala příbuzného, který kontaktoval linku 158.

Za metr chodníku sedm tisíc

Na místo dorazili městští strážníci i policejní hlídka. Policisté ztotožnili čtyři muže ze Slovenska a potvrdili, že s oficiální stavební firmou v ulici nemají vůbec nic společného. Dělníci tvrdili, že ženě předem sdělili cenu 7 tisíc korun za metr chodníku.

„Šetřením na místě policisté vzhledem ke všem těmto okolnostem nezjistili protiprávní jednání s tím, že se bude jednat o občanskoprávní spor,“ vysvětlila Čírtková. Podvodníci tak hřeší na to, že ústní dohody o ceně se vymáhají těžko a případ skončí mimo trestní rovinu.

Podobné a ještě závažnější zkušenosti s touto skupinou mají v posledních týdnech obyvatelé v Brně, Bučovicích nebo Letovicích. Tam muži za opravy schodů či drobné stavby požadovali po lidech sumy v řádu až několika stovek tisíc korun.

Policie proto důrazně nabádá k maximální opatrnosti při jakýchkoliv podobných nabídkách. „Když se vám cokoli nebude zdát v pořádku, ihned nabízené služby odmítněte a kontaktujte Policii České republiky na lince 158. Pokud jste si žádné opravy, zboží či službu neobjednali, na ústní nabídku, zvonění a oslovení vůbec nereagujte. Důležité je nikdy nedat podvodníkovi šanci, aby na vás jako na nepřipravenou oběť vyvíjel jakýkoliv nátlak,“ zdůraznila mluvčí Čírtková.

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