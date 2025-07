Nejvíce ohroženou skupinou jsou podle zdravotníků starší lidé a malé děti. „Obvykle se v tomto období setkáváme s kolapsovými stavy. Častěji vyjíždíme k lidem s vysokým krevním tlakem, bolestí na hrudi a k lidem s cévní mozkovou příhodou,“ vysvětluje Petr Janáček, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina s tím, že letos se ještě vlna veder na nárůstu počtu výjezdů nijak extrémně neprojevila.

Janáček také připomněl zásady, kterými by se lidé měli v době veder řídit. „Patří k tomu přijímat dostatek tekutin, vyhýbat se přímému slunci, fyzické námaze především přes poledne. Doporučujeme nosit pokrývku hlavy a vyhledávat stinná místa. Co nedoporučujeme, to je rozhodně alkohol, a také extrémně ledové nápoje,“ dodává.

K ochlazení lidé ve městech využívají častěji než jindy různá veřejně přístupná mlžítka, pítka a plno je i na koupalištích.

Tábory by měly upravit program

Opatrní by v těchto dnech měly být i děti, včetně těch, které si užívají prázdniny na letních táborech. Krajští hygienici doporučují vedoucím táborů upravit program. Nutné je dbát na zvýšený pitný režim dětí. Dětský organismus se snadno přehřeje, může dojít k dehydrataci, k úpalu nebo úžehu.

„Vedoucím táborů vzhledem k vysokým teplotám doporučujeme přizpůsobit denní program. S dětmi je dobré se věnovat spíše klidovým aktivitám ve stínu. Není dobré vydávat se na delší túry ani sportovat na přímém slunci. Pokud je to možné, děti ochlazovat při vodních hrátkách. Malí táborníci musí mít k pití neustále k dispozici pitnou vodu, případně ředěné ovocné šťávy nebo vlažný čaj,“ radí Kamila Hodačová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.

Kraj Vysočina patří dlouhodobě mezi regiony, kde se každoročně koná vysoký počet táborů. Na začátku letošních prázdnin je v Kraji Vysočina ohlášeno již 192 táborů s 293 běhy. Přihlášeno je na ně více než 21 400 účastníků. Hygienici začali už s jejich pravidelnou kontrolou. „A právě i v rámci těchto návštěv se snažíme vedoucí táborů edukovat o tom, na co si dát v horku pozor,“ říká mluvčí krajských hygieniků Jana Böhmová.

V zoo sprchují hrošíky, ale i papoušky a lamy

Dlouhotrvající vysoké teploty nedělají dobře ani zvířatům. „Náročná je vlna veder asi pro všechna naše zvířata, vyjma těch co jsou v Tropickém pavilonu, ale ti mají teplo celoročně,“ připomíná Simona Kubičková, vedoucí marketingu jihlavské zoologické zahrady.

Chovatelé proto v těchto dnech zvířata kontrolují vícekrát denně, aby měla dostatek vody k pití. Některá zvířata mají ve výbězích bazénky či jezírka s vodou na ochlazení. Všechna zvířata mají k dispozici stín nebo mohou odejít do ubikace.

„Některé druhy také sprchujeme, například hrošíky liberijské. Možnost spršky nabízíme i dalším zvířatům a je jen na nich, zda nabídku využijí. Mají to rádi například papoušci nebo lamy,“ líčí Kubičková.

Chovatelé také častěji kropí zem a některým druhům dopřávají možnost lebedit si v bahýnku, které má také chladivý efekt. „Bahenní lázně si užívají a opravdu vyhledávají babirusy. Když se na ně podíváte, vypadají jako polomáčené sušenky,“ usmívá se Kubičková.