Pelhřimovská nemocnice však dál zůstává samostatnou institucí s vlastním provozem. Souběžné řízení obou nemocnic má za cíl posílit jejich vzájemnou spolupráci ve prospěch pacientů i zaměstnanců.
„Nechci, aby Jihlava stála nad Pelhřimovem. Chci, aby stála vedle Pelhřimova a abychom postupovali společně. Mým prvním úkolem není rušit, ale stabilizovat,“ uvedl Alexander Filip.
Ten se v prvních měsících hodlá zaměřit především na personální situaci nemocnice. Největší pozornost si podle něj zaslouží chirurgické oddělení a dlouhodobá stabilita interních oborů včetně intenzivní péče. „Za největší problém nepovažuji pouze nedostatek lékařů, ale především potřebu obnovit personální stabilitu, důvěru a jasnou perspektivu nemocnice. Zaměstnanci musí vědět, kam nemocnice směřuje, jaká je jejich role a že vedení naslouchá jejich potřebám,“ prohlásil nový ředitel.
Propojení s Nemocnicí Jihlava má přinést výhody oběma stranám. „Úspěchem pro mě nebude silnější Jihlava na úkor Pelhřimova, ale dvě stabilní nemocnice, které dokážou spolupracovat a společně poskytovat lepší péči pacientům,“ zdůraznil Filip.