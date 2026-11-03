Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nový šéf nemocnice v Pelhřimově vede i špitál v Jihlavě, prioritou je stabilita

Autor:
  13:19

Fotogalerie4

Nemocnice Pelhřimov | foto: Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov má od začátku měsíce nového ředitele. Po skončení funkčního období dosavadního šéfa Michala Kozára přebírá její řízení Alexander Filip. Plánuje zdravotnické zařízení stabilizovat, zachovat dostupnou péči pro obyvatele regionu a vybudovat silné partnerství s Nemocnicí Jihlava. Filip totiž zároveň působí jako ředitel nemocnice v krajském městě.

Pelhřimovská nemocnice však dál zůstává samostatnou institucí s vlastním provozem. Souběžné řízení obou nemocnic má za cíl posílit jejich vzájemnou spolupráci ve prospěch pacientů i zaměstnanců.

„Nechci, aby Jihlava stála nad Pelhřimovem. Chci, aby stála vedle Pelhřimova a abychom postupovali společně. Mým prvním úkolem není rušit, ale stabilizovat,“ uvedl Alexander Filip.

Nemocnice v Jihlavě.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Ten se v prvních měsících hodlá zaměřit především na personální situaci nemocnice. Největší pozornost si podle něj zaslouží chirurgické oddělení a dlouhodobá stabilita interních oborů včetně intenzivní péče. „Za největší problém nepovažuji pouze nedostatek lékařů, ale především potřebu obnovit personální stabilitu, důvěru a jasnou perspektivu nemocnice. Zaměstnanci musí vědět, kam nemocnice směřuje, jaká je jejich role a že vedení naslouchá jejich potřebám,“ prohlásil nový ředitel.

Propojení s Nemocnicí Jihlava má přinést výhody oběma stranám. „Úspěchem pro mě nebude silnější Jihlava na úkor Pelhřimova, ale dvě stabilní nemocnice, které dokážou spolupracovat a společně poskytovat lepší péči pacientům,“ zdůraznil Filip.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Byl to obchod více než riskantní. Bernard si k výročí připíjí svou whisky

Premium
Stanislav Bernard si stále pamatuje, jak před 34 lety pivovar kupoval. „První...

Dnes je tomu přesně 35 let, kdy Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal stvrdili nejriskantnější rozhodnutí svého života. Zároveň tím ale dali základ firmě, kterou brzy poznala celá...

Zákeřná past. Řidiči si zkracovali cestu, hroty na poli jim propíchaly pneumatiky

Zajištěné nástrahy z polní cesty u Jaroměřic nad Rokytnou. Neznámý pachatel na...

Řidiči, kteří si chtěli zkrátit cestu kvůli uzavírce silnice u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku, zažili nepříjemné překvapení. Někdo na polní cestu úmyslně rozmístil podomácku vyrobené kovové...

Dukovany II otevřely svou první budovu, je prošpikovaná moderními technologiemi

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...

První budova, která zvěstuje vznik rozlehlého staveniště Jaderné elektrárny Dukovany II (EDU II), je zde. Administrativní sídlo vedení a přípravných týmů nové elektrárny bylo v minulých dnech...

Autobus na Jihlavsku čelně narazil do kamionu, deset lidí se zranilo

Ve Stonařově na Jihlavsku narazil autobus do kamionu. (29. října 2026)

Krátce po půl desáté dopoledne dnes ve Stonařově na Jihlavsku havaroval autobus, který čelně narazil do kamionu. Při nehodě se zranilo deset cestujících, čtyři z nich museli na ošetření do nemocnice.

Školy učí metodou cukru a biče. Děti jen plní příkazy, říká známý podnikatel

Premium
Na Továrně na ovce pracoval úspěšný žďárský podnikatel pět let. Od původně...

Tomáš Vránek, majitel úspěšné žďárské automatizační firmy ICE a držitel titulu Podnikatel roku chtěl napsat obyčejnou firemní příručku. Nakonec vznikla kniha pro rodiče, kteří nechtějí ze svých dětí...

Nový šéf nemocnice v Pelhřimově vede i špitál v Jihlavě, prioritou je stabilita

Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov má od začátku měsíce nového ředitele. Po skončení funkčního období dosavadního šéfa Michala Kozára přebírá její řízení Alexander Filip. Plánuje zdravotnické zařízení stabilizovat,...

3. listopadu 2026  13:19

Zákeřná past. Řidiči si zkracovali cestu, hroty na poli jim propíchaly pneumatiky

Zajištěné nástrahy z polní cesty u Jaroměřic nad Rokytnou. Neznámý pachatel na...

Řidiči, kteří si chtěli zkrátit cestu kvůli uzavírce silnice u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku, zažili nepříjemné překvapení. Někdo na polní cestu úmyslně rozmístil podomácku vyrobené kovové...

3. listopadu 2026  9:25

Kino po letech obnovil soukromník. Divák si může dát drink i nohy na sedačky

V Novém Městě na Moravě začalo promítat nově obnovené kino. Stane se součástí...

Na dlouhých třináct let si dalo pauzu kino v Novém Městě na Moravě. Po tak dlouhé době začalo promítat o uplynulém víkendu. Za obnovením provozu však nestojí město, jak by se dalo čekat. Kino v...

3. listopadu 2026  8:36

Jihlava je po výhře nad béčkem Baníku druhá, dva body za vedoucí Karvinou

Hráči Jihlavy slaví gól v zápase s Ústím.

Jihlavští fotbalisté v dohrávce 13. kola druhé ligy zvítězili na hřišti rezervy ostravského Baníku 3:1. Vysočina se vrátila na druhé místo tabulky před Duklu a ztrácí už jen dva body na vedoucí...

2. listopadu 2026  19:41

Rozšířené Dukovany přijmou stovky lidí, první smlouvy už jsou podepsané

Jaderné maturity jsou třídenním programem cílícím na středoškoláky. Ti se...

Již nyní, v přípravné fázi výstavby dvou nových jaderných bloků elektrárny Dukovany, pracují na projektu bezmála tři stovky zaměstnanců. Odborníci napříč profesemi a zaměřením mají ale dál přibývat....

2. listopadu 2026  16:28

Primátorem Jihlavy se opět stal Petr Ryška z ODS, ANO odešlo do opozice

Ustavující zasedání zastupitelstva v Jihlavě. Primátorem na něm byl opět zvolen...

V čele krajského města Vysočiny bude i v následujících čtyřech letech stát Petr Ryška z ODS. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zvolen hlasy nejen nově sestavené koalice. Ta zahrnuje Tým pro...

2. listopadu 2026  13:24,  aktualizováno  16:17

Filmový festival nenápadně zmínil Havla, rozdal ceny a přesunul se na internet

Slavnostní zakončení festivalu dokumentu Ji.hlava v jihlavském DKO. (31. října...

Třicátý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava je minulostí. Nabídl 350 filmů a stovku premiér. Na slavnostním ceremoniálu, nenápadně odkazujícím na Václava Havla, byly předány...

2. listopadu 2026  10:04

Na D1 u Velkého Meziříčí se střetl náklaďák s dodávkou, kolona měla 10 kilometrů

ilustrační snímek

Provoz na dálnici D1 u Velkého Meziříčí ve směru na Prahu zkomplikovala v pondělí ráno nehoda dodávky a nákladního auta. Jeden člověk se zranil. Dálnice byla hodinu zcela neprůjezdná, provoz se...

2. listopadu 2026  6:09,  aktualizováno  8:28

Školy učí metodou cukru a biče. Děti jen plní příkazy, říká známý podnikatel

Premium
Na Továrně na ovce pracoval úspěšný žďárský podnikatel pět let. Od původně...

Tomáš Vránek, majitel úspěšné žďárské automatizační firmy ICE a držitel titulu Podnikatel roku chtěl napsat obyčejnou firemní příručku. Nakonec vznikla kniha pro rodiče, kteří nechtějí ze svých dětí...

1. listopadu 2026

Lučina chutná už 45 let. Ke zrodu přispěla západní technologie, úskalím bylo chlazení

Premium
Takhle se v tehdejší Pribince Přibyslav vyráběly sýry a pribináčky koncem...

Příběh sýru Lučina se začal psát v roce 1981. Tehdy z linky v Sedlčanech sjel poprvé. Na svou dobu byl unikátní. Výroba tohoto sýru se před sedmi roky přesunula do Přibyslavi. Ale základ se nezměnil....

31. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vedení kulturního domu vyděsil kolaps návštěvníka, proto pořídilo defibrilátor

Vybavení žďárského Domu kultury doplnil před startem plesové sezony externí...

Přenosný přístroj, s nímž dokáže i laik pomoci člověku s náhlou srdeční zástavou, doplnil nyní vybavení kulturního domu ve Žďáře nad Sázavou. Automatizovaný externí defibrilátor se povedlo zajistit...

31. října 2026  10:07

Kultura Žďár nabízí místo věcí zážitek. Jedním z dárků je i Koncert naslepo

Zájemci si mohou pro blízké pořídit jako dárek vstupy na kulturní události ve Žďáře nad Sázavou za výhodné ceny.

Již osvědčeným způsobem, jak potěšit blízké originálním dárkem pod stromeček, se stala předvánoční akce pořádaná organizací Kultura Žďár. Zájemci v ní mohou pořídit vstupy na kulturní události ve...

30. října 2026  17:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×