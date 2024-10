Obral desítky lidí o miliony, pak se 18 let skrýval. Muži teď soud snížil trest

Vorlický podle rozsudku připravil o peníze 160 lidí. Když jeho trestná činnost vyšla najevo, začal se před spravedlností skrývat. Na útěku byl rekordních 18 let, dopaden byl loni na podzim. Muž byl jedním z nejdéle hledaných lidí v Česku, kterého policisté vypátrali.

Vrchní soud dnes samotný obsah jeho trestné činnosti neprojednával. Už u brněnského krajského soudu prohlásil vinu, odvolal se tak pouze do výše trestu. „Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o trestu a nově uložil obžalovanému Pavlu Vorlickému trest odnětí svobody ve výměře sedmi let se zařazením do věznice s ostrahou. Odvolací soud má za to, že soud prvního stupně dostatečně nevyhodnotil prohlášení viny obžalovaného,“ uvedl mluvčí soudu.

Doplnil, že obžalovanému hrozilo pět až deset let.

Vorlický podle soudu v letech 1994 až 2004 podvedl zhruba 160 lidí, které připravil téměř o 90 milionů korun. Peníze od poškozených přijímal ke zhodnocení, používal je ale pro svoji potřebu. Po zadržení loni na podzim přiznal, že z těchto peněz už mu nezbylo nic. Kromě trestu vězení musí podle rozsudku škodu z větší části poškozeným nahradit; v případech sporů ohledně dědických nároků brněnský soud poškozené odkázal na občanskoprávní řízení. Kromě toho soud muži uložil i desetiletý trest zákazu obchodnické činnosti.

Vorlický se do policejní evidence dostal jako hledaná osoba v dubnu 2005. V roce 2007 na něj soud v Brně vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, šlo o trestné činy podvod a neoprávněné podnikání. Muž se ale začal skrývat a dařilo se mu to 18 let.

Takzvaný kriminalistický pomníček začali policisté odhalovat loni na podzim. Při pátrání po jiném člověku získali několik neověřených informací k hledanému muži. „Postupným prověřováním potvrdili jejich pravdivost a navíc odhalili, že muž využívá několik falešných identit. Zjistili také, že se pohybuje na území metropole, v Jihočeském a Středočeském kraji,“ uvedl tehdy mluvčí policie Jan Rybanský.

Soud v roce 2007 jednal v nepřítomnosti Vorlického, řízení bylo vedeno jako proti uprchlému. Dostal tehdy 12 let. Po jeho dopadení loni na podzim soud původní rozsudek zrušil a ve věci už v přítomnosti obžalovaného rozhodl znovu. Trest mu poté o tři roky snížil.