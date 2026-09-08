Kraj na přípravu a realizaci systému uvolní 1,1 milionu korun.
Řidiči se z cedule při vjezdu do krajského města dozvědí, kde jsou aktuálně volná parkovací místa, a mohou se tak rozhodnout, kam zamíří.
Systém bude sledovat především nový parkovací dům a venkovní parkovací plochy v areálu jihlavské nemocnice. Jejich obsazenost budou hlídat kamery a ultrazvuková čidla nad jednotlivými stáními. Data se zároveň propojí s městskými parkovišti, konkrétně s P+R Žižkova a parkovištěm před Domem zdraví.
„Smyslem navigace je dát lidem informaci včas, nikoliv až ve chvíli, kdy dorazí k nemocnici a zjistí, že je plno,“ vysvětluje hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.
Ve hře jsou i další nemocnice
Když se systém v praxi osvědčí, podobné tabule by v budoucnu mohly pomáhat také u dalších krajských nemocnic. V plánu je například Havlíčkův Brod, kde se připravuje parkovací dům zhruba pro pět set aut.
Aktuálně se připravuje technické řešení, probíhají konzultace s městem a napojení na krajskou datovou síť ROWANet. Pokud vše půjde podle plánu, tabule začne řidičům sloužit do konce roku 2026.