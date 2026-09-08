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Kraj ulehčí řidičům parkování u nemocnice v Jihlavě, nová tabule ukáže volná místa

Autor:
  11:06

Nová digitální informační tabule v Jihlavě bude informovat o volných parkovacích místech v nemocnici a na P+R Žižkova. Zároveň bude moci upozorňovat na případná dopravní omezení. | foto: Kraj Vysočina

Nekonečné kroužení kolem nemocnice a marné hledání volného místa by mohlo mít brzy konec. Kraj Vysočina připravuje pro řidiče přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova novou informační tabuli, která s předstihem ukáže aktuální stav vybraných parkovišť. Tabule vyroste u silnice II/602 před budovou bývalé pekárny Lapek.

Kraj na přípravu a realizaci systému uvolní 1,1 milionu korun.

Řidiči se z cedule při vjezdu do krajského města dozvědí, kde jsou aktuálně volná parkovací místa, a mohou se tak rozhodnout, kam zamíří.

Systém bude sledovat především nový parkovací dům a venkovní parkovací plochy v areálu jihlavské nemocnice. Jejich obsazenost budou hlídat kamery a ultrazvuková čidla nad jednotlivými stáními. Data se zároveň propojí s městskými parkovišti, konkrétně s P+R Žižkova a parkovištěm před Domem zdraví.

„Smyslem navigace je dát lidem informaci včas, nikoliv až ve chvíli, kdy dorazí k nemocnici a zjistí, že je plno,“ vysvětluje hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.

Ve hře jsou i další nemocnice

Když se systém v praxi osvědčí, podobné tabule by v budoucnu mohly pomáhat také u dalších krajských nemocnic. V plánu je například Havlíčkův Brod, kde se připravuje parkovací dům zhruba pro pět set aut.

Aktuálně se připravuje technické řešení, probíhají konzultace s městem a napojení na krajskou datovou síť ROWANet. Pokud vše půjde podle plánu, tabule začne řidičům sloužit do konce roku 2026.

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