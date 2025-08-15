Jihlavská nemocnice staví nový pavilon pro rehabilitaci a dlouhodobě nemocné

Areál jihlavské nemocnice čeká výrazná proměna. Začala příprava staveniště pro vybudování parkovacího domu a nového pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče. Ten dosud sídlí v zastaralém panelovém domě.
Nový parkovací dům v Nemocnici Jihlava vznikne v lokalitě, kde stával starý infekční pavilon. | foto: Luboš Laudin

„Jde o jednu z největších investic v historii nemocnice, která přinese nejen rozšíření zdravotní péče, ale také zásadně zlepší dostupnost parkování pro pacienty, návštěvníky i personál,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Stavbu za více než 1,6 miliardy korun financuje hejtmanství ze svého rozpočtu. Parkovací dům bude mít kapacitu téměř 400 míst. Jeho budování potrvá rok a čtvrt. Stavba pavilonu pro pacienty potrvá déle, se vším všudy necelé tři roky. „Nový parkovací dům vznikne v lokalitě, která již nyní slouží k parkování a kde v minulosti stával starý infekční pavilon,“ upřesnila mluvčí.

Řidičům nabídne několik výškových úrovní propojených nájezdovými rampami, pěší budou moci využít výtah a schodiště. Dům významně posílí kapacitu parkovacích míst v nemocničním areálu.

Moderní prostory pro pacienty

Vedle toho nový pavilon poskytne moderní zázemí pro specializovanou péči o pacienty vyžadující dlouhodobou léčbu a rehabilitaci. „Výstavba nového pavilonu je pro naši nemocnici klíčovým milníkem. Potřebujeme navýšit kapacitu pro následnou a rehabilitační péči, a současně vytvořit prostředí, které odpovídá moderním požadavkům na komfort a kvalitu zdravotní péče,“ uvedl ředitel nemocnice v krajském městě Alexander Filip.

Během stavby budou pracovníci nemocnice informovat pacienty i návštěvníky o aktuálních možnostech parkování prostřednictvím svého webu a navigačního systému v areálu.

„Pro zmírnění dopadu výstavby na dostupnost parkování bylo již loni otevřeno nové zpevněné parkoviště mezi sociálním centrem a záchrannou službou s kapacitou téměř 200 míst. I v tomto případě byl investorem stavby Kraj Vysočina,“ dodala mluvčí Monika Zachrlová.

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52

Na vafle do Vídně. Lidé jezdí i z daleka, říká majitelka stánku v malé vesničce

Premium

Již čtvrtou sezonu funguje ve Vídni, malé vesničce vzdálené zhruba pět kilometrů od Velkého Meziříčí, stánek Moniky Machátové. Její bezlepkové vafle a výběrová káva lákají nejen místní, ale i...

12. srpna 2025

