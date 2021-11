Jihlavští legionáři sloužili především v jízdním pluku

Jedinečné legionářské muzeum na kolejích bude do neděle kotvit na jihlavském hlavním vlakovém nádraží. Takzvaný Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vojenského vlaku z období let 1918–1920, ve kterém legionáři razili cestu po Transsibiřské magistrále do ruského Vladivostoku.